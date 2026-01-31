Nach Drohungen Trumps: Iranische StreitkrÃ¤fte in hÃ¶chste Alarmbereitschaft versetzt

Der iranische Armeechef Amir Hatami

Inmitten verschÃ¤rfter Spannungen zwischen den USA und dem Iran sind die iranischen StreitkrÃ¤fte in hÃ¶chste Alarmbereitschaft versetzt worden. Die StreitkrÃ¤fte seien 'in voller Verteidigungs- und Kampfbereitschaft', erklÃ¤rte Armeechef Amir Hatami.

Inmitten verschÃ¤rfter Spannungen zwischen den USA und dem Iran sind die iranischen StreitkrÃ¤fte in hÃ¶chste Alarmbereitschaft versetzt worden. Die StreitkrÃ¤fte seien "in voller Verteidigungs- und Kampfbereitschaft", erklÃ¤rte Armeechef Amir Hatami nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna vom Samstag. "Wenn der Feind einen Fehler macht, wird dies zweifellos seine eigene Sicherheit, die Sicherheit der Region und die Sicherheit des zionistischen Regimes gefÃ¤hrden", warnte Hatami demnach.



Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich durch neue Drohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump verschÃ¤rft. Trump drohte am Freitag mit neuen US-MilitÃ¤rangriffen gegen das Land, falls sich Teheran einem neuen Abkommen zu seinem Atomprogramm verweigere. Er verwies zudem auf US-Kriegsschiffe, die er in Richtung Iran geschickt habe.



Der Iran hatte sich am Freitag zu einer Wiederaufnahme der GesprÃ¤che Ã¼ber sein Atomprogramm bereit erklÃ¤rt. Entsprechende Verhandlungen mÃ¼ssten "fair und auf AugenhÃ¶he" stattfinden, sagte der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi bei einem Besuch in Istanbul.