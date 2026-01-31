Zahl der Todesopfer nach Erdrutsch in Indonesien auf mindestens 53 gestiegen

Der Erdrutsch in Pasirlangu auf Java

Nach dem Erdrutsch in Indonesien vor einer Woche ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 53 gestiegen. Mindestens zehn Menschen wÃ¼rden nach dem UnglÃ¼ck sÃ¼dÃ¶stlich von Jakarta auf der Hauptinsel Java noch vermisst, teilten die RettungskrÃ¤fte mit.

Nach dem Erdrutsch in Indonesien vor einer Woche ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 53 gestiegen. Mindestens zehn Menschen wÃ¼rden nach dem UnglÃ¼ck sÃ¼dÃ¶stlich der Hauptstadt Jakarta auf der Hauptinsel Java noch vermisst, teilte der Leiter der RettungskrÃ¤fte, Ade Dian Permana, am Samstag mit. Â



Heftige RegenfÃ¤lle hatten im Dorf Pasirlangu in der Region West-Bandung einen Erdrutsch ausgelÃ¶st, der mehr als 50 HÃ¤user beschÃ¤digte und etwa 650 Menschen zum Verlassen ihrer HÃ¤user zwang. Tausende RettungskrÃ¤fte hatten - vom MilitÃ¤r, von der Polizei und von Freiwilligen unterstÃ¼tzt - Â in den vergangenen Tagen in den Schlammmassen nach Menschen gesucht.Â



Die indonesische Marine teilte mit, 23 Soldaten, die in dem Gebiet trainiert hÃ¤tten, seien unter den Opfern des Erdrutsches. Der Rettungs- und Bergungseinsatz wurde bis kommenden Freitag verlÃ¤ngert.Â



Der Einsatz - teils mit bloÃŸen HÃ¤nden, teils mit schwerem GerÃ¤t - gestaltete sich wegen des schlechten Wetters bisher schwierig. Die Helfer fÃ¼rchteten weitere Erdrutsche.



In Indonesien kommen Ãœberflutungen und Erdrutsche wÃ¤hrend der Ã¼blicherweise von Oktober bis MÃ¤rz dauernden Regenzeit hÃ¤ufig vor. Umweltexperten weisen jedoch darauf hin, dass die ZerstÃ¶rung von WÃ¤ldern in dem sÃ¼dostasiatischen Inselstaat zu einer Zunahme der Katastrophen fÃ¼hrt.Â



WÃ¤lder stabilisieren durch ihre Wurzeln den Boden und erleichtern der Erde die Aufnahme von Regen. Fehlen sie, sind Gebiete anfÃ¤lliger fÃ¼r Erdrutsche. Laut dem Wald-Analyseprojekt The TreeMap's Nusantara Atlas gingen 2024 in Indonesien mehr als 240.000 Hektar Urwald verloren.