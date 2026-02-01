Politik

Trump: Wir arbeiten an einem Abkommen mit Kuba

  • AFP - 1. Februar 2026, 22:36 Uhr
Bild vergrößern: Trump: Wir arbeiten an einem Abkommen mit Kuba
FuÃŸgÃ¤nger wÃ¤hrend eines Stromausfalls in Havanna
Bild: AFP

Die USA verhandeln nach Angaben von PrÃ¤sident Donald Trump mit dem kommunistischen Kuba Ã¼ber ein Abkommen. 'Ich glaube, wir werden einen Deal mit Kuba schlieÃŸen', sagte Trump.

Die USA verhandeln nach Angaben von PrÃ¤sident Donald Trump mit dem kommunistischen Kuba Ã¼ber ein Abkommen. "Ich glaube, wir werden einen Deal mit Kuba schlieÃŸen", sagte Trump am Sonntag vor Journalisten. Seine Regierung spreche darÃ¼ber derzeit mit den "hÃ¶chsten Vertretern" in Havanna.

"Kuba ist ein gescheiterter Staat. Das ist er schon lange, aber jetzt fehlt ihm Venezuela, das ihn stÃ¼tzt", sagte Trump in seinem Anwesen in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida. "Wir sprechen also mit den Verantwortlichen in Kuba, mit den hÃ¶chsten Vertretern des Landes, um zu sehen, was passiert." Was genau in einem Abkommen geregelt werden solle, sagte Trump nicht.

Der US-PrÃ¤sident macht seit der Gefangennahme und EntfÃ¼hrung des venezolanischen Staatschefs Nicolas Maduro durch das US-MilitÃ¤r Anfang Januar keinen Hehl daraus, dass er weitere missliebige LÃ¤nder im Visier hat - dazu gehÃ¶re Kuba. Ein militÃ¤risches Eingreifen sei dort seiner Ansicht nach nicht nÃ¶tig, denn ohne Ã–l aus Venezuela werde die kommunistische FÃ¼hrung in Havanna ohnehin zusammenbrechen. Kuba ist in hohem MaÃŸ von venezolanischen Ã–llieferungen abhÃ¤ngig.

Erst vor wenigen Tagen verstÃ¤rkte Trump den Druck auf Havanna nochmals: Er drohte Staaten, die ErdÃ¶l an Kuba liefern, mit zusÃ¤tzlichen ZÃ¶llen. In einem am Donnerstag unterzeichneten Dekret hieÃŸ es, solche ZÃ¶lle kÃ¶nnten auf Einfuhren aus Staaten erhoben werden, die "direkt oder indirekt ErdÃ¶l an Kuba verkaufen oder liefern". Die Regierung in Havanna sprach von einem "brutalen Akt der Aggression".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    SÃ¶der: Arbeitnehmer in Deutschland sollten insgesamt mehr arbeiten
    SÃ¶der: Arbeitnehmer in Deutschland sollten insgesamt mehr arbeiten

    Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland sollten nach Ansicht des bayerischen MinisterprÃ¤sidenten Markus SÃ¶der insgesamt mehr arbeiten. In der ARD-Sendung "Bericht

    Mehr
    Trump gibt sich von Chamenei-Drohung unbeeindruckt und setzt auf Einigung mit Iran
    Trump gibt sich von Chamenei-Drohung unbeeindruckt und setzt auf Einigung mit Iran

    Im Streit mit dem Iran hat sich US-PrÃ¤sident Donald Trump unbeeindruckt von den Drohungen des geistlichen Oberhauptes Ayatollah Ali Chamenei gezeigt. "NatÃ¼rlich sagt er so

    Mehr
    Steinmeier wÃ¼rdigt SÃ¼ssmuth als
    Steinmeier wÃ¼rdigt SÃ¼ssmuth als "leidenschaftliche KÃ¤mpferin fÃ¼r die Demokratie"

    BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hat die verstorbene frÃ¼here BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth als "leidenschaftliche KÃ¤mpferin fÃ¼r die Demokratie" gewÃ¼rdigt.

    Mehr
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Erstmals seit knapp drei Jahren landet wieder Linienflug in Khartum
    Erstmals seit knapp drei Jahren landet wieder Linienflug in Khartum
    Prominenter Menschenrechtsaktivist in Venezuela freigelassen
    Prominenter Menschenrechtsaktivist in Venezuela freigelassen
    SÃ¶der: Mehrarbeit
    SÃ¶der: Mehrarbeit "wirklich nicht zu viel verlangt"
    2,5 Milliarden Euro fÃ¼r Wiederaufbau nach tÃ¶dlichem Sturm in Portugal
    2,5 Milliarden Euro fÃ¼r Wiederaufbau nach tÃ¶dlichem Sturm in Portugal
    Von US-BehÃ¶rden inhaftierter FÃ¼nfjÃ¤hriger und sein Vater wieder zu Hause
    Von US-BehÃ¶rden inhaftierter FÃ¼nfjÃ¤hriger und sein Vater wieder zu Hause
    Handball-EM: Deutschland verliert Finale gegen DÃ¤nemark
    Handball-EM: Deutschland verliert Finale gegen DÃ¤nemark

    Top Meldungen

    PÃ¼nktlichkeit im DB-Fernverkehr im Januar bei 52,1 Prozent
    PÃ¼nktlichkeit im DB-Fernverkehr im Januar bei 52,1 Prozent

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar haben nur 52,1 Prozent aller FernzÃ¼ge der Deutschen Bahn (DB) ihr Ziel pÃ¼nktlich erreicht. Das geht aus internen Daten hervor, Ã¼ber

    Mehr
    CDA kritisiert Forderungen des Wirtschaftsrats scharf
    CDA kritisiert Forderungen des Wirtschaftsrats scharf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) hat VorschlÃ¤ge des CDU-Wirtschaftsrats fÃ¼r durchgreifende EinschrÃ¤nkungen

    Mehr
    Voigt dringt auf schnelle Reformen zur StÃ¤rkung des Arbeitsmarkts
    Voigt dringt auf schnelle Reformen zur StÃ¤rkung des Arbeitsmarkts

    Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) verlangt, dass Bund und LÃ¤nder angesichts der hohen Arbeitslosenzahl von mehr als drei

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts