Inmitten verschÃ¤rfter Spannungen zwischen den USA und dem Iran sind die iranischen StreitkrÃ¤fte in hÃ¶chste Alarmbereitschaft versetzt worden. Die StreitkrÃ¤fte seien "in voller Verteidigungs- und Kampfbereitschaft", erklÃ¤rte Armeechef Amir Hatami nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna vom Samstag. "Wenn der Feind einen Fehler macht, wird dies zweifellos seine eigene Sicherheit, die Sicherheit der Region und die Sicherheit des zionistischen Regimes gefÃ¤hrden", warnte Hatami demnach.
Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich durch neue Drohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump verschÃ¤rft. Trump drohte am Freitag mit neuen US-MilitÃ¤rangriffen gegen das Land, falls sich Teheran einem neuen Abkommen zu seinem Atomprogramm verweigere. Er verwies zudem auf US-Kriegsschiffe, die er in Richtung Iran geschickt habe.
Der Iran hatte sich am Freitag zu einer Wiederaufnahme der GesprÃ¤che Ã¼ber sein Atomprogramm bereit erklÃ¤rt. Entsprechende Verhandlungen mÃ¼ssten "fair und auf AugenhÃ¶he" stattfinden, sagte der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi bei einem Besuch in Istanbul.
Brennpunkte
Nach Drohungen Trumps: Iranische StreitkrÃ¤fte in hÃ¶chste Alarmbereitschaft versetzt
- AFP - 31. Januar 2026, 10:51 Uhr
Inmitten verschÃ¤rfter Spannungen zwischen den USA und dem Iran sind die iranischen StreitkrÃ¤fte in hÃ¶chste Alarmbereitschaft versetzt worden. Die StreitkrÃ¤fte seien 'in voller Verteidigungs- und Kampfbereitschaft', erklÃ¤rte Armeechef Amir Hatami.
Inmitten verschÃ¤rfter Spannungen zwischen den USA und dem Iran sind die iranischen StreitkrÃ¤fte in hÃ¶chste Alarmbereitschaft versetzt worden. Die StreitkrÃ¤fte seien "in voller Verteidigungs- und Kampfbereitschaft", erklÃ¤rte Armeechef Amir Hatami nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna vom Samstag. "Wenn der Feind einen Fehler macht, wird dies zweifellos seine eigene Sicherheit, die Sicherheit der Region und die Sicherheit des zionistischen Regimes gefÃ¤hrden", warnte Hatami demnach.
Weitere Meldungen
Das U-Bahn-Netz der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist aufgrund von StromausfÃ¤llen am Samstag zum Stillstand gekommen. "Der Zugverkehr und der Betrieb der Rolltreppen in der U-BahnMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem die schwarz-rote Koalition eine Einigung bei der Reform des europÃ¤ischen Asylsystems GEAS gefunden hat, ist offen, ob Teile derMehr
Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Instituts fÃ¼r Weltwirtschaft Kiel (IfW), Moritz Schularick, verlangt nach mehr Koordination der deutschen Wirtschafts-,Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann fordert von den Sozialdemokraten Entgegenkommen beim Bundestariftreuegesetz. Das Gesetz liegt seitMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik WÃ¼st hat sich zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung gezeigt. WÃ¼st sagte derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Klimaschutzminister Carsten Schneider (SPD) hat eine zÃ¼gige Einigung auf neue Regeln fÃ¼r den Heizungstausch gefordert und Korrekturen bei derMehr