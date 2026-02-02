Nordrhein-Westfalen: 15-JÃ¤hriger baut Autounfall bei heimlicher Spritztour

Ein 15-JÃ¤hriger hat bei einer heimlichen nÃ¤chtlichen SpritztourÂ mit einem Auto in Nordrhein-Westfalen einen Unfall verursacht. Der Jugendliche kollidierte in der Nacht zu Sonntag in Ahaus mit dem Bordstein einer Verkehrsinsel, wie die Polizei am Montag in Borken mitteilte. Das Auto blieb stehen und war nicht mehr fahrbereit.Â
Als die Beamten eintrafen, stellte sich heraus, dass sich der Jugendliche gemeinsam mit einem Freund den AutoschlÃ¼ssel ohne Wissen der EigentÃ¼merin beschafft hatte. Die beiden hatten von Vreden eine Spritztour gestartet und waren zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem RÃ¼ckweg.
Nach der Unfallaufnahme wurden die Jugendlichen von Erziehungsberechtigten abgeholt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegenÂ Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs ein.
Brennpunkte
15-Jähriger baut Autounfall bei heimlicher Spritztour
- AFP - 2. Februar 2026, 14:07 Uhr
