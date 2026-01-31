Portugals BehÃ¶rden warnen nach Unwetter vor weiterem Regen und Ãœberschwemmungen

In Portugal haben die BehÃ¶rden nach einem heftigen Unwetter mit fÃ¼nf Toten vor weiteren RegenfÃ¤llen und drohenden Ãœberschwemmungen gewarnt. Dem Land stehe eine "sehr schwierige Woche" bevor, sagte der Chef der UmweltbehÃ¶rde, JosÃ© Pimenta Machado, am Freitag und verwies auf starke RegenfÃ¤lle von Sonntag an. Im Zentrum Portugals waren infolge des Sturms "Kristin" am Samstag weiterhin mehr als 211.000 Haushalte ohne Strom, wie ein Sprecher des Energieversorgers E-redes sagte.Â
Wegen der erwarteten heftigen RegenfÃ¤lle sprach die WetterbehÃ¶rde Ipma fÃ¼r das gesamte portugiesische Festland eine Unwetterwarnung bis Montag aus. Nach einer Reihe von StÃ¼rmen seien die BÃ¶den schon jetzt vollstÃ¤ndig mit Wasser gesÃ¤ttigt, weshalb die Gefahr fÃ¼r Ãœberschwemmungen steige.Â
"Ab Mitternacht erwarten wir weiteren Regen. Das bereitet uns Sorgen", sagte ein BÃ¼rgermeister aus der besonders betroffenen Region Leiria am Samstag dem Sender SIC. Er rief Freiwillige dazu auf, bei der Reparatur beschÃ¤digter DÃ¤cher zu helfen, bevor weiterer Regen einsetzt.Â
Der Durchzug des Sturms "Kristin" in der Nacht zum Mittwoch hatte bereits fÃ¼r erhebliche SchÃ¤den gesorgt. Die meisten von StromausfÃ¤llen betroffenen Haushalte und Betriebe befinden sich in Leiria im Zentrum des Landes, wo hunderte Stromgeneratoren im Einsatz waren.
Am Freitag waren etwa 650 Kilometer Oberleitungen auÃŸer Betrieb, wie der Chef des Â Stromnetzbetreibers REN, Rodrigo Costa, sagte. Schulen und Museen blieben geschlossen und Bahnlinien auÃŸer Betrieb.Â
"Das AusmaÃŸ der SchÃ¤den ist enorm", sagte PrÃ¤sidialamtsminister AntÃ³nio LeitÃ£o Amaro bei einem Besuch im Katastrophengebiet in Begleitung von EU-Energiekommissar Dan JÃ¶rgensen. Die Reaktion der portugiesischen BehÃ¶rden sei aber "weiterhin ausreichend" und eine Aktivierung des europÃ¤ischen Katastrophenschutzmechanismus zum jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig. Zugleich schloss der Minister nicht aus, auf den SolidaritÃ¤tsfond der EU zur UnterstÃ¼tzung des Wiederaufbaus zurÃ¼ckzugreifen.
Brennpunkte
Portugals BehÃ¶rden warnen nach Unwetter vor weiterem Regen und Ãœberschwemmungen
- AFP - 31. Januar 2026, 14:11 Uhr
In Portugal haben die BehÃ¶rden nach einem heftigen Unwetter mit fÃ¼nf Toten vor weiteren RegenfÃ¤llen und drohenden Ãœberschwemmungen gewarnt. Dem Land stehe eine 'sehr schwierige Woche' bevor.
In Portugal haben die BehÃ¶rden nach einem heftigen Unwetter mit fÃ¼nf Toten vor weiteren RegenfÃ¤llen und drohenden Ãœberschwemmungen gewarnt. Dem Land stehe eine "sehr schwierige Woche" bevor, sagte der Chef der UmweltbehÃ¶rde, JosÃ© Pimenta Machado, am Freitag und verwies auf starke RegenfÃ¤lle von Sonntag an. Im Zentrum Portugals waren infolge des Sturms "Kristin" am Samstag weiterhin mehr als 211.000 Haushalte ohne Strom, wie ein Sprecher des Energieversorgers E-redes sagte.Â
Weitere Meldungen
Bei israelischen Luftangriffen im SÃ¼den des Gazastreifens sind am Samstag nach Angaben der Hamas-BehÃ¶rden mindestens 22 Menschen getÃ¶tet worden, die meisten von ihnen FrauenMehr
Nach den Angriffsdrohungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump hat der Iran seine StreitkrÃ¤fte in hÃ¶chste Alarmbereitschaft versetzt. Armeechef Amir Hatami warnte zudem die USA amMehr
In der Unruheprovinz Belutschistan im SÃ¼dwesten Pakistans sind bei Angriffen von AufstÃ¤ndischen nach BehÃ¶rden-Angaben mindestens 73 Menschen getÃ¶tet worden. KÃ¤mpfer derMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mit einem staatlich verwalteten BÃ¼rgerfonds nach schwedischem Vorbild wollen die GrÃ¼nen die private Altersvorsorge umbauen. Das geht aus einemMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Heizungsindustrie hat im vergangenen Jahr 627.000 GerÃ¤te in Deutschland abgesetzt. Das ist der niedrigste Stand seit 2010. Nach dem bereitsMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann fordert von den Sozialdemokraten Entgegenkommen beim Bundestariftreuegesetz. Das Gesetz liegt seitMehr