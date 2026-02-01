Sport

Handball-EM: Deutschland verliert Finale gegen DÃ¤nemark

  • dts - 1. Februar 2026, 19:42 Uhr
DÃ¤nische Fahne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Herning (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat im Finale der Handball-Europameisterschaft 2026 gegen DÃ¤nemark mit 34:27 verloren.

Das Spiel war von Beginn an umkÃ¤mpft, wobei DÃ¤nemark sich letztlich als die stÃ¤rkere Mannschaft erwies. Mathias Gidsel war mit seinem 68. Turniertreffer einer der herausragenden Spieler auf dem Feld. Die deutsche Mannschaft hielt lange Zeit gut mit, musste jedoch nach einer Roten Karte gegen Jannik Kohlbacher und mehreren Zwei-Minuten-Strafen RÃ¼ckschlÃ¤ge hinnehmen.

In der ersten Halbzeit konnte Deutschland durch starke Abwehrleistungen und Paraden von TorhÃ¼ter Andreas Wolff das Spiel offenhalten. Zur Halbzeit lag DÃ¤nemark mit 18:16 in FÃ¼hrung. In der zweiten Halbzeit baute DÃ¤nemark seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Trotz einiger starker Momente der deutschen Mannschaft, wie den Treffern von Marko Grgic und Nils Lichtlein, gelang es nicht, den RÃ¼ckstand entscheidend zu verkÃ¼rzen.

DÃ¤nemark sicherte sich damit den ersten Europameistertitel seit 2012. Die deutsche Mannschaft, die sich im Turnierverlauf stark prÃ¤sentiert hatte, musste sich letztlich mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Der dÃ¤nische Trainer Nikolaj Jacobsen konnte nach dem Spiel mit der Leistung seines Teams zufrieden sein, das sich nach einer durchwachsenen Vorrunde im Turnierverlauf gesteigert hatte.

