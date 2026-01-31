Das US-AuÃŸenministerium hat milliardenschwere WaffenverkÃ¤ufe an Israel und Saudi-Arabien gebilligt. Am Freitag (Ortszeit) bestÃ¤tigte das Ministerium in Washington den Verkauf von 30 Apache-Kampfhubschraubern im Wert von 3,8 Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro) an Israel sowie von 730 Patriot-Raketen im Wert von neun Milliarden Dollar (7,6 Milliarden Euro) an Saudi-Arabien. Der Helikopter-Verkauf ist Teil eines US-RÃ¼stungsdeals mit Israel in einer HÃ¶he von insgesamt 7,7 Milliarden Dollar.Â
"Die Vereinigten Staaten sind der Sicherheit Israels verpflichtet. FÃ¼r die nationalen US-Interessen ist es von grÃ¶ÃŸter Bedeutung, Israel bei der Bewahrung einer starken und schlagfertigen SelbstverteidigungsfÃ¤higkeit zu unterstÃ¼tzen", erklÃ¤rte das AuÃŸenministerium am Freitag.
Die USA unterstÃ¼tzen Israel jÃ¤hrlich mit Waffenlieferungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar - oft sind dies Hilfsleistungen und keine VerkÃ¤ufe. Washington ist der engste VerbÃ¼ndete Israels. Die USA traten im Krieg zwischen der radikalislamischen Hamas und Israel neben Ã„gypten, Katar und der TÃ¼rkei als Vermittler auf.Â
US-AuÃŸenministerium billigt milliardenschwere WaffenverkÃ¤ufe an Israel und Saudi-Arabien
- AFP - 31. Januar 2026, 07:42 Uhr
