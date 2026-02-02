Brennpunkte

Beschwerde gegen Stopp von Atomenergie-Nutzung scheitert vor Verfassungsgericht

  • AFP - 2. Februar 2026, 13:06 Uhr
Inzwischen vom Netz gegangen: das Atomkraftwerk Emsland
Eine Beschwerde gegen den Betriebsstopp der letzten deutschen Atomkraftwerke ist vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Sie wurde vor allem aus formalen GrÃ¼nden nicht zur Entscheidung angenommen.

Eine Beschwerde gegen den Betriebsstopp der letzten deutschen Atomkraftwerke ist vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Sie wurde vor allem aus formalen GrÃ¼nden nicht zur Entscheidung angenommen, wie aus einem am Montag in Karlsruhe verÃ¶ffentlichten Beschluss hervorgeht. Die BeschwerdefÃ¼hrenden, drei MÃ¤nner und eine Frau, argumentierten vor allem mit dem Klima.Â (Az. 1 BvR 2282/23)

Die endgÃ¼ltige Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke im April 2023, das LNG-Beschleunigungsgesetz und die vorÃ¼bergehende Reaktivierung von Kohlekraftwerken als Reserve fÃ¼hrten ihren Angaben nach zu steigenden Treibhausgasemissionen.Â 

Das Deutschland noch bleibende CO2-Budget werde so unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig aufgebraucht, argumentierten sie. So werde ihr Recht auf Leben und kÃ¶rperliche Unversehrtheit verletzt und die kÃ¼nftige Freiheit eingeschrÃ¤nkt. Sie kritisierten, dass es keine Regelungen zur friedlichen Weiternutzung der Atomkraft gibt.

Es ging um mehrere MaÃŸnahmen der frÃ¼heren Bundesregierung. Die Stromproduktion aus Atomenergie ging im April 2023 zu Ende. Damals gingen die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke Isar 2 in Bayern, Neckarwestheim in Baden-WÃ¼rttemberg und Emsland in Niedersachsen vom Netz.Â Der Ausstieg war schon 2011 beschlossen worden, die Kraftwerke wurden wegen der Energiekrise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine noch etwas lÃ¤nger als geplant betrieben.

Das LNG-Beschleunigungsgesetz wurde im FrÃ¼hling 2022 zur rascheren Verringerung der Energie-AbhÃ¤ngigkeit von Russland beschlossen. Zulassungsverfahren fÃ¼r die Errichtung und den Betrieb von schwimmenden und stationÃ¤ren FlÃ¼ssiggas-Terminals sollten damit vereinfacht werden. In der Gaskrise wurden auÃŸerdem einige Braunkohlekraftwerke aus der Reserve geholt, um die Versorgung zu sichern.

Die Beschwerde dagegen hatte nun keinen Erfolg. Die BeschwerdefÃ¼hrenden hielten unter anderem eine Frist nicht ein, wie das Verfassungsgericht erklÃ¤rte. Ihre Beschwerde sei auÃŸerdem nicht ausreichend begrÃ¼ndet.

