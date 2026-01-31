Brennpunkte

U-Bahnen von Kiew stehen wegen Stromausfalls still

  • AFP - 31. Januar 2026, 12:17 Uhr
Bild vergrößern: U-Bahnen von Kiew stehen wegen Stromausfalls still
U-Bahn-Station in Kiew
Bild: AFP

Der U-Bahn-Verkehr in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist wegen StromausfÃ¤llen zum Stillstand gekommen. Bis die Stromversorgung wiederhergestellt sei, wÃ¼rden die Stationen als SchutzrÃ¤ume dienen, erklÃ¤rte BÃ¼rgermeister Vitali Klitschko.

Das U-Bahn-Netz der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist aufgrund von StromausfÃ¤llen am Samstag zum Stillstand gekommen. "Der Zugverkehr und der Betrieb der Rolltreppen in der U-Bahn wurde vorÃ¼bergehend eingestellt", teilte der Betreiber der U-Bahn am Samstag im Onlinedienst Facebook mit. Grund sei der Ausfall eines externen Stromversorgungszentrums.

Bis die Stromversorgung wiederhergestellt sei, wÃ¼rden die U-Bahn-Stationen als SchutzrÃ¤ume vor den russischen Angriffen dienen, erklÃ¤rte BÃ¼rgermeister Vitali Klitschko im Onlinedienst Telegram.

Das U-Bahn-Netz ist ein wichtiges Verkehrssystem der ukrainischen Hauptstadt. Selbst wÃ¤hrend intensiver russischer Bombardements stellte die U-Bahn nur selten den Betrieb ein. Offiziellen Daten zufolge nutzten 2025 tÃ¤glich rund 800.000 FahrgÃ¤ste die ZÃ¼ge des Ã¶ffentlichen Verkehrssystems.Â 

Zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner Kiews nutzen die 52 Stationen des U-Bahn-Netzes zudem als Luftschutzbunker wÃ¤hrend russischer Angriffe.

Russland hatte in den vergangenen Wochen verstÃ¤rkt das ukrainische Energienetz bombardiert. Durch die Attacken waren tausende Haushalte bei eisigen Temperaturen immer wieder ohne Strom und ohne Heizung.

Am Freitag hatte der Kreml bekanntgegeben, dass PrÃ¤sident Wladimir Putin auf Bitte seines US-Kollegen Donald Trump zugestimmt habe, die Angriffe auf Kiew bis diesen Sonntag einzustellen.Â 

