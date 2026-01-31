Sport

2. Bundesliga: Schalke verliert in Bochum

  • dts - 31. Januar 2026, 15:00 Uhr
Loris Karius (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bochum (dts Nachrichtenagentur) - Am 20. Spieltag in der 2. FuÃŸball-Bundesliga hat Spitzenreiter Schalke 04 beim VfL Bochum mit 0:2 verloren. Damit droht KÃ¶nigsblau die TabellenfÃ¼hrung noch an diesem Wochenende abzugeben, mit Darmstadt und Paderborn kommen dafÃ¼r gleich zwei Kandidaten infrage. Bochum klettert auf Rang acht.

Das kleine Revierderby begann mit einer starken Bochumer Aktion, die sich bereits in der ersten Minute auszahlen sollte. Nach einem schnellen Angriff Ã¼ber die linke Seite konnte Koji Miyoshi eine flache Hereingabe aus kurzer Distanz verwerten und den VfL in der 1. Minute in FÃ¼hrung bringen.

Schalke wirkte nach dem frÃ¼hen RÃ¼ckstand zunÃ¤chst nicht geschockt, fand aber kaum Wege, wirklich gefÃ¤hrlich vor das Bochumer Tor zu kommen. Stattdessen bestimmten die Gastgeber das Spiel, agierten clever im Umschaltspiel und sorgten immer wieder Ã¼ber die linke Seite fÃ¼r Gefahr, wÃ¤hrend die rechte Schalker Abwehrseite anfÃ¤llig wirkte.

Die Partie blieb insgesamt sehr intensiv und umkÃ¤mpft, mit vielen ZweikÃ¤mpfen im Mittelfeld. Schalke versuchte zwar, das Spiel zu kontrollieren, doch viele ungenaue Zuspiele verhinderten wirkliche Torchancen. Bochum blieb dagegen stets gefÃ¤hrlich, vor allem wenn die Hausherren es schafften, schnell umzuschalten. Es gab einige Unterbrechungen, unter anderem durch Verletzungen nach ZweikÃ¤mpfen, doch die Bochumer Defensive stand weiterhin sicher.

Kurz vor der Halbzeit erhÃ¶hte Bochum erneut: Nach einem Ballverlust der Schalker im eigenen Strafraum starteten die Hausherren einen schnellen Angriff Ã¼ber die linke Seite, den Holtmann mit einem prÃ¤zisen Pass in die Mitte abschloss. Philipp Hofmann nutzte die Gelegenheit, traf aus kurzer Distanz mit einem platzierten Schuss und sorgte damit in der 43. Minute fÃ¼r das 2:0.

Schalke hatte damit keine echte Antwort mehr vor der Pause, sodass es mit einem klaren Bochumer Vorteil in die Kabinen ging. Das Halbzeitfazit lautete, dass Bochum die bessere Spielkontrolle und die deutlich zwingenderen Chancen hatte, wÃ¤hrend Schalke kaum in der Lage war, die defensive StabilitÃ¤t der Gastgeber zu knacken.

Die zweite Halbzeit begann mit mehreren personellen VerÃ¤nderungen auf beiden Seiten. Bochum brachte unter anderem Farid Alfa-Ruprecht fÃ¼r Gerrit Holtmann, wÃ¤hrend Schalke Edin DÅ¾eko fÃ¼r Mika Wallentowitz einwechselte. In der Anfangsphase nach Wiederanpfiff blieb Bochum weiterhin stabil, wÃ¤hrend Schalke zunehmend Druck aufbaute. Die Knappen hatten einige Chancen, kamen aber zunÃ¤chst nicht wirklich gefÃ¤hrlich zum Abschluss, weil die Bochumer Abwehr gut stand und die Wege dicht machte.

Schalke erhÃ¶hte in der Folge den Druck und hatte durch Karaman eine gute MÃ¶glichkeit, die von TorhÃ¼ter Horn stark pariert wurde. Auch bei Standardsituationen blieb Bochum wachsam und klÃ¤rte wiederholt. Die Partie wurde zunehmend hektischer, und Schalke wirkte bemÃ¼ht, die Partie zu drehen, doch Bochum blieb kompakt und lieÃŸ nur wenige echte Torchancen zu. In der Schlussphase gab es einen kurzen Aufschwung der Schalker, als ein Treffer von Dzeko zunÃ¤chst gezÃ¤hlt schien. Nach VAR-ÃœberprÃ¼fung wurde das Tor jedoch zurÃ¼ckgenommen, weil der Ball bei der Annahme zuvor mit der Hand gespielt wurde.

Bochum setzte in den letzten Minuten verstÃ¤rkt auf Konter und verteidigte den Vorsprung konsequent. Schalke war zwar bemÃ¼ht, kam aber nicht mehr entscheidend durch. Auf Bochumer Seite gab es ebenfalls Wechsel, um die Defensive zu stabilisieren und den Sieg zu sichern. Insgesamt gelang es den Hausherren, den Vorsprung zu verteidigen und das Spiel unter Kontrolle zu halten, wÃ¤hrend Schalke in der zweiten Halbzeit zwar mehr Ballbesitz hatte, aber zu wenig Torgefahr entwickelte, um die Partie noch zu drehen.

Am Ende blieb es beim verdienten 2:0 fÃ¼r den VfL Bochum, das durch frÃ¼he und gut herausgespielte Tore zustande kam. Bochum zeigte sich in diesem Derby offensiv effektiv und defensiv stabil, wÃ¤hrend Schalke trotz mehr Ballbesitz keine ausreichende Antwort fand.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagmittag: Braunschweig-Karlsruhe 1:0 und Kiel FÃ¼rth 1:2.

