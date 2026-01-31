Deutscher Maddie-VerdÃ¤chtiger lebt in Unterkunft in Kiel

Der im September aus der Strafhaft entlassene deutsche VerdÃ¤chtige im Fall des 2007 in Portugal verschwundenen britischen MÃ¤dchens Madeleine "Maddie" McCann lebt mittlerweile in einer Unterkunft in Kiel. Christian B. habe ein stÃ¤dtisches Angebot fÃ¼r eine Unterkunft innerhalb der Landeshauptstadt angenommen, teilte eine Sprecherin am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Er werde weiterhin polizeilich Ã¼berwacht und trage eine elektronische FuÃŸfessel.Â
B. lebte wochenlang als Obdachloser in Kiel - in einem WaldstÃ¼ck, wie die Sprecherin der Stadt mitteilte. Das fÃ¼hrte laut Bericht der "Kieler Nachrichten" zu Protesten von Anwohnern. Das Angebot einer Unterkunft in Kiel ist laut Sprecherin Ergebnis einer Fallkonferenz - also eines FachgesprÃ¤chs von Experten verschiedener Disziplinen.
Der wegen Sexualdelikten mehrfach vorbestrafte B. war im September aus einer Justizvollzugsanstalt in Niedersachsen entlassen worden, nachdem er eine siebenjÃ¤hrige Haftstrafe unter anderem wegen Vergewaltigung abgesessen hatte. Die Staatsanwaltschaft in Braunschweig stuft ihn unabhÃ¤ngig davon als VerdÃ¤chtigen im Fall der verschwundenen Maddie ein. Das gab sie 2020 bekannt, Anklage erhob sie deshalb bisher nicht.
Nach EinschÃ¤tzung eines Gerichtsgutachters besteht bei B. eine hohe Gefahr fÃ¼r weitere Straftaten. Es gibt aktuell aber keine rechtliche Grundlage fÃ¼r freiheitsentziehende MaÃŸnahmen. Allerdings wurden im Rahmen der FÃ¼hrungsaufsicht Weisungen erteilt, welche die RÃ¼ckfallgefahr mindern sollen. So muss B. eine elektronische FuÃŸfessel tragen und unter anderem regelmÃ¤ÃŸig Kontakt zu einem BewÃ¤hrungshelfer halten.
Maddie war am 3. Mai 2007 kurz vor ihrem vierten Geburtstag aus der Ferienwohnung in einer Ferienanlage in Praia da Luz in Portugal verschwunden, wÃ¤hrend ihre Eltern in einem nahen Restaurant aÃŸen. Trotz jahrelanger Suche fehlt von ihr bisher jede Spur, der Fall sorgt seit jeher fÃ¼r ein groÃŸes internationales Medieninteresse. B. lebte nach Angaben deutscher BehÃ¶rden frÃ¼her zeitweise in Portugal.
