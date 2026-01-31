Brennpunkte

Nach Drohungen Trumps: Iranische StreitkrÃ¤fte in hÃ¶chste Alarmbereitschaft versetzt

  • AFP - 31. Januar 2026, 10:51 Uhr
Bild vergrößern: Nach Drohungen Trumps: Iranische StreitkrÃ¤fte in hÃ¶chste Alarmbereitschaft versetzt
Der iranische Armeechef Amir Hatami
Bild: AFP

Inmitten verschÃ¤rfter Spannungen zwischen den USA und dem Iran sind die iranischen StreitkrÃ¤fte in hÃ¶chste Alarmbereitschaft versetzt worden. Die StreitkrÃ¤fte seien 'in voller Verteidigungs- und Kampfbereitschaft', erklÃ¤rte Armeechef Amir Hatami.

Inmitten verschÃ¤rfter Spannungen zwischen den USA und dem Iran sind die iranischen StreitkrÃ¤fte in hÃ¶chste Alarmbereitschaft versetzt worden. Die StreitkrÃ¤fte seien "in voller Verteidigungs- und Kampfbereitschaft", erklÃ¤rte Armeechef Amir Hatami nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna vom Samstag. "Wenn der Feind einen Fehler macht, wird dies zweifellos seine eigene Sicherheit, die Sicherheit der Region und die Sicherheit des zionistischen Regimes gefÃ¤hrden", warnte Hatami demnach.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich durch neue Drohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump verschÃ¤rft. Trump drohte am Freitag mit neuen US-MilitÃ¤rangriffen gegen das Land, falls sich Teheran einem neuen Abkommen zu seinem Atomprogramm verweigere. Er verwies zudem auf US-Kriegsschiffe, die er in Richtung Iran geschickt habe.

Der Iran hatte sich am Freitag zu einer Wiederaufnahme der GesprÃ¤che Ã¼ber sein Atomprogramm bereit erklÃ¤rt. Entsprechende Verhandlungen mÃ¼ssten "fair und auf AugenhÃ¶he" stattfinden, sagte der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi bei einem Besuch in Istanbul.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    U-Bahnen von Kiew stehen wegen Stromausfalls still
    U-Bahnen von Kiew stehen wegen Stromausfalls still

    Das U-Bahn-Netz der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist aufgrund von StromausfÃ¤llen am Samstag zum Stillstand gekommen. "Der Zugverkehr und der Betrieb der Rolltreppen in der U-Bahn

    Mehr
    GEAS-Einigung: LÃ¤nder bremsen bei
    GEAS-Einigung: LÃ¤nder bremsen bei "SekundÃ¤rmigrationszentren"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem die schwarz-rote Koalition eine Einigung bei der Reform des europÃ¤ischen Asylsystems GEAS gefunden hat, ist offen, ob Teile der

    Mehr
    IfW-PrÃ¤sident fordert
    IfW-PrÃ¤sident fordert "RÃ¼stungszaren" fÃ¼r Bundeskanzleramt

    Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Instituts fÃ¼r Weltwirtschaft Kiel (IfW), Moritz Schularick, verlangt nach mehr Koordination der deutschen Wirtschafts-,

    Mehr
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    MÃ¶gliche Verunreinigung mit Giftstoff: Danone ruft Aptamil-Baby-Nahrung zurÃ¼ck
    MÃ¶gliche Verunreinigung mit Giftstoff: Danone ruft Aptamil-Baby-Nahrung zurÃ¼ck
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Verfassungsschutz warnt vor Fernzugriff auf chinesische E-Autos
    Verfassungsschutz warnt vor Fernzugriff auf chinesische E-Autos
    Deutscher Maddie-VerdÃ¤chtiger lebt in Unterkunft in Kiel
    Deutscher Maddie-VerdÃ¤chtiger lebt in Unterkunft in Kiel
    Kevin KÃ¼hnert: 800 Euro Pension fÃ¼r vier Jahre im Parlament
    Kevin KÃ¼hnert: 800 Euro Pension fÃ¼r vier Jahre im Parlament "viel zu viel"
    GrÃ¼ne fordern staatlichen BÃ¼rgerfonds fÃ¼r private Altersvorsorge
    GrÃ¼ne fordern staatlichen BÃ¼rgerfonds fÃ¼r private Altersvorsorge
    Heizungsmarkt bricht ein: Absatzzahlen auf tiefstem Stand seit 2010
    Heizungsmarkt bricht ein: Absatzzahlen auf tiefstem Stand seit 2010
    Neue Nagetierart in den peruanischen Anden entdeckt
    Neue Nagetierart in den peruanischen Anden entdeckt

    Top Meldungen

    CSU fordert von SPD Entgegenkommen beim Tariftreuegesetz
    CSU fordert von SPD Entgegenkommen beim Tariftreuegesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann fordert von den Sozialdemokraten Entgegenkommen beim Bundestariftreuegesetz. Das Gesetz liegt seit

    Mehr
    WÃ¼st zufrieden mit Performance von Schwarz-Rot im Bund
    WÃ¼st zufrieden mit Performance von Schwarz-Rot im Bund

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik WÃ¼st hat sich zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung gezeigt. WÃ¼st sagte der

    Mehr
    Umweltminister fÃ¼rchtet neues Chaos beim Heizungsgesetz
    Umweltminister fÃ¼rchtet neues Chaos beim Heizungsgesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Klimaschutzminister Carsten Schneider (SPD) hat eine zÃ¼gige Einigung auf neue Regeln fÃ¼r den Heizungstausch gefordert und Korrekturen bei der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts