Finanzen

GrÃ¼ne fordern staatlichen BÃ¼rgerfonds fÃ¼r private Altersvorsorge

  • dts - 31. Januar 2026, 10:25 Uhr
Bild vergrößern: GrÃ¼ne fordern staatlichen BÃ¼rgerfonds fÃ¼r private Altersvorsorge
Strand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mit einem staatlich verwalteten BÃ¼rgerfonds nach schwedischem Vorbild wollen die GrÃ¼nen die private Altersvorsorge umbauen.

Das geht aus einem Beschlussantrag der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion fÃ¼r das Parlament hervor, Ã¼ber den die "Rheinische Post" berichtet. "Gelungene Modelle, wie das schwedische, zeigen, wie es gehen kann: Mit einem Ã¶ffentlich verwalteten Fonds und einer automatischen Teilnahme lÃ¤sst sich die Breite der BevÃ¶lkerung erreichen", heiÃŸt es in dem Antrag.

Er soll im Februar in den Bundestag kommen, dÃ¼rfte von der schwarz-roten Mehrheit allerdings abgewiesen werden. Der BÃ¼rgerfonds soll die erfolglose Riester-Rente ablÃ¶sen und sei ein besserer Weg als die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) im Dezember vorgestellte Reform der Altersvorsorge, so die GrÃ¼nen. Der BÃ¼rgerfonds soll durch einen Ã¶ffentlich-rechtlichen TrÃ¤ger neu gegrÃ¼ndet oder an bestehende TrÃ¤ger Ã¼bertragen werden. Er soll politisch unabhÃ¤ngig und professionell verwaltet werden.

AbhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigte sollen automatisch einen Teil ihres Gehalts in den Fonds einzahlen. Sie kÃ¶nnen aber aktiv widersprechen ("Opt-Out-Regel"). Andere Personengruppen, wie etwa SelbststÃ¤ndige, kÃ¶nnen ebenfalls teilnehmen, entscheiden darÃ¼ber aber selbst ("Opt-in-Regel"). Der Fonds soll das eingezahlte Kapital am Markt "breit diversifiziert und grÃ¶ÃŸtenteils passiv" anlegen, dabei aber renditeorientiert sein, Investitionen in fossile GeschÃ¤ftsmodelle wie Ã–lkonzerne ausschlieÃŸen und deutsche und europÃ¤ische Wertpapiere bevorzugen.

"Der grÃ¼ne BÃ¼rgerfonds markiert einen echten Neustart in der staatlich gefÃ¶rderten privaten Altersvorsorge. Er bÃ¼gelt die Schwachstellen der gescheiterten Riester-Rente aus und sorgt wirklich fÃ¼r hÃ¶here Zusatzrenten im Alter", sagte GrÃ¼nen-Politiker Stefan Schmidt, Mitglied im Finanzausschuss des Bundestags.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    BundesÃ¤rztekammer wirbt fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer
    BundesÃ¤rztekammer wirbt fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident der BundesÃ¤rztekammer, Klaus Reinhardt, hat die Debatte um eine hÃ¶here Tabaksteuer begrÃ¼ÃŸt. Eine ErhÃ¶hung sei "aus

    Mehr
    Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention
    Warken offen fÃ¼r hÃ¶here Tabaksteuer und mehr PrÃ¤vention

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat vor dem Hintergrund der Debatte um eine hÃ¶here Tabaksteuer hervorgehoben, dass diese dazu

    Mehr
    Trump schlÃ¤gt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor
    Trump schlÃ¤gt Kevin Warsh als neuen Fed-Chef vor

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump nominiert Kevin Warsh als neuen US-Notenbankchef. Das teilte Trump am Freitag mit. Warsh, der zuletzt als

    Mehr
    MÃ¶gliche Verunreinigung mit Giftstoff: Danone ruft Aptamil-Baby-Nahrung zurÃ¼ck
    MÃ¶gliche Verunreinigung mit Giftstoff: Danone ruft Aptamil-Baby-Nahrung zurÃ¼ck
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Lob im Bundesrat fÃ¼r Gesetzentwurf zu Wolf-AbschÃ¼ssen
    Lob im Bundesrat fÃ¼r Gesetzentwurf zu Wolf-AbschÃ¼ssen
    Heizungsmarkt bricht ein: Absatzzahlen auf tiefstem Stand seit 2010
    Heizungsmarkt bricht ein: Absatzzahlen auf tiefstem Stand seit 2010
    Neue Nagetierart in den peruanischen Anden entdeckt
    Neue Nagetierart in den peruanischen Anden entdeckt
    Verteidigungsminister verspricht: Keine Schikane bei Musterungen
    Verteidigungsminister verspricht: Keine Schikane bei Musterungen
    CSU fordert von SPD Entgegenkommen beim Tariftreuegesetz
    CSU fordert von SPD Entgegenkommen beim Tariftreuegesetz
    Zehntausende protestieren friedlich in Minneapolis gegen US-Einwanderungspolitik
    Zehntausende protestieren friedlich in Minneapolis gegen US-Einwanderungspolitik
    Snyder: Parallelen zwischen Trumps Regierungsstil und Nazi-Methoden
    Snyder: Parallelen zwischen Trumps Regierungsstil und Nazi-Methoden

    Top Meldungen

    WÃ¼st zufrieden mit Performance von Schwarz-Rot im Bund
    WÃ¼st zufrieden mit Performance von Schwarz-Rot im Bund

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik WÃ¼st hat sich zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung gezeigt. WÃ¼st sagte der

    Mehr
    Umweltminister fÃ¼rchtet neues Chaos beim Heizungsgesetz
    Umweltminister fÃ¼rchtet neues Chaos beim Heizungsgesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Klimaschutzminister Carsten Schneider (SPD) hat eine zÃ¼gige Einigung auf neue Regeln fÃ¼r den Heizungstausch gefordert und Korrekturen bei der

    Mehr
    Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch
    Bosch verzeichnet erneut starken Gewinneinbruch

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Automobilzulieferer Bosch hat im vergangenen Jahr einen deutlichen RÃ¼ckgang seines operativen Gewinns verzeichnet. Das operative Ergebnis

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts