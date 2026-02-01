Brennpunkte

Zehntausende Tschechen demonstrieren fÃ¼r pro-westlichen Staatschef Pavel

  • AFP - 1. Februar 2026, 18:47 Uhr
Protest in Prag
In Prag sind zehntausende Menschen zur UnterstÃ¼tzung ihres pro-westlichen PrÃ¤sidenten Petr Pavel auf die StraÃŸe gegangen, der sich derzeit Druck seitens der Regierung des rechtspopulistischen Regierungschefs Andrej Babis ausgesetzt sieht.

Viele Demonstranten schwenkten die Flaggen Tschechiens, der EU und der Ukraine. "Wir sind hier, um dem PrÃ¤sidenten zu zeigen, dass er nicht allein ist", sagte die Protestteilnehmerin Alena Krotka der Nachrichtenagentur AFP.

Seit seinem Wahlsieg im Oktober regiert der Rechtspopulist Babis an der Spitze einer EU-skeptischen Koalition mit der rechtsgerichteten Autofahrerpartei und der rechtsextremen SPD. Die neue Regierung vertritt einen Europa- und Ukraine-kritischeren Kurs als die vorherige.Â 

Babis und PrÃ¤sident Pavel liegen unter anderem wegen der Lieferung tschechischer Kampfflugzeuge an die Ukraine Ã¼ber Kreuz. Zudem weigert sich Pavel, einen von Babis nominierten umstrittenen Kandidaten von der Autofahrerpartei zum Umweltminister zu ernennen, und erhielt deshalb Droh-Mitteilungen des AuÃŸenministers, die er verÃ¶ffentlichte.

