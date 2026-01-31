SPD erwÃ¤gt Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte E-Auto-Hersteller

Stromtankstelle fÃ¼r E-Auto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD bringt wegen mÃ¶glicher Cyberrisiken einen Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte Elektroautohersteller ins Spiel. Der digitalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes SchÃ¤tzl, sagte dem "Handelsblatt" (Montagausgabe), bei "gravierenden, bestÃ¤tigten VorfÃ¤llen" kÃ¶nne es am Ende sogar "notwendig werden, die Zulassung bestimmter Hersteller oder Modelle im deutschen StraÃŸenverkehr zu untersagen".



Hintergrund sind Sicherheitsbedenken bei vernetzten Fahrzeugen, insbesondere von Anbietern aus China. Der wachsende Marktanteil chinesischer Hersteller werfe "neue sicherheitsrelevante Fragen" auf, sagte SchÃ¤tzl. Sensibel seien nicht nur persÃ¶nliche Daten der Fahrer, sondern auch Sensor- und Umfelddaten der Autos. Sollten solche Informationen staatlichen Stellen in China zugÃ¤nglich sein, kÃ¶nnten sie nach seinen Worten fÃ¼r Cyberangriffe oder militÃ¤rische Zwecke genutzt werden.



SchÃ¤tzl forderte deshalb besondere SchutzmaÃŸnahmen fÃ¼r sicherheitsrelevante Bereiche wie Polizei und Bundeswehr. Denkbar seien NutzungseinschrÃ¤nkungen fÃ¼r einzelne Standorte oder Personengruppen. Zwar betrÃ¤fen Fernzugriffs- und Datensicherheitsrisiken grundsÃ¤tzlich alle vernetzten Fahrzeuge. HÃ¶here Risiken bestÃ¼nden jedoch dort, wo Unternehmen staatlichen Zugriffspflichten unterlÃ¤gen und unabhÃ¤ngige Kontrollen fehlten, fÃ¼gte er mit Blick auf China hinzu.



Die SPD-Verkehrspolitikerin Isabel Cademartori plÃ¤diert fÃ¼r eine sicherheitspolitische Gesamtbewertung. Es mÃ¼sse genau geprÃ¼ft werden, "ob im Hintergrund ein Staat mit klaren geopolitischen Eigeninteressen agiert und persÃ¶nliche sowie Geodaten gezielt sammelt". Daraus folge fÃ¼r sie vor allem eines: Europa mÃ¼sse stÃ¤rker in technologische SouverÃ¤nitÃ¤t investieren und bei der Fahrzeugbeschaffung verstÃ¤rkt auf heimische Anbieter setzen - aus SicherheitsgrÃ¼nden und zur StÃ¤rkung des Industriestandorts Deutschland.

