IfW-PrÃ¤sident fordert "RÃ¼stungszaren" fÃ¼r Bundeskanzleramt

  • dts - 31. Januar 2026, 11:15 Uhr
Bild vergrößern: IfW-PrÃ¤sident fordert RÃ¼stungszaren fÃ¼r Bundeskanzleramt
Flugabwehrkanonenpanzer Gepard (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Instituts fÃ¼r Weltwirtschaft Kiel (IfW), Moritz Schularick, verlangt nach mehr Koordination der deutschen Wirtschafts-, Verteidigungs- und AuÃŸenpolitik durch das Bundeskanzleramt.

"Wir brauchen einen deutschen `RÃ¼stungszaren`: jemand, der koordiniert, PrioritÃ¤ten setzt und KapazitÃ¤ten plant", sagte Schularick der "Welt am Sonntag". "Das gehÃ¶rt eindeutig ins Kanzleramt."

Historische Vorbilder gebe es, so Schularick: Im Ersten Weltkrieg habe Walther Rathenau diese Rolle Ã¼bernommen, in GroÃŸbritannien im Zweiten Weltkrieg Lord Beaverbrook. "Nichts wÃ¼rde Putin mehr beeindrucken als das Wissen, dass Deutschland ernst macht und zum Ã¶konomisch-industriellen RÃ¼ckgrat europÃ¤ischer Verteidigung wird", sagte er.

Zugleich Ã¼bte Schularick Kritik an der deutschen Verteidigungspolitik. "Wir machen alles wie bisher, nur mit mehr Geld", sagte der Ã–konom. Beschafft werde "wie in den 80ern", wÃ¤hrend strategische Planung fehle. "Derzeit plant in Berlin niemand, welche ProduktionskapazitÃ¤ten wir im Konfliktfall brauchen", kritisierte Schularick. Der Ã–konom gehÃ¶rt zu dem Beraterkreis von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) fÃ¼r den Hochlauf der RÃ¼stungsindustrie.

Mit mehr Koordination soll auch ein grundlegender Wechsel in der deutschen und europÃ¤ischen AuÃŸenpolitik einhergehen. "Das ist eine neue Weltordnung, kein gradueller Ãœbergang, sondern ein Bruch", sagte Schularick mit Blick auf das transatlantische VerhÃ¤ltnis. Die regelgebundene Ordnung nach 1945 sei "kaputt", Interessen wÃ¼rden wieder mit Machtmitteln durchgesetzt. Europa zÃ¤hle nur, "wenn es zusammensteht, geschlossen, schnell, entschieden".

