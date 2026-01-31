Politik

Landesweite Demonstrationen in Frankreich zur UnterstÃ¼tzung der Polizei

  • AFP - 31. Januar 2026, 15:14 Uhr
Bild vergrößern: Landesweite Demonstrationen in Frankreich zur UnterstÃ¼tzung der Polizei
Demonstration fÃ¼r die Polizei in Paris
Bild: AFP

In Frankreich haben landesweit tausende Menschen bei Kundgebungen mehr finanzielle Mittel fÃ¼r die Polizei gefordert - unter den Demonstranten waren auch rechtsextreme Politiker. Allein in Paris versammelten sich am Samstag nach Angaben der Veranstalter 15.000 bis 20.000 Menschen, sie marschierten hinter einem Transparent mit der Aufschrift "BÃ¼rger an der Seite der Polizei, Stoppt die Unsicherheit, Stoppt die Straflosigkeit" durch das Zentrum der franzÃ¶sischen Hauptstadt.

Zu den Demonstrationen in rund 20 franzÃ¶sischen StÃ¤dten hatte die Nationale Polizeiallianz aufgerufen. Gewerkschaftschef Fabien Vanhemelryck sagte im Vorfeld der Nachrichtenagentur AFP: "Die Polizei kann ihre Arbeit unter normalen UmstÃ¤nden nicht mehr verrichten". Die Lage spitze sich angesichts fehlender Mittel immer mehr zu.

Auf Plakaten in Paris hieÃŸ es am Samstag unter anderem "Alle Polizisten sind Helden" und "Straflosigkeit erzeugt Kriminelle". Unter den Demonstranten befanden sich auch mehrere rechtsextreme Politiker, unter ihnen Marion MarÃ©chal, die Nichte der franzÃ¶sischen Rechtspopulistin Marine Le Pen. Einige Demonstranten warfen Rauchbomben.

