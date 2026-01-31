GEAS-Einigung: LÃ¤nder bremsen bei "SekundÃ¤rmigrationszentren"

Brennpunkte

  • dts - 31. Januar 2026, 12:00 Uhr
Asylbewerberunterkunft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem die schwarz-rote Koalition eine Einigung bei der Reform des europÃ¤ischen Asylsystems GEAS gefunden hat, ist offen, ob Teile der VorschlÃ¤ge von allen BundeslÃ¤ndern umgesetzt werden.

Mehrere LÃ¤nder reagierten insbesondere zurÃ¼ckhaltend auf die PlÃ¤ne des Bundes, neue "SekundÃ¤rmigrationszentren" fÃ¼r bestimmte ausreisepflichtige Asylbewerber zu errichten. "In Hessen ist die Einrichtung von SekundÃ¤rmigrationszentren aktuell nicht in Planung", teilte ein Sprecher des dortigen Sozialministeriums der "Welt am Sonntag" mit. Das Innenministerium in Sachsen-Anhalt erklÃ¤rte, dass man erst noch prÃ¼fen werde, ob und in welcher Form eine gesonderte Unterbringung der Betroffenen erfolgen soll. "Konkrete PlÃ¤ne bestehen derzeit nicht."

Eine Sprecherin der Hamburger BehÃ¶rde fÃ¼r Inneres und Sport teilte mit, derzeit noch zu prÃ¼fen, ob man im bereits bestehenden "Dublin-Zentrum" hÃ¤rtere Auflagen verhÃ¤nge, wie von der Koalition im Bund vorgeschlagen. "Derzeit bestehen im Dublin-Zentrum weder EinschrÃ¤nkungen der Bewegungsfreiheit noch besondere AusgangsbeschrÃ¤nkungen", sagte die Sprecherin. "Ob und inwieweit kÃ¼nftig etwaige BeschrÃ¤nkungen in Betracht kommen, bedarf einer umfassenden PrÃ¼fung und hÃ¤ngt vom weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens ab."

Die PlÃ¤ne der schwarz-roten Koalition im Bund sehen die MÃ¶glichkeit vor, sogenannte SekundÃ¤rmigrationszentren einzurichten. Dort sollen Menschen untergebracht werden kÃ¶nnen, bei denen Hinweise auf die ZustÃ¤ndigkeit eines anderen EU-Staates vorliegen, etwa sogenannte Dublin-FÃ¤lle. Ist diese bestÃ¤tigt, sollen Aufenthaltspflichten und EinschrÃ¤nkungen der Bewegungsfreiheit angeordnet werden kÃ¶nnen. Ziel ist es, ein Abtauchen vor einer Ãœberstellung zu verhindern. Die Einrichtung der Zentren ist den BundeslÃ¤ndern freigestellt.

Zuspruch kam aus Baden-WÃ¼rttemberg: "Wir unterstÃ¼tzen MaÃŸnahmen, die Migration ordnen, steuern und begrenzen", sagte MigrationsstaatssekretÃ¤r Siegfried Lorek (CDU). Den geplanten SekundÃ¤rmigrationszentren stehe man "aufgeschlossen gegenÃ¼ber". Mehrere BundeslÃ¤nder erklÃ¤rten, bislang noch keine Entscheidung darÃ¼ber getroffen zu haben, ob sie ein solches Zentrum einrichten.

Im Bund stellten sich beide Koalitionspartner wÃ¤hrenddessen hinter die gefundene Einigung: "Nach der Einigung mit der SPD schÃ¶pfen wir endlich die MÃ¶glichkeiten aus, um die illegale Weiterreise von Asylbewerbern innerhalb der EU zu stoppen. Dazu setzen wir auf weitere SekundÃ¤rmigrationszentren, neben den laufenden Grenzkontrollen und ZurÃ¼ckweisungen", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU). "Und wir kÃ¼rzen die Sozialleistungen fÃ¼r die Asylbewerber, die sich in einem anderen EU-Staat aufhalten mÃ¼ssen und illegal zu uns weiterreisten."

FÃ¼r die SPD sei es wichtig gewesen, "die Ausgangslage von Familien und vulnerablen Gruppen in den Blick zu nehmen. Kinder dÃ¼rfen zur Schule gehen, auch eine verbesserte Gesundheitsversorgung stellen wir sicher", sagte der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Fiedler. Entscheidend sei fÃ¼r die SPD auch, dass alle Menschen im Asylverfahren zukÃ¼nftig einen schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen kÃ¶nnen.

