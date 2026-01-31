Hamas-BehÃ¶rde: Mindestens 22 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Mann auf den TrÃ¼mmern von Polizeistation in Stadt Gaza

Bei israelischen Luftangriffen im SÃ¼den des Gazastreifens sind nach Angaben der Hamas-BehÃ¶rden mindestens 22 Menschen getÃ¶tet worden, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Weitere Menschen seien noch unter den TrÃ¼mmern eingeschlossen.

Bei israelischen Luftangriffen im SÃ¼den des Gazastreifens sind am Samstag nach Angaben der Hamas-BehÃ¶rden mindestens 22 Menschen getÃ¶tet worden, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Weitere Menschen seien nach den Angriffen noch unter den TrÃ¼mmern eingeschlossen, teilte die von der radikalislamischen PalÃ¤stinenserorganisation kontrollierte ZivilschutzbehÃ¶rde des Gebiets mit.Â



WohnhÃ¤user, Zelte, NotunterkÃ¼nfte und eine Polizeistation seien getroffen worden, was zu einer humanitÃ¤ren Katastrophe gefÃ¼hrt habe, erklÃ¤rte der Sprecher der BehÃ¶rde, Mahmud Bassal. In einer vorherigen Zwischenbilanz hatte das Hamas-Gesundheitsministerium die Zahl der Toten bei den israelischen Angriffen noch mit mindestens elf beziffert.Â



Ein Angriff traf eine Polizeistation in der Stadt Gaza. Dabei wurden der Polizeidirektion zufolge sieben Menschen getÃ¶tet. Unter den GetÃ¶teten befÃ¤nden sich sowohl Polizeibeamte und Mitarbeiter der Wache als auch Zivilisten, die sich dort zum Zeitpunkt des Angriffs aufhielten, hieÃŸ es weiter.Â



Bei einem anderen israelischen Angriff wurde eine Notunterkunft in Al-Mawasi im SÃ¼den des PalÃ¤stinensergebietes getroffen, wo zehntausende vertriebene PalÃ¤stinenser in Zelten leben, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete.Â



Die israelische Armee teilte mit, dass sie "als Reaktion" auf die "VerstÃ¶ÃŸe der Hamas gegen das Waffenruheabkommen" in der Nacht mehrere Luftangriffe ausgefÃ¼hrt habe. Einzelheiten nannte sie nicht. Â



Seit dem 10. Oktober gilt im Gazastreifen eine fragile Waffenruhe zwischen derÂ radikalislamischen Hamas und Israel. Beide Seiten werfen sich jedoch immer wieder VerstÃ¶ÃŸe gegen die Vereinbarung vor. Israel pocht auf eine Entwaffnung der Hamas und die ZerstÃ¶rung des von den Islamisten genutztenÂ Tunnelsystems im Gazastreifen.Â



Nach Angaben der Hamas sind seit dem Inkrafttreten der Waffenruhe mehr als 500 Menschen bei israelischen Angriffen getÃ¶tet worden. Die israelische Armee gibt die Zahl der in diesem Zeitraum im Gazastreifen getÃ¶teten israelischen Soldaten mit vier an.Â