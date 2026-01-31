Brennpunkte

Portugals BehÃ¶rden warnen nach Unwetter vor weiterem Regen und Ãœberschwemmungen

  • AFP - 31. Januar 2026, 14:11 Uhr
Bild vergrößern: Portugals BehÃ¶rden warnen nach Unwetter vor weiterem Regen und Ãœberschwemmungen
Folgen des Sturms "Kristin" an portugiesischem Strand
Bild: AFP

In Portugal haben die BehÃ¶rden nach einem heftigen Unwetter mit fÃ¼nf Toten vor weiteren RegenfÃ¤llen und drohenden Ãœberschwemmungen gewarnt. Dem Land stehe eine 'sehr schwierige Woche' bevor.

In Portugal haben die BehÃ¶rden nach einem heftigen Unwetter mit fÃ¼nf Toten vor weiteren RegenfÃ¤llen und drohenden Ãœberschwemmungen gewarnt. Dem Land stehe eine "sehr schwierige Woche" bevor, sagte der Chef der UmweltbehÃ¶rde, JosÃ© Pimenta Machado, am Freitag und verwies auf starke RegenfÃ¤lle von Sonntag an. Im Zentrum Portugals waren infolge des Sturms "Kristin" am Samstag weiterhin mehr als 211.000 Haushalte ohne Strom, wie ein Sprecher des Energieversorgers E-redes sagte.Â 

Wegen der erwarteten heftigen RegenfÃ¤lle sprach die WetterbehÃ¶rde Ipma fÃ¼r das gesamte portugiesische Festland eine Unwetterwarnung bis Montag aus. Nach einer Reihe von StÃ¼rmen seien die BÃ¶den schon jetzt vollstÃ¤ndig mit Wasser gesÃ¤ttigt, weshalb die Gefahr fÃ¼r Ãœberschwemmungen steige.Â 

"Ab Mitternacht erwarten wir weiteren Regen. Das bereitet uns Sorgen", sagte ein BÃ¼rgermeister aus der besonders betroffenen Region Leiria am Samstag dem Sender SIC. Er rief Freiwillige dazu auf, bei der Reparatur beschÃ¤digter DÃ¤cher zu helfen, bevor weiterer Regen einsetzt.Â 

Der Durchzug des Sturms "Kristin" in der Nacht zum Mittwoch hatte bereits fÃ¼r erhebliche SchÃ¤den gesorgt. Die meisten von StromausfÃ¤llen betroffenen Haushalte und Betriebe befinden sich in Leiria im Zentrum des Landes, wo hunderte Stromgeneratoren im Einsatz waren.

Am Freitag waren etwa 650 Kilometer Oberleitungen auÃŸer Betrieb, wie der Chef des Â Stromnetzbetreibers REN, Rodrigo Costa, sagte. Schulen und Museen blieben geschlossen und Bahnlinien auÃŸer Betrieb.Â 

"Das AusmaÃŸ der SchÃ¤den ist enorm", sagte PrÃ¤sidialamtsminister AntÃ³nio LeitÃ£o Amaro bei einem Besuch im Katastrophengebiet in Begleitung von EU-Energiekommissar Dan JÃ¶rgensen. Die Reaktion der portugiesischen BehÃ¶rden sei aber "weiterhin ausreichend" und eine Aktivierung des europÃ¤ischen Katastrophenschutzmechanismus zum jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig. Zugleich schloss der Minister nicht aus, auf den SolidaritÃ¤tsfond der EU zur UnterstÃ¼tzung des Wiederaufbaus zurÃ¼ckzugreifen.

