Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mit einem staatlich verwalteten BÃ¼rgerfonds nach schwedischem Vorbild wollen die GrÃ¼nen die private Altersvorsorge umbauen.
Das geht aus einem Beschlussantrag der GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion fÃ¼r das Parlament hervor, Ã¼ber den die "Rheinische Post" berichtet. "Gelungene Modelle, wie das schwedische, zeigen, wie es gehen kann: Mit einem Ã¶ffentlich verwalteten Fonds und einer automatischen Teilnahme lÃ¤sst sich die Breite der BevÃ¶lkerung erreichen", heiÃŸt es in dem Antrag.
Er soll im Februar in den Bundestag kommen, dÃ¼rfte von der schwarz-roten Mehrheit allerdings abgewiesen werden. Der BÃ¼rgerfonds soll die erfolglose Riester-Rente ablÃ¶sen und sei ein besserer Weg als die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) im Dezember vorgestellte Reform der Altersvorsorge, so die GrÃ¼nen. Der BÃ¼rgerfonds soll durch einen Ã¶ffentlich-rechtlichen TrÃ¤ger neu gegrÃ¼ndet oder an bestehende TrÃ¤ger Ã¼bertragen werden. Er soll politisch unabhÃ¤ngig und professionell verwaltet werden.
AbhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigte sollen automatisch einen Teil ihres Gehalts in den Fonds einzahlen. Sie kÃ¶nnen aber aktiv widersprechen ("Opt-Out-Regel"). Andere Personengruppen, wie etwa SelbststÃ¤ndige, kÃ¶nnen ebenfalls teilnehmen, entscheiden darÃ¼ber aber selbst ("Opt-in-Regel"). Der Fonds soll das eingezahlte Kapital am Markt "breit diversifiziert und grÃ¶ÃŸtenteils passiv" anlegen, dabei aber renditeorientiert sein, Investitionen in fossile GeschÃ¤ftsmodelle wie Ã–lkonzerne ausschlieÃŸen und deutsche und europÃ¤ische Wertpapiere bevorzugen.
"Der grÃ¼ne BÃ¼rgerfonds markiert einen echten Neustart in der staatlich gefÃ¶rderten privaten Altersvorsorge. Er bÃ¼gelt die Schwachstellen der gescheiterten Riester-Rente aus und sorgt wirklich fÃ¼r hÃ¶here Zusatzrenten im Alter", sagte GrÃ¼nen-Politiker Stefan Schmidt, Mitglied im Finanzausschuss des Bundestags.
Finanzen
GrÃ¼ne fordern staatlichen BÃ¼rgerfonds fÃ¼r private Altersvorsorge
- dts - 31. Januar 2026, 10:25 Uhr
