Neue VizeprÃ¤sidentin will mehr DiversitÃ¤t im Verfassungsgericht

Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Die neue VizeprÃ¤sidentin des Bundesverfassungsgerichts Ann-Katrin Kaufhold hat hervorgehoben, wie wichtig "DiversitÃ¤t" im Gericht sei. "Ich halte Pluralismus im Gericht fÃ¼r wichtig und glaube, dass alle davon profitieren", sagte die von der SPD nominierte Staatsrechtslehrerin der FAZ. "NatÃ¼rlich" sei "noch mehr DiversitÃ¤t vorstellbar." HierÃ¼ber nachzudenken und das im Blick zu behalten, sei vor allem Aufgabe derjenigen, die fÃ¼r die Nominierung der Verfassungsrichter zustÃ¤ndig seien.



"Wir brauchen Menschen mit unterschiedlichen Positionen, die sich gegenseitig zuhÃ¶ren und um gemeinsame LÃ¶sungen ringen. Das droht in der Gesellschaft zunehmend verloren zu gehen - es ist gut, dass es in Karlsruhe funktioniert", so Kaufhold. Sie beklagte zudem eine Verzerrung ihrer wissenschaftlichen Ã„uÃŸerungen etwa zur "Systemaufsicht oder zu Vergesellschaftungen.



Zum Thema der RechtsfÃ¤higkeit von NaturgÃ¼tern, wie etwa FlÃ¼ssen, sagte die Verfassungsrichterin der FAZ, es sei es sinnvoll, dass sich die Rechtswissenschaft damit auseinandersetze. "Inhaltlich habe ich mich nicht festgelegt: Es gibt gute GrÃ¼nde dafÃ¼r und dagegen." Sie beklagt, dass "Menschen sich bewusst unredlich und manipulativ mit Aussagen auseinandersetzen, also sie falsch wiedergeben oder Positionen unterstellen, die sich aus den Aussagen in keiner Weise sinnvoll herleiten lassen. Ich habe zum Beispiel erlebt, dass Ã„uÃŸerungen von mir zum Thema Klimaschutz, die einen deskriptiv-analytischen Charakter hatten, in Tweets zu normativen Wertungen und politischen Forderungen umgedeutet wurden."



Kaufhold fÃ¼gte hinzu: Ich habe zum Beispiel beschrieben, dass Gerichte heute erheblichen Einfluss darauf haben, ob und wie Klimaschutz betrieben wird. Wer die Rechtsprechung weltweit auswertet, kommt zu dieser Erkenntnis. Wie man diese Entwicklung bewertet, steht auf einem anderen Blatt. In der Verfassungsrechtswissenschaft wird das aus gutem Grund differenziert diskutiert." AuÃŸer Frage stehe dabei, dass der Gesetzgeber die wesentlichen Entscheidungen treffen mÃ¼sse. "Gerichte konkretisieren immer nur Mindestanforderungen. Es wurde wahrheitswidrig behauptet, ich wolle das Ã¤ndern. Auch meine Habilitationsschrift zur `Systemaufsicht` wurde herangezogen, um mir zu unterstellen, ich wolle die Gewaltenteilung aushebeln. Das ist abwegig. DafÃ¼r gibt es in dem Text keine Anhaltspunkte. In meiner Habilitation geht es um Finanzmarktaufsicht."

