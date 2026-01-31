Wirtschaft

WÃ¼st zufrieden mit Performance von Schwarz-Rot im Bund

  • dts - 31. Januar 2026, 08:21 Uhr
Bild vergrößern: WÃ¼st zufrieden mit Performance von Schwarz-Rot im Bund
Lars Klingbeil und Friedrich Merz am 29.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik WÃ¼st hat sich zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung gezeigt.

WÃ¼st sagte der "Rheinischen Post": "FÃ¼r die herausfordernde Lage in Deutschland findet Schwarz-Rot die richtigen Antworten. Die Bundesregierung ist deutlich besser als ihr Ruf." WÃ¼st nannte als Beispiele den "Investitionsbooster" und mehr VerlÃ¤sslichkeit in der fÃ¼r die Industrie so wichtigen Energiepolitik. "Der Anfang ist gemacht. Jetzt muss sie zÃ¼gig nachlegen."

WÃ¼st begrÃ¼ÃŸte zudem die Schwerpunktsetzung des Bundeskanzlers: "Zu viele Menschen machen sich wieder Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Diese Angst muss raus aus den KÃ¶pfen. DafÃ¼r brauchen wir wieder Wachstum und gute Rahmenbedingungen, damit Unternehmen wieder investieren. Es ist wichtig und richtig, dass Friedrich Merz in diesem Jahr den Schwerpunkt auf die Wirtschaftspolitik legt."

Zugleich regte er an, neue Allianzen zu schmieden, um mehr Bewegung in die Wirtschaftspolitik zu bekommen: "Wir haben als Land die SondierungsgesprÃ¤che im Bund mit einem wirtschaftspolitischen Impuls gemeinsam mit den Sozialpartnern begleitet und hier sehr konstruktiv zusammengearbeitet. Das wÃ¤re ein Modell auch fÃ¼r den Bund." Mit einem "BÃ¼ndnis fÃ¼r Innovation und ArbeitsplÃ¤tze" kÃ¶nne man "aus der Ã¼blichen Gipfellogik ausbrechen": "Die geht so: Man trifft sich, alle prÃ¤sentieren ihre Forderungen - und gehen dann wieder auseinander. Wir mÃ¼ssen stattdessen einen echten, dauerhaften und fruchtbaren Dialog Ã¼ber die Sicherung von Industrie und ArbeitsplÃ¤tzen schaffen. Neben den Sozialpartnern mÃ¼ssen Bund und LÃ¤nder mit am Tisch sitzen, damit die Verabredungen in konkrete Politik mÃ¼nden."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Heizungsmarkt bricht ein: Absatzzahlen auf tiefstem Stand seit 2010
    Heizungsmarkt bricht ein: Absatzzahlen auf tiefstem Stand seit 2010

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Heizungsindustrie hat im vergangenen Jahr 627.000 GerÃ¤te in Deutschland abgesetzt. Das ist der niedrigste Stand seit 2010. Nach dem bereits

    Mehr
    CSU fordert von SPD Entgegenkommen beim Tariftreuegesetz
    CSU fordert von SPD Entgegenkommen beim Tariftreuegesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann fordert von den Sozialdemokraten Entgegenkommen beim Bundestariftreuegesetz. Das Gesetz liegt seit

    Mehr
    Umweltminister fÃ¼rchtet neues Chaos beim Heizungsgesetz
    Umweltminister fÃ¼rchtet neues Chaos beim Heizungsgesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Klimaschutzminister Carsten Schneider (SPD) hat eine zÃ¼gige Einigung auf neue Regeln fÃ¼r den Heizungstausch gefordert und Korrekturen bei der

    Mehr
    MÃ¶gliche Verunreinigung mit Giftstoff: Danone ruft Aptamil-Baby-Nahrung zurÃ¼ck
    MÃ¶gliche Verunreinigung mit Giftstoff: Danone ruft Aptamil-Baby-Nahrung zurÃ¼ck
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Lob im Bundesrat fÃ¼r Gesetzentwurf zu Wolf-AbschÃ¼ssen
    Lob im Bundesrat fÃ¼r Gesetzentwurf zu Wolf-AbschÃ¼ssen
    GrÃ¼ne fordern staatlichen BÃ¼rgerfonds fÃ¼r private Altersvorsorge
    GrÃ¼ne fordern staatlichen BÃ¼rgerfonds fÃ¼r private Altersvorsorge
    Neue Nagetierart in den peruanischen Anden entdeckt
    Neue Nagetierart in den peruanischen Anden entdeckt
    Verteidigungsminister verspricht: Keine Schikane bei Musterungen
    Verteidigungsminister verspricht: Keine Schikane bei Musterungen
    Zehntausende protestieren friedlich in Minneapolis gegen US-Einwanderungspolitik
    Zehntausende protestieren friedlich in Minneapolis gegen US-Einwanderungspolitik
    Snyder: Parallelen zwischen Trumps Regierungsstil und Nazi-Methoden
    Snyder: Parallelen zwischen Trumps Regierungsstil und Nazi-Methoden
    US-AuÃŸenministerium billigt milliardenschwere WaffenverkÃ¤ufe an Israel und Saudi-Arabien
    US-AuÃŸenministerium billigt milliardenschwere WaffenverkÃ¤ufe an Israel und Saudi-Arabien

    Top Meldungen

    BundesÃ¤rztekammer wirbt fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer
    BundesÃ¤rztekammer wirbt fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident der BundesÃ¤rztekammer, Klaus Reinhardt, hat die Debatte um eine hÃ¶here Tabaksteuer begrÃ¼ÃŸt. Eine ErhÃ¶hung sei "aus

    Mehr
    Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention
    Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat vor dem Hintergrund der Debatte um eine hÃ¶here Tabaksteuer hervorgehoben, dass diese dazu

    Mehr
    Trump schlÃ¤gt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor
    Trump schlÃ¤gt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump nominiert Kevin Warsh als neuen US-Notenbankchef. Das teilte Trump am Freitag mit. Warsh, der zuletzt als

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts