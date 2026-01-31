Verfassungsschutz warnt vor Fernzugriff auf chinesische E-Autos

E-Auto Ladestation (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) warnt bei vernetzten chinesischen Elektroautos vor Sicherheitsrisiken durch mÃ¶gliche externe Zugriffe.



"Prinzipiell ist es mÃ¶glich, dass Angreifer unerlaubten Zugriff auf die Internetschnittstelle (WLAN/mobile Datenverbindung) von Fahrzeugen erlangen und so Informationen erbeuten", erklÃ¤rte die BehÃ¶rde auf Anfrage des "Handelsblatts". Betroffen sein kÃ¶nnten Fahrdaten, technische Betriebsdaten des Fahrzeugs (Telemetrie) sowie "mÃ¶glicherweise auch Aufzeichnungen aus dem Innenraum". In der Folge "kÃ¶nnte somit mÃ¶glicherweise sogar die Kontrolle Ã¼ber das Fahrzeug erlangt werden", hieÃŸ es.



Zudem sieht der Verfassungsschutz Risiken bei der Verarbeitung der anfallenden Fahrzeugdaten. Es sei denkbar, dass Hersteller entsprechende Daten sammeln und an staatliche BehÃ¶rden oder Nachrichtendienste weitergeben mÃ¼ssten. Dies kÃ¶nne insbesondere in LÃ¤ndern gelten, "in denen Unternehmen gesetzlich verpflichtet sind, die Informationshoheit des Staates zu sichern, wie beispielsweise in China".



Die Ã¼bermittelten Informationen kÃ¶nnten unter anderem zum Trainieren von KI-Systemen oder im Zusammenhang mit Gesichtserkennungssoftware genutzt werden. In diesem Zusammenhang verweist der Inlandsnachrichtendienst auf die enge Zusammenarbeit von Industrie und staatlichen Strukturen in China, aber auch in Russland. Laut Verfassungsschutz liegen derzeit "keine konkreten Erkenntnisse zu chinesischer Spionage durch Technik" vor, die in chinesischen Elektroautos verbaut ist.

