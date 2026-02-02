Bundesregierung will Ã–PNV-Streik nicht kommentieren

Streik (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will den Streik im Ã¶ffentlichen Personennahverkehr, der am Montag bundesweit fÃ¼r starke EinschrÃ¤nkungen der MobilitÃ¤t sorgt, nicht kommentieren.



Tarifverhandlungen und damit auch das Mittel von Streiks wÃ¼rden von den Sozialpartnern gefÃ¼hrt und seien verfassungsrechtlich vor dem Eingriff des Staates geschÃ¼tzt, sagte eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. "Es gibt die Tarifautonomie. Wir greifen da nicht ein, insofern kommentieren wir das auch nicht."



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte sich in der Vergangenheit mehrfach dafÃ¼r ausgesprochen, dass in Deutschland insgesamt mehr gearbeitet werden soll. Die Gewerkschaft Verdi fordert dagegen in den aktuellen Tarifverhandlungen eine VerkÃ¼rzung der Wochenarbeitszeit und der Schichtzeiten.



Einen Zusammenhang sieht der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer allerdings nicht: "In der Diskussion, die wir fÃ¼hren, geht es ja darum, dass wir insgesamt dazu kommen wollen, das Arbeitsvolumen in Deutschland zu erhÃ¶hen." Das gelte insgesamt, sei aber vÃ¶llig unabhÃ¤ngig davon zu sehen, dass man selbstverstÃ¤ndlich Respekt davor habe, was Arbeitnehmer tagtÃ¤glich leisteten.

