Mindestens 73 Tote bei Angriffen von AufstÃ¤ndischen im SÃ¼dwesten Pakistans

  • AFP - 31. Januar 2026, 13:13 Uhr
Bild vergrößern: Mindestens 73 Tote bei Angriffen von AufstÃ¤ndischen im SÃ¼dwesten Pakistans
Ein bei den Angriffen Verletzter in Quetta
Bild: AFP

In der Unruheprovinz Belutschistan im SÃ¼dwesten Pakistans sind bei Angriffen von AufstÃ¤ndischen nach BehÃ¶rden-Angaben mindestens 73 Menschen getÃ¶tet worden. KÃ¤mpfer der ethnischen Gruppe der Belutschen hÃ¤tten am Samstag in der gesamten Provinz "koordinierte Angriffe" verÃ¼bt, teilten Ã¶rtliche SicherheitsbehÃ¶rden in der Provinzhauptstadt Quetta mit. Dabei seien mindestens zehn Mitglieder der SicherheitskrÃ¤fte, fÃ¼nf Zivilisten und 58 KÃ¤mpfer getÃ¶tet worden.

Die "koordinierten Schusswaffen- und SelbstmordanschlÃ¤ge" seien in ganz Belutschistan verÃ¼bt worden, vor allem in den Bezirken Quetta, Pasni, Mastung, Nushki und Gwadar, teilte ein hochrangiger Sicherheitsbeamter der Nachrichtenagentur AFP mit. Insgesamt hÃ¤tten Angriffe an mehr als zwÃ¶lf Orten stattgefunden. Auch der stellvertretende Verwaltungschef des Bezirks Nushki entfÃ¼hrt worden.

Polizeibeamte in vier Bezirken erklÃ¤rten gegenÃ¼ber AFP, dass die Lage noch nicht wieder vollstÃ¤ndig unter Kontrolle sei. Das Mobilfunknetz war eingeschrÃ¤nkt, der Zugverkehr wurde in der gesamten Provinz Belutschistan eingestellt.Â 

Ein hochrangiger Armeevertreter in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad bestÃ¤tigte die Angriffe und erklÃ¤rte, diese seien "koordiniert, aber schlecht ausgefÃ¼hrt" gewesen. Die Angriffe seien "aufgrund schlechter Planung" und wegen wirksamer SicherheitsmaÃŸnahmen "gescheitert".

Premierminister Shehbaz Sharif lobte den Einsatz der SicherheitskrÃ¤fte, denen es gelungen sei, die "koordinierten Angriffe" an zwÃ¶lf verschiedenen Orten zu vereiteln. "Gemeinsam mit der gesamten Nation bin ich stolz auf unserer MÃ¤rtyrer", erklÃ¤rte Sharif.

Zugleich beschuldigte der pakistanische Regierungschef das benachbarte Indien, die fÃ¼r die AnschlÃ¤ge verantwortlichen Separatisten unterstÃ¼tzt zu haben. "Wir werden den Krieg gegen den Terrorismus fortsetzen, bis er vollstÃ¤ndig aus dem Land getilgt ist", kÃ¼ndigte Sharif an.

Ein Sicherheitsbeamter warf wiederum dem Nachbarland Afghanistan vor, die Angreifer unterstÃ¼tzt zu haben: "WÃ¤hrend der gesamten Operation standen die Terroristen Berichten zufolge in stÃ¤ndigem Kontakt mit ihren HintermÃ¤nnern in Afghanistan."

Die Belutschistan-Befreiungsarmee (BLA) bekannte sich in einer an AFP gesendeten ErklÃ¤rung zu den Angriffen. Die militante Separatistengruppe erklÃ¤rte, die Angriffe hÃ¤tten sich gegen militÃ¤rische Einrichtungen sowie Polizei- und Zivilverwaltungsbeamte gerichtet.Â 

Die rohstoffreiche Provinz Belutschistan an der Grenze zu Afghanistan und dem Iran wird regelmÃ¤ÃŸig von Gewalt erschÃ¼ttert. Die Armee geht dort seit Jahrzehnten gegen separatistische AufstÃ¤ndische vor. Erst am Freitag hatte die Armee mitgeteilt, bei zwei EinsÃ¤tzen in der Provinz 41 AufstÃ¤ndische getÃ¶tet zu haben.

Die Separatisten haben in den vergangenen Jahren ihre Angriffe aus benachbarten Provinzen verstÃ¤rkt. Dabei attackieren sie auch auslÃ¤ndische Energieunternehmen, denen sie vorwerfen, die Rohstoffe der Provinz auszubeuten.

Trotz hoher Rohstoffvorkommen ist Belutschistan die Ã¤rmste Provinz Pakistans und hinkt bei Bildung, Arbeit und wirtschaftlicher Entwicklung dem Rest des Landes hinterher.

Im vergangenen Jahr hatten belutschische AufstÃ¤ndische in der NÃ¤he der Stadt Sibi einen Zug gestoppt und rund 450 Passagiere als Geiseln genommen. Dutzende Menschen wurden getÃ¶tet.Â 

