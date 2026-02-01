Prominenter Menschenrechtsaktivist in Venezuela freigelassen

Javier Tarazona (l) umarmt seine Mutter

Nach mehr als vier Jahren im GefÃ¤ngnis ist in Venezuela der bekannte Menschenrechtsaktivist Javier Tarazona freigelassen worden. Unter Rufen wie "Freiheit, Freiheit, Freiheit" von seinen AnhÃ¤ngern wurde der 43-JÃ¤hrige laut dem Bericht eines AFP-Korrespondenten am Sonntag in Caracas auf freien FuÃŸ gesetzt. Er wurde von seinem Bruder und seiner 71-jÃ¤hrigen Mutter in Empfang genommen.Â



Tarazona war einer der bekanntesten politischen HÃ¤ftlinge in Venezuela, er war des "Terrorismus'" und des "Landesverrates" schuldig gesprochen worden. In dem sÃ¼damerikanischen Land sitzen der Nichtregierungsorganisation (NGO) Foro Penal zufolge noch mehr als 700 politische Gefangene im GefÃ¤ngnis.Â



Unter dem Druck der USA hatte Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez am Freitag eine Massenamnestie fÃ¼r HÃ¤ftlinge angekÃ¼ndigt, die wegen "politischer Gewalt" einsitzen. Das Gesetz solle "den gesamten Zeitraum politischer Gewalt von 1999 bis heute" umfassen, sagte sie in einer Rede vor dem Obersten Gericht des Landes.



Die ehemalige Stellvertreterin des Anfang Januar von den USA gewaltsam abgesetzten PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro kÃ¼ndigte zudem an, das berÃ¼chtigte GefÃ¤ngnis El Helicoide in Caracas schlieÃŸen zu lassen. Der Opposition in Venezuela und Menschenrechtsorganisationen zufolge wurden Gefangene dort unter Maduro gefoltert. Auch der nun freigelassene Tarazona saÃŸ in dem berÃ¼hmt-berÃ¼chtigten GefÃ¤ngnis ein.



Der von US-SpezialkrÃ¤ften aus Venezuela entfÃ¼hrte Maduro ist in New York inhaftiert, ihm soll dort wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden. US-PrÃ¤sident DonaldÂ Trump hatte Maduros frÃ¼herer Stellvertreterin RodrÃ­guez mit einem Ã¤hnlichen Schicksal gedroht, sollte sie nicht mit Washington kooperieren. Ihre Regierung will auf Druck aus den USA unter anderem den Ã–lsektor des Landes fÃ¼r auslÃ¤ndische Investoren Ã¶ffnen.