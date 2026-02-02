Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Bierabsatz der deutschen Brauereien und Bierlager ist im Jahr 2025 gegenÃ¼ber dem Vorjahr um 6,0 Prozent oder 497,1 Millionen Liter auf rund 7,8 Milliarden Liter gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, war das der stÃ¤rkste AbsatzrÃ¼ckgang seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1993. Erstmals fiel der Bierabsatz unter acht Milliarden Liter. In den Zahlen sind alkoholfreie Biere und Malztrunk sowie das aus Staaten auÃŸerhalb der EuropÃ¤ischen Union (EU) eingefÃ¼hrte Bier nicht enthalten.
Bei den monatlichen Bierabsatzzahlen zeigte sich auch 2025 das Ã¼bliche saisonale Muster: Ebenso deutlich wie der Bierabsatz in den FrÃ¼hjahrs- und Sommermonaten stieg, ging er im Herbst und Winter wieder zurÃ¼ck. Zudem bestÃ¤tigte sich der langfristig rÃ¼cklÃ¤ufige Trend beim Bierabsatz: So setzten die Brauereien und Bierlager im Jahr 2025 insgesamt 18,9 Prozent oder 1,8 Milliarden Liter weniger Bier ab als im Jahr 2015.
82,5 Prozent des gesamten Bierabsatzes waren im Jahr 2025 fÃ¼r den Inlandsverbrauch bestimmt und wurden versteuert. Der Inlandsabsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent auf 6,4 Milliarden Liter. Die restlichen 17,5 Prozent beziehungsweise 1,4 Milliarden Liter wurden steuerfrei (als Exporte und als sogenannter Haustrunk) abgesetzt. Das waren 7,0 Prozent weniger als im Vorjahr. Davon gingen 798,5 Millionen Liter (-1,3 Prozent) in EU-Staaten, 552,8 Millionen Liter (-14,2 Prozent) in Nicht-EU-Staaten und 10,0 Millionen Liter (-7,2 Prozent) unentgeltlich als Haustrunk an die BeschÃ¤ftigten der Brauereien.
Bei den Biermischungen - Bier gemischt mit Limonade, Cola, FruchtsÃ¤ften und anderen alkoholfreien ZusÃ¤tzen - verzeichneten die Brauereien und Bierlager im Jahr 2025 ebenfalls einen AbsatzrÃ¼ckgang. GegenÃ¼ber 2024 wurden 5,2 Prozent weniger Biermischungen abgesetzt. Sie machten mit 402,0 Millionen Litern 5,2 Prozent des gesamten Bierabsatzes aus.
Wirtschaft
Bierabsatz sinkt auf historischen Tiefstand
- dts - 2. Februar 2026, 08:21 Uhr
