Nach Trump-Drohungen: Iran versetzt Armee in hÃ¶chste Alarmbereitschaft

Irans Armeechef Hatami (M) inmitten anderer MilitÃ¤rs

In der Hafenstadt Bandar Abbas an der iranischen GolfkÃ¼ste hat es laut einem Bericht des Staatsfernsehens eine Explosion gegeben - die Ursache war zunÃ¤chst unklar. Der Vorfall ereignete sich inmitten heftiger Spannungen zwischen den USA und dem Iran.

Nach den Angriffsdrohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump hat der Iran seine StreitkrÃ¤fte in hÃ¶chste Alarmbereitschaft versetzt. Armeechef Amir Hatami warnte zudem die USA am Samstag vor einem "Fehler", mit dem sie ihre eigene Sicherheit gefÃ¤hrden" wÃ¼rden. Inmitten der verschÃ¤rften Spannungen gab es in der Hafenstadt Bandar Abbas an der iranischen GolfkÃ¼ste eine heftige Explosion. Die Ursache war zunÃ¤chst unklar - die Revolutionsgarden erklÃ¤rten aber umgehend, keines ihrer GebÃ¤ude sei angegriffen worden.Â



Die StreitkrÃ¤fte seien "in voller Verteidigungs- und Kampfbereitschaft", teilte Irans Armeechef Hatami laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit. "Wenn der Feind einen Fehler macht, wird dies zweifellos seine eigene Sicherheit, die Sicherheit der Region und die Sicherheit des zionistischen Regimes gefÃ¤hrden", warnte er zudem. Teheran nutzt den Begriff "zionistisches Regime" fÃ¼r Israel - beide LÃ¤nder sind tief verfeindet und streiten um Einfluss in der Region.



Trump hatte zuvor erneut mit US-MilitÃ¤rangriffen gegen das Land gedroht, falls sich Teheran einem neuen Atomabkommen verweigere. Der US-PrÃ¤sident verwies am Freitag zudem auf US-Kriegsschiffe, die er in Richtung Iran geschickt habe: "Wir haben eine groÃŸe Armada, Flotte, nennen Sie es wie sie wollen, die gerade Kurs auf den Iran nimmt, sogar grÃ¶ÃŸer als das, was wir in Venezuela hatten", sagte er.Â



Eine Antwort auf die Frage, ob er einen Ã¤hnlichen MilitÃ¤reinsatz wie in Venezuela plane, falls kein Abkommen mit dem Iran zustande komme, lehnte Trump ab. Anfang Januar hatten US-SpezialkrÃ¤fte den linksnationalistischen venezolanischen Staatschef NicolÃ¡s Maduro in Caracas gefangengenommen und nach New York gebracht, wo ihm der Prozess gemacht werden soll.



Trump zeigte sich zugleich Ã¼berzeugt, dass Teheran am Ende einem Abkommen Ã¼ber das umstrittene Atomprogramm des Landes zustimmen werde. "Ich kann eines sagen, sie wollen einen Deal vereinbaren", sagte Trump vor Journalisten im WeiÃŸen Haus. Auf die Frage, ob er dem Iran eine Frist fÃ¼r ein Abkommen zu seinem Atomprogramm, seinem Raketenprogramm oder anderen Themen gesetzt habe, antwortete Trump: "Ja, das habe ich". Wann diese Frist auslÃ¤uft, sagte Trump nicht. Dies wisse nur der Iran.



Teheran hatte sich kurz zuvor zu einer Wiederaufnahme der GesprÃ¤che Ã¼ber sein Atomprogramm bereit erklÃ¤rt. Entsprechende Verhandlungen mÃ¼ssten "fair und auf AugenhÃ¶he" stattfinden und dÃ¼rften keine Debatten Ã¼ber die RaketenbestÃ¤nde oder VerteidigungskapazitÃ¤ten seines Landes beinhalten, forderte der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi bei einem Besuch in Istanbul. Konkrete PlÃ¤ne fÃ¼r ein Treffen mit US-Vertretern zur Wiederaufnahme der AtomgesprÃ¤che mit dem Iran gibt es nach seinen Angaben aber bislang nicht.



Die Explosion am Samstag in Bandar Abbas ereignete sich dem Staatsfernsehen zufolge in einem mehrstÃ¶ckigen GebÃ¤ude. Dabei seien groÃŸe ZerstÃ¶rungen angerichtet worden. Laut Irna wurden mehrere Menschen verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es sei eine Untersuchung der Ursache der Explosion eingeleitet worden, erklÃ¤rte der Â Katastrophenschutzleiter der sÃ¼diranischen Provinz Hormosgan, Mehrdad Hassansadeh.Â



Die Revolutionsgarden dementierten im Internet kursierende GerÃ¼chte, dass GebÃ¤ude ihrer Marine-Einheiten an der GolfkÃ¼ste Ziel von Angriffen geworden seien. Eine entsprechende ErklÃ¤rung der Garden wurde von der Nachrichtenagentur Fars verbreitet.