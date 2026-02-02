Verbindungen zu Epstein: Britischer Ex-Botschafter Mandelson verlÃ¤sst Labour-Partei

Mandelson 2025 im Oval Office

Nach seiner Absetzung vom Posten des britischen Botschafters in den USA wegen seiner Verbindungen zu dem verstorbenen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein im vergangenen September ist Peter Mandelson aus der Labour-Partei ausgetreten.

Nach seiner Absetzung vom Posten des britischen Botschafters in den USA wegen seiner Verbindungen zu dem verstorbenen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein im vergangenen September ist Peter Mandelson aus der Labour-Partei ausgetreten. Er wolle die Partei "nicht weiter in Verlegenheit bringen" und gebe daher seine Mitgliedschaft auf, schrieb Mandelson am Sonntagabend gemÃ¤ÃŸ der britischen Nachrichtenagentur PA in einem Brief an die Labour-GeneralsekretÃ¤rin Hollie Ridley.



Eine am Freitag verÃ¶ffentlichte neue Reihe von Epstein-Akten hatte neue Details der Verbindungen Mandelsons zu dem SexualstraftÃ¤ter offengelegt. Demnach soll der 72-jÃ¤hrige frÃ¼here Minister Anfang der 2000er-Jahre mehrfach Geld von Epstein erhalten haben. Er halte die VorwÃ¼rfe fÃ¼r falsch und habe "weder Aufzeichnungen noch Erinnerungen" daran, schrieb Mandelson dazu in seinem Brief an die Labour-GeneralsekretÃ¤rin.



Den BankauszÃ¼gen zufolge soll Epstein in den Jahren 2003 und 2004 insgesamt 75.000 Dollar (63.200 Euro) in drei Ãœberweisungen auf Konten transferiert haben, die mit Mandelson in Verbindung stehen. In einem Interview mit der britischen BBC sage Mandelson, er wisse nicht, ob die BankauszÃ¼ge authentisch seien.Â



Weitere Dokumente sollen Ãœberweisungen Epsteins an Mandelsons Lebenspartner Reinaldo Avila da Silva im Jahr 2009 in HÃ¶he von 10.000 Pfund (11.500 Euro) belegen. Mandelson war zu dem Zeitpunkt Minister.



Mandelson ist auÃŸerdem auf einer Reihe von neuen Fotos in den Epstein-Akten zu sehen. In T-Shirt und Unterhose steht er in den Aufnahmen neben einer Frau, deren Gesicht von den US-BehÃ¶rden unkenntlich gemacht wurde. Der BBC sagte Mandelson, er kÃ¶nne "weder den Ort einordnen, noch die Frau identifizieren".



Im September vergangenen Jahres hatte die britische Regierung Mandelson von seinem Posten als britischer Botschafter in den USA abgesetzt. Grund waren bekannt gewordene E-Mails, die Mandelson an Epstein geschrieben hatte. Zuvor hatten Medien berichtet, dass Mandelson Epstein Worte der UnterstÃ¼tzung geschrieben habe, als 2008 gegen diesen in den USA wegen Sexualstraftaten ermittelt wurde.Â In E-Mails an Epstein schrieb Mandelson demnach, dass er den Fall "genau verfolgt und jederzeit zur VerfÃ¼gung steht".



Der bis in hÃ¶chste Kreise vernetzte Finanzberater und MillionÃ¤r Epstein war 2019 tot in seiner GefÃ¤ngniszelle in New York aufgefunden worden, nach offiziellen Angaben beging der verurteilte SexualstraftÃ¤ter Suizid. Ihm wurde vor seinem Tod vorgeworfen, mehr als tausend MÃ¤dchen und Frauen missbraucht und teils an Prominente weitergereicht zu haben.



Die US-Regierung hatte am Freitag neue Akten in dem Fall verÃ¶ffentlicht. Zu den mehr als drei Millionen Dokumenten, die am Wochenende online verfÃ¼gbar gemacht wurden, gehÃ¶rten E-Mails, Fotos und Videos. In dem Material tauchen erneut die Namen zahlreicher einflussreicher PersÃ¶nlichkeiten auf, darunter US-PrÃ¤sident Donald Trump, Tech-MilliardÃ¤r Elon Musk, Microsoft-GrÃ¼nder Bill Gates und der ehemalige britische Prinz Andrew.