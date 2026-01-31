Kurzzeitiger Shutdown in den USA in Kraft - lange Haushaltssperre wohl abgewendet

Das verschneite WeiÃŸe Haus in Washington

In den USA ist eine kurzzeitige Haushaltssperre in Kraft getreten, auch wenn ein langfristiger Shutdown vorerst abgewendet werden konnte: Im Streit um schÃ¤rfere Auflagen fÃ¼r die EinwanderungsbehÃ¶rde ICE zwischen dem WeiÃŸen Haus und den Demokraten beschloss der US-Senat am Freitag einen zuvor ausgehandelten Kompromiss. Da der Text jedoch auch vom ReprÃ¤sentantenhaus bewilligt werden muss, das erst am Montag wieder tagt, trat um Mitternacht (Ortszeit, 6.00 MEZ) ein kurzzeitiger Shutdown in Kraft. Die AnfÃ¼hrer der Parteien im Senat Ã¤uÃŸerten sich hoffnungsvoll, dass die Haushaltssperre hÃ¶chstens wenige Tage andauert. Â



Das WeiÃŸe Haus und die Demokraten hatten sich in der Nacht zum Freitag auf den Kompromiss in ihrem Streit um schÃ¤rfere Auflagen fÃ¼r EinsÃ¤tze der EinwanderungsbehÃ¶rde ICE geeinigt. PrÃ¤sident Donald Trump erklÃ¤rte, er habe mit den Demokraten eine Vereinbarung geschlossen, wodurch fÃ¼nf der sechs Teile des Haushaltsgesetzes verabschiedet werden kÃ¶nnten.Â



Hintergrund ist der Streit um die Folgen der tÃ¶dlichen SchÃ¼sse auf US-BÃ¼rger in Minneapolis. Die Demokraten hatten mit einer Blockade neuer Haushaltsmittel fÃ¼r die Bundesverwaltung gedroht, sollte die Trump-Regierung nicht deutlich verschÃ¤rften Auflagen fÃ¼r die EinsatzkrÃ¤fte der EinwanderungsbehÃ¶rde ICE und des Grenzschutzes zustimmen.Â



Die Demokraten verlangten neue Verhandlungen Ã¼ber das Budget des Heimatschutzministeriums und erklÃ¤rten sich in dem Kompromiss gleichzeitig dazu bereit, die verbleibenden fÃ¼nf Teile des Haushaltsgesetzes zu verabschieden. Diese betreffen verschiedene Regierungsressorts, darunter Verteidigung, Gesundheit, Bildung, Verkehr und Finanzdienstleistungen.Â



Wenn das ReprÃ¤sentantenhaus den Kompromiss wie erwartet am Montag bewilligen wird, sollten die benÃ¶tigten Finanzmittel innerhalb weniger Tage wieder bereitgestellt werden. Dadurch wÃ¼rden die Auswirkungen der Haushaltssperre auf staatliche Dienstleistungen und Bundesbedienstete begrenzt bleiben.



Auch wenn ein kurzzeitiger Shutdown nun fÃ¼r ein paar Tage in Kraft getreten ist, werden die USA wohl keine Wiederholung der Haushaltssperre vom vergangenen Herbst erleben. Im Oktober und November war das Ã¶ffentliche Leben in den USA 43 Tage lang teils zum Erliegen gekommen, weil Trump im Streit mit den Demokraten Ã¼ber die Gesundheitsversorgung hart geblieben war. Hunderttausende BundesbeschÃ¤ftigte waren deshalb im Zwangsurlaub, tausende FlÃ¼ge fielen aus und staatliche Museen wie Nationalparks blieben geschlossen.



Abgeordnete beider Parteien hatten gewarnt, dass ein Aussetzen der Finanzierung des Heimatschutzministeriums schwerwiegende Folgen fÃ¼r BehÃ¶rden wie die KatastrophenschutzbehÃ¶rde FEMA haben kÃ¶nnte. GroÃŸe Teile der USA sind derzeit von einem schweren Wintereinbruch betroffen.