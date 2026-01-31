Wirtschaftsministerin Reiche will in Saudi-Arabien "Partnerschaft vertiefen"

Katherina Reiche

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) reist am Samstag begleitet von einer groÃŸen Wirtschaftsdelegation nach Saudi-Arabien. Ziel des Besuchs sei es, die Partnerschaft beider LÃ¤nder zu vertiefen, erklÃ¤rte Reiche. "In einer geopolitisch unsicheren Welt ist der Ausbau verlÃ¤sslicher Partnerschaften von zentraler Bedeutung." Am Mittwoch reist dann auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in die Golfregion.



Saudi-Arabien sei fÃ¼r Deutschland ein strategischer Partner â€“ wirtschaftlich, energiepolitisch und technologisch, erklÃ¤rte Reiche. Beide LÃ¤nder wollten ihre Partnerschaft insbesondere in den Bereichen Energie, Startups, KÃ¼nstliche Intelligenz, Verteidigung und Zukunftstechnologien vertiefen.Â



Reiches Reise ist bis Dienstag angesetzt. Auf dem Programm stehen in der Hauptstadt Riad bilaterale GesprÃ¤che um Ausbau der deutsch-saudiarabischen Kooperation und eine Sitzung der gemischten Wirtschaftskommission zusammen mit dem saudiarabischen Energieminister Prinz bin Abdulasis al-Saud. In Dschidda will Reiche Unternehmen besuchen und den Grundstein fÃ¼r neue FabrikgebÃ¤ude der Juffali Commercial Vehicles legen, dem Ã¶rtlichen Vertragsproduzenten von Mercedes-Benz Trucks und der Saudi Liebherr Company.Â



Deutschland ist der wichtigste Wirtschaftspartner Saudi-Arabiens innerhalb der EuropÃ¤ischen Union, wie das Bundeswirtschaftsministerium betonte. Das bilaterale Handelsvolumen liege bei Ã¼ber zehn Milliarden Euro, wobei die deutschen Exporte nach Saudi-Arabien im vergangenen Jahr deutlich gestiegen seien.Â



Derzeit sind den Angaben zufolge mehr als 800 deutsche Unternehmen in Saudi-Arabien aktiv. Die Investitionsprogramme Saudi-Arabiens, unter anderem in den Bereichen Infrastruktur, erneuerbare Energien, digitale Technologien, Tourismus und Bergbau, erÃ¶ffneten "attraktive Marktchancen fÃ¼r deutsche Unternehmen". Saudi-Arabien kÃ¶nne zudem ein zentraler Energiepartner fÃ¼r Deutschland werden, insbesondere im Hinblick auf den Aufbau einer globalen sauberen Wasserstoffwirtschaft, erklÃ¤rte das Ministerium.



Reiche hatte im November bereits eine viertÃ¤gige Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar absolviert. Alle drei arabische Staaten sind wichtige Abnehmer deutscher Industrieprodukte und liefern vor allem ErdÃ¶l und Erdgas.