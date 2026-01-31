Schweigemarsch: Tausende DÃ¤nen protestieren gegen Trumps Afghanistan-Ã„uÃŸerungen

Schweigemarsch gegen Trump-Ã„uÃŸerung in Kopenhagen

In Kopenhagen haben mindestens 10.000 Menschen mit einem Schweigemarsch gegen die schmÃ¤lernden Ã„uÃŸerungen von US-PrÃ¤sident Donald Trump zur Rolle der Nato-VerbÃ¼ndeten in Afghanistan protestiert. Zu der Kundgebung am Samstag in der dÃ¤nischen Hauptstadt hatte der Veteranenverband aufgerufen. Zahlreiche DÃ¤nen trotzten dem kalten Winterwetter, um an die 44 dÃ¤nischen Soldaten zu erinnern, die bei dem Nato-Einsatz in Afghanistan ums Leben gekommen waren.Â



Vor dem Marsch versammelten sich die Teilnehmer in der Zitadelle von Kopenhagen, um am Denkmal fÃ¼r gefallene Soldaten eine kurze Zeremonie abzuhalten.Â



Die Polizei teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass sie die Zahl der Demonstranten auf "mindestens 10.000" schÃ¤tze. Einige Menschen schwenkten die dÃ¤nische Flagge, andere trugen MilitÃ¤runiformen, als sich der Zug schweigend durch die Stadt bewegte.Â



Die Demonstration finde unter dem Motto "#NoWords" (keine Worte) statt, "weil dies unsere GefÃ¼hle wirklich treffend beschreibt. Wir sind sprachlos", sagte der VizeprÃ¤sident des Veteranenverbands, SÃ¶ren Knudsen, AFP. Die Teilnehmer wollten den USA mit dem Marsch zeigen, "dass Trumps Ã„uÃŸerungen eine Beleidigung fÃ¼r uns und die Werte sind, fÃ¼r die wir gemeinsam eingetreten sind".



Trump hatte in der vergangenen Woche fÃ¼r EmpÃ¶rung in mehreren europÃ¤ischen LÃ¤ndern gesorgt, indem er sagte, die Nato-VerbÃ¼ndeten der USA hÃ¤tten sich bei dem Einsatz zurÃ¼ckgehalten. "Sie werden sagen, dass sie einige Truppen nach Afghanistan geschickt haben", sagte Trump in einem Interview mit dem Sender Fox News Ã¼ber andere Nato-Mitglieder. "Und das haben sie auch, aber sie blieben etwas zurÃ¼ck, etwas abseits der Frontlinien."Â



Mehrere europÃ¤ische Politiker wiesen im Anschluss darauf hin, dass auch Soldaten aus ihren LÃ¤ndern bei dem Einsatz getÃ¶tet wurden. Soldaten aus DÃ¤nemark kÃ¤mpften sowohl im Golfkriegs als auch in Afghanistan und im Irak an der Seite der US-StreitkrÃ¤fte.Â Der Nato-Einsatz in Afghanistan endete 2021 mit einem chaotischen Abzug nach dem VorrÃ¼cken der radikalislamischen Taliban.Â