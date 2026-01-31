Feuerwehr: Explosion in iranischer Hafenstadt durch Gasleck verursacht

Durch Explosion beschÃ¤digtes GebÃ¤ude

Die Explosion in der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas an der GolfkÃ¼ste ist nach Angaben der Feuerwehr von einem Gasleck verursacht worden. Zuvor hatte es Spekulationen Ã¼ber einen Angriff gegeben.

Die Explosion in der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas an der GolfkÃ¼ste ist nach Angaben der Feuerwehr von einem Gasleck verursacht worden. Es habe sich Gas in dem bei dem UnglÃ¼ck beschÃ¤digten GebÃ¤ude angesammelt, das dann explodiert sei, sagte der Chef der Ã¶rtlichen Feuerwehr, Mohammed Amin Lyaghat, am Samstag im Staatsfernsehen. Die Ursache der Explosion war zunÃ¤chst unklar gewesen, was angesichts der derzeit verschÃ¤rfte Spannungen zwischen dem Iran und den USA Spekulationen ausgelÃ¶st hatte.



Das Staatsfernsehen hatte zunÃ¤chst nur von der Explosion berichtet, ohne Angaben zur Ursache zu machen. Die Revolutionsgarden dementierten allerdings umgehend im Internet kursierende GerÃ¼chte, dass GebÃ¤ude ihrer Marine-Einheiten an der GolfkÃ¼ste Ziel von Angriffen geworden seien. Erst mehrere Stunden spÃ¤ter erklÃ¤rte dann Feuerwehrchef Lyaghat im Fernsehen, dass die Explosion durch ein Gasleck verursacht worden sei.



Nach Angaben der iranischen Medien wurden bei der Explosion mehrere Menschen verletzt. Es seien zwei Etagen des Hauses sowie mehrere Autos und GeschÃ¤fte zerstÃ¶rt worden, hieÃŸ es im Staatsfernsehen.Â