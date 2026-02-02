Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wegen neuer VorwÃ¼rfe festgenommen

Marius Borg Hoiby und seine Mutter Mette-Marit 2022

Kurz vor dem Beginn seines Prozesses wegen VergewaltigungsvorwÃ¼rfen ist der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit erneut festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, wird Marius Borg Hoiby unter anderem der KÃ¶rperverletzung verdÃ¤chtigt.

Kurz vor dem Beginn seines Prozesses wegen VergewaltigungsvorwÃ¼rfen ist der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit erneut festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag in Oslo mitteilte, wurde der 29-jÃ¤hrige Marius Borg HoibyÂ am Sonntagabend "wegen des Verdachts auf KÃ¶rperverletzung, Bedrohung mit einem Messer und VerstoÃŸ gegen ein Kontaktverbot" in Gewahrsam genommen. Angaben zu dem oder den mutmaÃŸlichen Opfern machte die Polizei nicht.



Die Polizei will nach eigenen Angaben beantragen, den Sohn der Kronprinzessin aus einer frÃ¼heren Beziehung wegen Wiederholungsgefahr fÃ¼r vier Wochen in Untersuchungshaft zu nehmen. Weitere Einzelheiten wÃ¼rden nicht bekanntgegeben, erklÃ¤rte die Polizei.



Am Dienstag soll vor einem Gericht in Oslo ein Prozess gegen Hoiby wegen VergewaltigungsvorwÃ¼rfen und anderer schwerer Anschuldigungen beginnen. Insgesamt umfasst die Anklage gegen den 29-JÃ¤hrigen 38 Punkte, ihm drohen bis zu 16 Jahre GefÃ¤ngnis. Zu den schwersten VorwÃ¼rfen gehÃ¶ren vier mutmaÃŸliche Vergewaltigungen sowie die kÃ¶rperliche und psychische Misshandlung mehrerer Ex-Freundinnen. Hoiby unterliegt einem strengen Kontaktverbot zu allen betroffenen Frauen.



Hoiby hat sich Ã¶ffentlich bislang nur einmal zu den VorwÃ¼rfen geÃ¤uÃŸert, nachdem er im August 2024 wegen des Vorwurfs festgenommen worden war, in der Wohnung seiner damaligen Freundin randaliert und die Frau misshandelt zu haben. Damals rÃ¤umte er ein, unter dem Einfluss von Kokain und Alkohol gehandelt zu haben und seit langem Drogenprobleme zu haben. Die schwersten VorwÃ¼rfe der Anklage bestreitet er aber.



Die norwegische KÃ¶nigsfamilie ist durch den Skandal in BedrÃ¤ngnis geraten. Die an einer unheilbaren Lungenkrankheit leidende Mette-Marit steht zudem unter Druck, weil in den USA neu verÃ¶ffentlichte Akten zu Jeffrey Epstein eine gewisse Vertrautheit zwischen der Prinzessin und dem SexualstraftÃ¤ter vermuten lassen. Unter anderem fragt die Frau von Kronprinz Haakon in einer E-Mail Epstein, ob esÂ "fÃ¼r eine Mutter unangemessen ist, als Bildschirmschoner fÃ¼r ihren 15-jÃ¤hrigen Sohn ein Bild von zwei nackten Frauen, die ein Surfbrett tragen, vorzuschlagen".



Die Prinzessin zeigte am Wochenende Reue: Sie habe Epstein falsch eingeschÃ¤tzt - "und ich bedauere zutiefst, den geringsten Kontakt zu Epstein gehabt zu haben".Â



Der Prozess gegen Hoiby soll laut bisheriger Planung bis zum 19. MÃ¤rz dauern, erst einige Wochen spÃ¤ter wird das Urteil erwartet.