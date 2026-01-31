WÃ¼st zufrieden mit Performance von Schwarz-Rot im Bund

Lars Klingbeil und Friedrich Merz am 29.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik WÃ¼st hat sich zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung gezeigt.



WÃ¼st sagte der "Rheinischen Post": "FÃ¼r die herausfordernde Lage in Deutschland findet Schwarz-Rot die richtigen Antworten. Die Bundesregierung ist deutlich besser als ihr Ruf." WÃ¼st nannte als Beispiele den "Investitionsbooster" und mehr VerlÃ¤sslichkeit in der fÃ¼r die Industrie so wichtigen Energiepolitik. "Der Anfang ist gemacht. Jetzt muss sie zÃ¼gig nachlegen."



WÃ¼st begrÃ¼ÃŸte zudem die Schwerpunktsetzung des Bundeskanzlers: "Zu viele Menschen machen sich wieder Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Diese Angst muss raus aus den KÃ¶pfen. DafÃ¼r brauchen wir wieder Wachstum und gute Rahmenbedingungen, damit Unternehmen wieder investieren. Es ist wichtig und richtig, dass Friedrich Merz in diesem Jahr den Schwerpunkt auf die Wirtschaftspolitik legt."



Zugleich regte er an, neue Allianzen zu schmieden, um mehr Bewegung in die Wirtschaftspolitik zu bekommen: "Wir haben als Land die SondierungsgesprÃ¤che im Bund mit einem wirtschaftspolitischen Impuls gemeinsam mit den Sozialpartnern begleitet und hier sehr konstruktiv zusammengearbeitet. Das wÃ¤re ein Modell auch fÃ¼r den Bund." Mit einem "BÃ¼ndnis fÃ¼r Innovation und ArbeitsplÃ¤tze" kÃ¶nne man "aus der Ã¼blichen Gipfellogik ausbrechen": "Die geht so: Man trifft sich, alle prÃ¤sentieren ihre Forderungen - und gehen dann wieder auseinander. Wir mÃ¼ssen stattdessen einen echten, dauerhaften und fruchtbaren Dialog Ã¼ber die Sicherung von Industrie und ArbeitsplÃ¤tzen schaffen. Neben den Sozialpartnern mÃ¼ssen Bund und LÃ¤nder mit am Tisch sitzen, damit die Verabredungen in konkrete Politik mÃ¼nden."

