Wirtschaft

SPD erwÃ¤gt Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte E-Auto-Hersteller

  • dts - 31. Januar 2026, 13:44 Uhr
Bild vergrößern: SPD erwÃ¤gt Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte E-Auto-Hersteller
Stromtankstelle fÃ¼r E-Auto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD bringt wegen mÃ¶glicher Cyberrisiken einen Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte Elektroautohersteller ins Spiel. Der digitalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes SchÃ¤tzl, sagte dem "Handelsblatt" (Montagausgabe), bei "gravierenden, bestÃ¤tigten VorfÃ¤llen" kÃ¶nne es am Ende sogar "notwendig werden, die Zulassung bestimmter Hersteller oder Modelle im deutschen StraÃŸenverkehr zu untersagen".

Hintergrund sind Sicherheitsbedenken bei vernetzten Fahrzeugen, insbesondere von Anbietern aus China. Der wachsende Marktanteil chinesischer Hersteller werfe "neue sicherheitsrelevante Fragen" auf, sagte SchÃ¤tzl. Sensibel seien nicht nur persÃ¶nliche Daten der Fahrer, sondern auch Sensor- und Umfelddaten der Autos. Sollten solche Informationen staatlichen Stellen in China zugÃ¤nglich sein, kÃ¶nnten sie nach seinen Worten fÃ¼r Cyberangriffe oder militÃ¤rische Zwecke genutzt werden.

SchÃ¤tzl forderte deshalb besondere SchutzmaÃŸnahmen fÃ¼r sicherheitsrelevante Bereiche wie Polizei und Bundeswehr. Denkbar seien NutzungseinschrÃ¤nkungen fÃ¼r einzelne Standorte oder Personengruppen. Zwar betrÃ¤fen Fernzugriffs- und Datensicherheitsrisiken grundsÃ¤tzlich alle vernetzten Fahrzeuge. HÃ¶here Risiken bestÃ¼nden jedoch dort, wo Unternehmen staatlichen Zugriffspflichten unterlÃ¤gen und unabhÃ¤ngige Kontrollen fehlten, fÃ¼gte er mit Blick auf China hinzu.

Die SPD-Verkehrspolitikerin Isabel Cademartori plÃ¤diert fÃ¼r eine sicherheitspolitische Gesamtbewertung. Es mÃ¼sse genau geprÃ¼ft werden, "ob im Hintergrund ein Staat mit klaren geopolitischen Eigeninteressen agiert und persÃ¶nliche sowie Geodaten gezielt sammelt". Daraus folge fÃ¼r sie vor allem eines: Europa mÃ¼sse stÃ¤rker in technologische SouverÃ¤nitÃ¤t investieren und bei der Fahrzeugbeschaffung verstÃ¤rkt auf heimische Anbieter setzen - aus SicherheitsgrÃ¼nden und zur StÃ¤rkung des Industriestandorts Deutschland.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Wirtschaftsministerin Reiche will in Saudi-Arabien
    Wirtschaftsministerin Reiche will in Saudi-Arabien "Partnerschaft vertiefen"

    Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) reist am Samstag begleitet von einer groÃŸen Wirtschaftsdelegation nach Saudi-Arabien. Ziel des Besuchs sei es, die

    Mehr
    Verfassungsschutz warnt vor Fernzugriff auf chinesische E-Autos
    Verfassungsschutz warnt vor Fernzugriff auf chinesische E-Autos

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) warnt bei vernetzten chinesischen Elektroautos vor Sicherheitsrisiken durch mÃ¶gliche externe Zugriffe.

    Mehr
    Heizungsmarkt bricht ein: Absatzzahlen auf tiefstem Stand seit 2010
    Heizungsmarkt bricht ein: Absatzzahlen auf tiefstem Stand seit 2010

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Heizungsindustrie hat im vergangenen Jahr 627.000 GerÃ¤te in Deutschland abgesetzt. Das ist der niedrigste Stand seit 2010. Nach dem bereits

    Mehr
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    MÃ¶gliche Verunreinigung mit Giftstoff: Danone ruft Aptamil-Baby-Nahrung zurÃ¼ck
    MÃ¶gliche Verunreinigung mit Giftstoff: Danone ruft Aptamil-Baby-Nahrung zurÃ¼ck
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Portugals BehÃ¶rden warnen nach Unwetter vor weiterem Regen und Ãœberschwemmungen
    Portugals BehÃ¶rden warnen nach Unwetter vor weiterem Regen und Ãœberschwemmungen
    Hamas-BehÃ¶rde: Mindestens 22 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen
    Hamas-BehÃ¶rde: Mindestens 22 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen
    Nach Trump-Drohungen: Iran versetzt Armee in hÃ¶chste Alarmbereitschaft
    Nach Trump-Drohungen: Iran versetzt Armee in hÃ¶chste Alarmbereitschaft
    Mindestens 73 Tote bei Angriffen von AufstÃ¤ndischen im SÃ¼dwesten Pakistans
    Mindestens 73 Tote bei Angriffen von AufstÃ¤ndischen im SÃ¼dwesten Pakistans
    Minister: Massive StromausfÃ¤lle in der Ukraine wegen
    Minister: Massive StromausfÃ¤lle in der Ukraine wegen "technischer StÃ¶rung"
    GEAS-Einigung: LÃ¤nder bremsen bei
    GEAS-Einigung: LÃ¤nder bremsen bei "SekundÃ¤rmigrationszentren"

    Top Meldungen

    GrÃ¼ne fordern staatlichen BÃ¼rgerfonds fÃ¼r private Altersvorsorge
    GrÃ¼ne fordern staatlichen BÃ¼rgerfonds fÃ¼r private Altersvorsorge

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mit einem staatlich verwalteten BÃ¼rgerfonds nach schwedischem Vorbild wollen die GrÃ¼nen die private Altersvorsorge umbauen. Das geht aus einem

    Mehr
    CSU fordert von SPD Entgegenkommen beim Tariftreuegesetz
    CSU fordert von SPD Entgegenkommen beim Tariftreuegesetz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann fordert von den Sozialdemokraten Entgegenkommen beim Bundestariftreuegesetz. Das Gesetz liegt seit

    Mehr
    WÃ¼st zufrieden mit Performance von Schwarz-Rot im Bund
    WÃ¼st zufrieden mit Performance von Schwarz-Rot im Bund

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik WÃ¼st hat sich zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung gezeigt. WÃ¼st sagte der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts