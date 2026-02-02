Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesverteidigungsministerium hat die AnkÃ¼ndigung des Iran, die StreitkrÃ¤fte der EU-Mitgliedstaaten zu "terroristischen Gruppen" zu erklÃ¤ren, zur Kenntnis genommen, sieht aber offenbar vorerst keine konkreten Auswirkungen fÃ¼r die Bundeswehr.
Was immer an erster Stelle stehe und oberste PrioritÃ¤t habe, sei die Sicherheit der Soldaten und des gesamten Personals vor Ort, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur. "Entsprechend beobachten wir die aktuelle Lageentwicklung natÃ¼rlich ganz intensiv." Man stehe auch in einem stetigen Austausch, sowohl mit den Soldaten vor Ort, als auch mit den Partnern, um jederzeit schnell reagieren zu kÃ¶nnen, falls das nÃ¶tig werde. "Ansonsten habe ich hier keine MaÃŸnahmen anzukÃ¼ndigen", fÃ¼gte die Sprecherin hinzu.
Der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer verwies unterdessen auf Ã„uÃŸerungen von AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU), der die Einstufung der Bundeswehr als Terrororganisation als haltlos bezeichnet hatte. "Dem habe ich nichts hinzuzufÃ¼gen", so Meyer.
Brennpunkte
Berlin nimmt Irans Terrorlistung von EU-StreitkrÃ¤ften zur Kenntnis
- dts - 2. Februar 2026, 12:50 Uhr
