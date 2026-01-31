In Frankreich haben landesweit tausende Menschen bei Kundgebungen mehr finanzielle Mittel fÃ¼r die Polizei gefordert - unter den Demonstranten waren auch rechtsextreme Politiker. Allein in Paris versammelten sich am Samstag nach Angaben der Veranstalter 15.000 bis 20.000 Menschen, sie marschierten hinter einem Transparent mit der Aufschrift "BÃ¼rger an der Seite der Polizei, Stoppt die Unsicherheit, Stoppt die Straflosigkeit" durch das Zentrum der franzÃ¶sischen Hauptstadt.
Zu den Demonstrationen in rund 20 franzÃ¶sischen StÃ¤dten hatte die Nationale Polizeiallianz aufgerufen. Gewerkschaftschef Fabien Vanhemelryck sagte im Vorfeld der Nachrichtenagentur AFP: "Die Polizei kann ihre Arbeit unter normalen UmstÃ¤nden nicht mehr verrichten". Die Lage spitze sich angesichts fehlender Mittel immer mehr zu.
Auf Plakaten in Paris hieÃŸ es am Samstag unter anderem "Alle Polizisten sind Helden" und "Straflosigkeit erzeugt Kriminelle". Unter den Demonstranten befanden sich auch mehrere rechtsextreme Politiker, unter ihnen Marion MarÃ©chal, die Nichte der franzÃ¶sischen Rechtspopulistin Marine Le Pen. Einige Demonstranten warfen Rauchbomben.
Politik
Landesweite Demonstrationen in Frankreich zur UnterstÃ¼tzung der Polizei
- AFP - 31. Januar 2026, 15:14 Uhr
In Frankreich haben landesweit tausende Menschen bei Kundgebungen mehr finanzielle Mittel fÃ¼r die Polizei gefordert - unter den Demonstranten waren auch rechtsextreme Politiker. Allein in Paris versammelten sich nach Angaben der Veranstalter 15.000 bis 20.000 Menschen.
In Frankreich haben landesweit tausende Menschen bei Kundgebungen mehr finanzielle Mittel fÃ¼r die Polizei gefordert - unter den Demonstranten waren auch rechtsextreme Politiker. Allein in Paris versammelten sich am Samstag nach Angaben der Veranstalter 15.000 bis 20.000 Menschen, sie marschierten hinter einem Transparent mit der Aufschrift "BÃ¼rger an der Seite der Polizei, Stoppt die Unsicherheit, Stoppt die Straflosigkeit" durch das Zentrum der franzÃ¶sischen Hauptstadt.
Weitere Meldungen
Der ehemalige GeneralsekretÃ¤r der SPD, Kevin KÃ¼hnert, hat das Versorgungssystem fÃ¼r ehemalige Politikerinnen und Politiker kritisiert. Es sei "vollkommen ungerecht", sagteMehr
In Minneapolis haben am Freitag zehntausende Menschen friedlich gegen die Einwanderungspolitik von US-PrÃ¤sident Donald Trump protestiert.Â Anders als bei vorherigen Protesten gabMehr
Das US-AuÃŸenministerium hat milliardenschwere WaffenverkÃ¤ufe an Israel und Saudi-Arabien gebilligt. Am Freitag (Ortszeit) bestÃ¤tigte das Ministerium in Washington den VerkaufMehr
Top Meldungen
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) reist am Samstag begleitet von einer groÃŸen Wirtschaftsdelegation nach Saudi-Arabien. Ziel des Besuchs sei es, dieMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) warnt bei vernetzten chinesischen Elektroautos vor Sicherheitsrisiken durch mÃ¶gliche externe Zugriffe.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mit einem staatlich verwalteten BÃ¼rgerfonds nach schwedischem Vorbild wollen die GrÃ¼nen die private Altersvorsorge umbauen. Das geht aus einemMehr