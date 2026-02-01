Ã„rzte ohne Grenzen (MSF) hat das von Israel erlassene Verbot von EinsÃ¤tzen der Hilfsorganisation im Gazastreifen scharf kritisiert. Mit seinem Vorgehen unterbreche Israel "die lebensnotwendige medizinische Versorgung von Menschen in Not", erklÃ¤rte MSF am Sonntag. Israel hatte seine Entscheidung damit begrÃ¼ndet, dass Ã„rzte ohne Grenzen sich der Aufforderung verweigerte, eine Liste aller palÃ¤stinensischen Mitarbeitenden vorzulegen.
Die BegrÃ¼ndung Israels sei "ein Vorwand, um humanitÃ¤re Hilfe zu verhindern", erklÃ¤rte MSF. "Die israelischen BehÃ¶rden zwingen humanitÃ¤re Organisationen zu einer unmÃ¶glichen Wahl: Entweder sie setzen ihre Mitarbeiter Risiken aus oder sie unterbrechen die lebensnotwendige medizinische Versorgung von Menschen in Not."
Israel hatte zuvor MSF weitere humanitÃ¤re EinsÃ¤tze im Gazastreifen vorerst untersagt und angeordnet, dass alle Mitarbeitenden der Organisation das palÃ¤stinensische KÃ¼stengebiet demnach bis zum 28. Februar verlassen mÃ¼ssen. Die von MSF verweigerte Regel, eine Liste aller Ã¶rtlichen Mitarbeitenden vorzulegen, gelte fÃ¼r "alle in der Region tÃ¤tigen humanitÃ¤ren Organisationen", erklÃ¤rte die israelische Regierung.
Brennpunkte
Ã„rzte ohne Grenzen prangert von Israel verfÃ¼gtes Einsatzverbot im Gazastreifen an
- AFP - 1. Februar 2026, 18:39 Uhr
Ã„rzte ohne Grenzen (MSF) hat das von Israel erlassene Verbot von EinsÃ¤tzen der Hilfsorganisation im Gazastreifen scharf kritisiert. Mit seinem Vorgehen unterbreche Israel 'die lebensnotwendige medizinische Versorgung von Menschen in Not'.
