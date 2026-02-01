Brennpunkte

Prominenter Menschenrechtsaktivist in Venezuela freigelassen

  • AFP - 1. Februar 2026, 22:03 Uhr
Bild vergrößern: Prominenter Menschenrechtsaktivist in Venezuela freigelassen
Javier Tarazona (l) umarmt seine Mutter
Bild: AFP

Nach mehr als vier Jahren im GefÃ¤ngnis ist in Venezuela der bekannte Menschenrechtsaktivist Javier Tarazona freigelassen worden. Er wurde von seinem Bruder und seiner 71-jÃ¤hrigen Mutter in Empfang genommen.

Nach mehr als vier Jahren im GefÃ¤ngnis ist in Venezuela der bekannte Menschenrechtsaktivist Javier Tarazona freigelassen worden. Unter Rufen wie "Freiheit, Freiheit, Freiheit" von seinen AnhÃ¤ngern wurde der 43-JÃ¤hrige laut dem Bericht eines AFP-Korrespondenten am Sonntag in Caracas auf freien FuÃŸ gesetzt. Er wurde von seinem Bruder und seiner 71-jÃ¤hrigen Mutter in Empfang genommen.Â 

Tarazona war einer der bekanntesten politischen HÃ¤ftlinge in Venezuela, er war des "Terrorismus'" und des "Landesverrates" schuldig gesprochen worden. In dem sÃ¼damerikanischen Land sitzen der Nichtregierungsorganisation (NGO) Foro Penal zufolge noch mehr als 700 politische Gefangene im GefÃ¤ngnis.Â 

Unter dem Druck der USA hatte Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez am Freitag eine Massenamnestie fÃ¼r HÃ¤ftlinge angekÃ¼ndigt, die wegen "politischer Gewalt" einsitzen. Das Gesetz solle "den gesamten Zeitraum politischer Gewalt von 1999 bis heute" umfassen, sagte sie in einer Rede vor dem Obersten Gericht des Landes.

Die ehemalige Stellvertreterin des Anfang Januar von den USA gewaltsam abgesetzten PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro kÃ¼ndigte zudem an, das berÃ¼chtigte GefÃ¤ngnis El Helicoide in Caracas schlieÃŸen zu lassen. Der Opposition in Venezuela und Menschenrechtsorganisationen zufolge wurden Gefangene dort unter Maduro gefoltert. Auch der nun freigelassene Tarazona saÃŸ in dem berÃ¼hmt-berÃ¼chtigten GefÃ¤ngnis ein.

Der von US-SpezialkrÃ¤ften aus Venezuela entfÃ¼hrte Maduro ist in New York inhaftiert, ihm soll dort wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden. US-PrÃ¤sident DonaldÂ Trump hatte Maduros frÃ¼herer Stellvertreterin RodrÃ­guez mit einem Ã¤hnlichen Schicksal gedroht, sollte sie nicht mit Washington kooperieren. Ihre Regierung will auf Druck aus den USA unter anderem den Ã–lsektor des Landes fÃ¼r auslÃ¤ndische Investoren Ã¶ffnen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    2,5 Milliarden Euro fÃ¼r Wiederaufbau nach tÃ¶dlichem Sturm in Portugal
    2,5 Milliarden Euro fÃ¼r Wiederaufbau nach tÃ¶dlichem Sturm in Portugal

    Nach dem Durchzug des tÃ¶dlichen Sturms "Kristin" werden die SchÃ¤den in Portugal auf Milliarden geschÃ¤tzt. Die Regierung kÃ¼ndigte am Sonntag an, allein aus ihrem Haushalt 2,5

    Mehr
    Von US-BehÃ¶rden inhaftierter FÃ¼nfjÃ¤hriger und sein Vater wieder zu Hause
    Von US-BehÃ¶rden inhaftierter FÃ¼nfjÃ¤hriger und sein Vater wieder zu Hause

    Ein von der umstrittenen US-EinwanderungsbehÃ¶rde ICE inhaftierter fÃ¼nfjÃ¤hriger Junge und sein Vater sind wieder frei. "Liam ist jetzt zu Hause. Mit seiner MÃ¼tze und seinem

    Mehr
    Zehntausende Tschechen demonstrieren fÃ¼r pro-westlichen Staatschef Pavel
    Zehntausende Tschechen demonstrieren fÃ¼r pro-westlichen Staatschef Pavel

    In Tschechien sind zehntausende Menschen zur UnterstÃ¼tzung ihres pro-westlichen PrÃ¤sidenten Petr Pavel auf die StraÃŸe gegangen, der sich derzeit Druck von der Regierung des

    Mehr
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    SÃ¶der: Mehrarbeit
    SÃ¶der: Mehrarbeit "wirklich nicht zu viel verlangt"
    SÃ¶der: Arbeitnehmer in Deutschland sollten insgesamt mehr arbeiten
    SÃ¶der: Arbeitnehmer in Deutschland sollten insgesamt mehr arbeiten
    Trump gibt sich von Chamenei-Drohung unbeeindruckt und setzt auf Einigung mit Iran
    Trump gibt sich von Chamenei-Drohung unbeeindruckt und setzt auf Einigung mit Iran
    Handball-EM: Deutschland verliert Finale gegen DÃ¤nemark
    Handball-EM: Deutschland verliert Finale gegen DÃ¤nemark
    1. Bundesliga: Borussia Dortmund dreht Spiel gegen Heidenheim
    1. Bundesliga: Borussia Dortmund dreht Spiel gegen Heidenheim
    Ã„rzte ohne Grenzen prangert von Israel verfÃ¼gtes Einsatzverbot im Gazastreifen an
    Ã„rzte ohne Grenzen prangert von Israel verfÃ¼gtes Einsatzverbot im Gazastreifen an

    Top Meldungen

    PÃ¼nktlichkeit im DB-Fernverkehr im Januar bei 52,1 Prozent
    PÃ¼nktlichkeit im DB-Fernverkehr im Januar bei 52,1 Prozent

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar haben nur 52,1 Prozent aller FernzÃ¼ge der Deutschen Bahn (DB) ihr Ziel pÃ¼nktlich erreicht. Das geht aus internen Daten hervor, Ã¼ber

    Mehr
    CDA kritisiert Forderungen des Wirtschaftsrats scharf
    CDA kritisiert Forderungen des Wirtschaftsrats scharf

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) hat VorschlÃ¤ge des CDU-Wirtschaftsrats fÃ¼r durchgreifende EinschrÃ¤nkungen

    Mehr
    Voigt dringt auf schnelle Reformen zur StÃ¤rkung des Arbeitsmarkts
    Voigt dringt auf schnelle Reformen zur StÃ¤rkung des Arbeitsmarkts

    Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - ThÃ¼ringens MinisterprÃ¤sident Mario Voigt (CDU) verlangt, dass Bund und LÃ¤nder angesichts der hohen Arbeitslosenzahl von mehr als drei

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts