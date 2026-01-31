Politik

US-AuÃŸenministerium billigt milliardenschwere WaffenverkÃ¤ufe an Israel und Saudi-Arabien

  • AFP - 31. Januar 2026, 07:42 Uhr
Bild vergrößern: US-AuÃŸenministerium billigt milliardenschwere WaffenverkÃ¤ufe an Israel und Saudi-Arabien
Apache-Kampfhubschrauber der US-Armee
Bild: AFP

Das US-AuÃŸenministerium hat milliardenschwere WaffenverkÃ¤ufe an Israel und Saudi-Arabien gebilligt. Am Freitag (Ortszeit) bestÃ¤tigte das Ministerium in Washington den Verkauf von 30 Apache-Kampfhubschraubern im Wert von 3,8 Milliarden Dollar an Israel.

Das US-AuÃŸenministerium hat milliardenschwere WaffenverkÃ¤ufe an Israel und Saudi-Arabien gebilligt. Am Freitag (Ortszeit) bestÃ¤tigte das Ministerium in Washington den Verkauf von 30 Apache-Kampfhubschraubern im Wert von 3,8 Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro) an Israel sowie von 730 Patriot-Raketen im Wert von neun Milliarden Dollar (7,6 Milliarden Euro) an Saudi-Arabien. Der Helikopter-Verkauf ist Teil eines US-RÃ¼stungsdeals mit Israel in einer HÃ¶he von insgesamt 7,7 Milliarden Dollar.Â 

"Die Vereinigten Staaten sind der Sicherheit Israels verpflichtet. FÃ¼r die nationalen US-Interessen ist es von grÃ¶ÃŸter Bedeutung, Israel bei der Bewahrung einer starken und schlagfertigen SelbstverteidigungsfÃ¤higkeit zu unterstÃ¼tzen", erklÃ¤rte das AuÃŸenministerium am Freitag.

Die USA unterstÃ¼tzen Israel jÃ¤hrlich mit Waffenlieferungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar - oft sind dies Hilfsleistungen und keine VerkÃ¤ufe. Washington ist der engste VerbÃ¼ndete Israels. Die USA traten im Krieg zwischen der radikalislamischen Hamas und Israel neben Ã„gypten, Katar und der TÃ¼rkei als Vermittler auf.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Springsteen singt bei Demonstration in Minneapolis neuen Protestsong gegen ICE
    Springsteen singt bei Demonstration in Minneapolis neuen Protestsong gegen ICE

    US-Rockstar Bruce Springsteen hat bei einer Demonstration in Minneapolis am Freitag seinen neuen Protestsong "Streets of Minneapolis" gesungen, den er nach den tÃ¶dlichen

    Mehr
    Wien: Aktivisten fÃ¼r dauerhafte Entfernung von Statue antisemitischen BÃ¼rgermeisters
    Wien: Aktivisten fÃ¼r dauerhafte Entfernung von Statue antisemitischen BÃ¼rgermeisters

    Eine nur vorÃ¼bergehende Entfernung der Statue eines antisemitischen frÃ¼heren BÃ¼rgermeisters von Wien hat in Ã–sterreich Kritik ausgelÃ¶st. Das Standbild des bekennenden

    Mehr
    Nationale Dekade gegen PostinfektiÃ¶se Erkrankungen gestartet
    Nationale Dekade gegen PostinfektiÃ¶se Erkrankungen gestartet

    Erkrankungen im Nachgang von Infektionen sollen besser erforscht werden. Dies ist das Ziel der Nationalen Dekade gegen PostinfektiÃ¶se Erkrankungen, die Bundesforschungsministerin

    Mehr
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Lob im Bundesrat fÃ¼r Gesetzentwurf zu Wolf-AbschÃ¼ssen
    Lob im Bundesrat fÃ¼r Gesetzentwurf zu Wolf-AbschÃ¼ssen
    Verkauf von ErdÃ¶l an Kuba: Trump droht Staaten mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen
    Verkauf von ErdÃ¶l an Kuba: Trump droht Staaten mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen
    Kurzzeitiger Shutdown in den USA in Kraft - lange Haushaltssperre wohl abgewendet
    Kurzzeitiger Shutdown in den USA in Kraft - lange Haushaltssperre wohl abgewendet
    Weitere Epstein-Akten verÃ¶ffentlicht: Britischer Ex-Prinz Andrew und Bill Gates erwÃ¤hnt
    Weitere Epstein-Akten verÃ¶ffentlicht: Britischer Ex-Prinz Andrew und Bill Gates erwÃ¤hnt
    Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin RodrÃ­guez kÃ¼ndigt Amnestie-Gesetz an
    Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin RodrÃ­guez kÃ¼ndigt Amnestie-Gesetz an
    EU bringt so viele Rechtsakte auf den Weg wie zuletzt 2010
    EU bringt so viele Rechtsakte auf den Weg wie zuletzt 2010
    Expertin erwartet keine zÃ¼gige militÃ¤rische UnabhÃ¤ngigkeit von USA
    Expertin erwartet keine zÃ¼gige militÃ¤rische UnabhÃ¤ngigkeit von USA
    Umweltminister fÃ¼rchtet neues Chaos beim Heizungsgesetz
    Umweltminister fÃ¼rchtet neues Chaos beim Heizungsgesetz

    Top Meldungen

    BundesÃ¤rztekammer wirbt fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer
    BundesÃ¤rztekammer wirbt fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident der BundesÃ¤rztekammer, Klaus Reinhardt, hat die Debatte um eine hÃ¶here Tabaksteuer begrÃ¼ÃŸt. Eine ErhÃ¶hung sei "aus

    Mehr
    Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention
    Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat vor dem Hintergrund der Debatte um eine hÃ¶here Tabaksteuer hervorgehoben, dass diese dazu

    Mehr
    Trump schlÃ¤gt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor
    Trump schlÃ¤gt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump nominiert Kevin Warsh als neuen US-Notenbankchef. Das teilte Trump am Freitag mit. Warsh, der zuletzt als

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts