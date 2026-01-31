Brennpunkte

Zahl der Todesopfer nach Erdrutsch in Indonesien auf mindestens 53 gestiegen

  • AFP - 31. Januar 2026, 15:50 Uhr
Bild vergrößern: Zahl der Todesopfer nach Erdrutsch in Indonesien auf mindestens 53 gestiegen
Der Erdrutsch in Pasirlangu auf Java
Bild: AFP

Nach dem Erdrutsch in Indonesien vor einer Woche ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 53 gestiegen. Mindestens zehn Menschen wÃ¼rden nach dem UnglÃ¼ck sÃ¼dÃ¶stlich von Jakarta auf der Hauptinsel Java noch vermisst, teilten die RettungskrÃ¤fte mit.

Nach dem Erdrutsch in Indonesien vor einer Woche ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 53 gestiegen. Mindestens zehn Menschen wÃ¼rden nach dem UnglÃ¼ck sÃ¼dÃ¶stlich der Hauptstadt Jakarta auf der Hauptinsel Java noch vermisst, teilte der Leiter der RettungskrÃ¤fte, Ade Dian Permana, am Samstag mit. Â 

Heftige RegenfÃ¤lle hatten im Dorf Pasirlangu in der Region West-Bandung einen Erdrutsch ausgelÃ¶st, der mehr als 50 HÃ¤user beschÃ¤digte und etwa 650 Menschen zum Verlassen ihrer HÃ¤user zwang. Tausende RettungskrÃ¤fte hatten - vom MilitÃ¤r, von der Polizei und von Freiwilligen unterstÃ¼tzt - Â in den vergangenen Tagen in den Schlammmassen nach Menschen gesucht.Â 

Die indonesische Marine teilte mit, 23 Soldaten, die in dem Gebiet trainiert hÃ¤tten, seien unter den Opfern des Erdrutsches. Der Rettungs- und Bergungseinsatz wurde bis kommenden Freitag verlÃ¤ngert.Â 

Der Einsatz - teils mit bloÃŸen HÃ¤nden, teils mit schwerem GerÃ¤t - gestaltete sich wegen des schlechten Wetters bisher schwierig. Die Helfer fÃ¼rchteten weitere Erdrutsche.

In Indonesien kommen Ãœberflutungen und Erdrutsche wÃ¤hrend der Ã¼blicherweise von Oktober bis MÃ¤rz dauernden Regenzeit hÃ¤ufig vor. Umweltexperten weisen jedoch darauf hin, dass die ZerstÃ¶rung von WÃ¤ldern in dem sÃ¼dostasiatischen Inselstaat zu einer Zunahme der Katastrophen fÃ¼hrt.Â 

WÃ¤lder stabilisieren durch ihre Wurzeln den Boden und erleichtern der Erde die Aufnahme von Regen. Fehlen sie, sind Gebiete anfÃ¤lliger fÃ¼r Erdrutsche. Laut dem Wald-Analyseprojekt The TreeMap's Nusantara Atlas gingen 2024 in Indonesien mehr als 240.000 Hektar Urwald verloren.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Schweigemarsch: Tausende DÃ¤nen protestieren gegen Trumps Afghanistan-Ã„uÃŸerungen
    Schweigemarsch: Tausende DÃ¤nen protestieren gegen Trumps Afghanistan-Ã„uÃŸerungen

    In Kopenhagen haben mindestens 10.000 Menschen mit einem Schweigemarsch gegen die schmÃ¤lernden Ã„uÃŸerungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump zur Rolle der Nato-VerbÃ¼ndeten in

    Mehr
    Portugals BehÃ¶rden warnen nach Unwetter vor weiterem Regen und Ãœberschwemmungen
    Portugals BehÃ¶rden warnen nach Unwetter vor weiterem Regen und Ãœberschwemmungen

    In Portugal haben die BehÃ¶rden nach einem heftigen Unwetter mit fÃ¼nf Toten vor weiteren RegenfÃ¤llen und drohenden Ãœberschwemmungen gewarnt. Dem Land stehe eine "sehr

    Mehr
    Hamas-BehÃ¶rde: Mindestens 22 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen
    Hamas-BehÃ¶rde: Mindestens 22 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

    Bei israelischen Luftangriffen im SÃ¼den des Gazastreifens sind am Samstag nach Angaben der Hamas-BehÃ¶rden mindestens 22 Menschen getÃ¶tet worden, die meisten von ihnen Frauen

    Mehr
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Landesweite Demonstrationen in Frankreich zur UnterstÃ¼tzung der Polizei
    Landesweite Demonstrationen in Frankreich zur UnterstÃ¼tzung der Polizei
    2. Bundesliga: Schalke verliert in Bochum
    2. Bundesliga: Schalke verliert in Bochum
    SPD erwÃ¤gt Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte E-Auto-Hersteller
    SPD erwÃ¤gt Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte E-Auto-Hersteller
    Wirtschaftsministerin Reiche will in Saudi-Arabien
    Wirtschaftsministerin Reiche will in Saudi-Arabien "Partnerschaft vertiefen"
    Nach Trump-Drohungen: Iran versetzt Armee in hÃ¶chste Alarmbereitschaft
    Nach Trump-Drohungen: Iran versetzt Armee in hÃ¶chste Alarmbereitschaft
    Mindestens 73 Tote bei Angriffen von AufstÃ¤ndischen im SÃ¼dwesten Pakistans
    Mindestens 73 Tote bei Angriffen von AufstÃ¤ndischen im SÃ¼dwesten Pakistans

    Top Meldungen

    Verfassungsschutz warnt vor Fernzugriff auf chinesische E-Autos
    Verfassungsschutz warnt vor Fernzugriff auf chinesische E-Autos

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) warnt bei vernetzten chinesischen Elektroautos vor Sicherheitsrisiken durch mÃ¶gliche externe Zugriffe.

    Mehr
    GrÃ¼ne fordern staatlichen BÃ¼rgerfonds fÃ¼r private Altersvorsorge
    GrÃ¼ne fordern staatlichen BÃ¼rgerfonds fÃ¼r private Altersvorsorge

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mit einem staatlich verwalteten BÃ¼rgerfonds nach schwedischem Vorbild wollen die GrÃ¼nen die private Altersvorsorge umbauen. Das geht aus einem

    Mehr
    Heizungsmarkt bricht ein: Absatzzahlen auf tiefstem Stand seit 2010
    Heizungsmarkt bricht ein: Absatzzahlen auf tiefstem Stand seit 2010

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Heizungsindustrie hat im vergangenen Jahr 627.000 GerÃ¤te in Deutschland abgesetzt. Das ist der niedrigste Stand seit 2010. Nach dem bereits

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts