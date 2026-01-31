1. Bundesliga: Leipzig verliert gegen Mainz

RB Leipzig - 1. FSV Mainz 05 am 31.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Am 20. Spieltag in der FuÃŸball-Bundesliga hat Mainz in Leipzig mit 2:1 gewonnen.



Mainz zeigte sich in der ersten halben Stunde zunÃ¤chst sehr prÃ¤sent und bissig, setzte Leipzig durch aggressives Pressing frÃ¼h unter Druck und sorgte damit fÃ¼r einige gefÃ¤hrliche Situationen. Ein frÃ¼hes Foul von Benedict Hollerbach fÃ¼hrte jedoch zu einem vorzeitigen Wechsel, als der Mainzer sich verletzte und durch Silas Katompa Mvumpa ersetzt werden musste.



Leipzig fand danach besser ins Spiel, blieb aber lange eher ineffizient im letzten Drittel, bis Antonio Nusa auf der linken Seite Fahrt aufnahm und mit einer prÃ¤zisen Flanke auf Conrad Harder den FÃ¼hrungstreffer vorbereitete. Harder kÃ¶pfte aus kurzer Distanz ein und brachte die Gastgeber in FÃ¼hrung. Mainz blieb aber dran und kam kurz vor der Pause durch einen Elfmeter zurÃ¼ck: Nach einem Zweikampf im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf StrafstoÃŸ, den Nadiem Amiri souverÃ¤n verwandelte. Damit ging es mit einem 1:1 in die Halbzeit, und die Partie war noch vÃ¶llig offen.



In der zweiten Halbzeit drÃ¤ngte Leipzig zunÃ¤chst wieder auf die FÃ¼hrung, konnte aber gegen die gut organisierte Mainzer Defensive kaum klare Chancen erzwingen. Mainz wiederum blieb gefÃ¤hrlich, vor allem bei Kontern. In der 49. Minute gelang dann der entscheidende Umschwung: Mainz nutzte einen schnellen GegenstoÃŸ, den Silas Katompa Mvumpa nach seiner Einwechslung mit einem herausragenden Solo abschloss. Er lieÃŸ mehrere Leipziger Verteidiger aussteigen und schob aus kurzer Distanz zum 2:1 ein - ein echter Moment, der Mainz in die FÃ¼hrung brachte.



Leipzig erhÃ¶hte danach den Druck und setzte Mainz immer wieder in die Defensive, doch die Rheinhessen verteidigten konzentriert und standen sehr kompakt. Mehrere Wechsel auf beiden Seiten sollten die Partie noch einmal beleben, doch klare Torchanchen blieben rar. Mainz hielt die FÃ¼hrung in einer intensiven Schlussphase, in der Leipzig alles versuchte, aber nicht mehr entscheidend durchkam.



In den letzten Minuten brachte Mainz nochmals frische KrÃ¤fte, um die letzten Minuten und die Nachspielzeit zu Ã¼berstehen. Leipzig hatte zwar noch einige Standardsituationen, doch die Mainzer Defensive blieb stabil und brachte den knappen Vorsprung Ã¼ber die Zeit. Am Ende stand ein hart erkÃ¤mpfter AuswÃ¤rtssieg fÃ¼r Mainz, der vor allem durch die starke zweite Halbzeit und den eingewechselten Silas Katompa Mvumpa mÃ¶glich wurde.



Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 1:3, Werder Bremen - Borussia MÃ¶nchengladbach 1:1, Hoffenheim - Union Berlin 3:1, FC Augsburg - FC St. Pauli 2:1.

