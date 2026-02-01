Finanzen

Spahn will Investoren mit Steueranreiz nach Deutschland holen

  • dts - 1. Februar 2026, 08:00 Uhr
Bild vergrößern: Spahn will Investoren mit Steueranreiz nach Deutschland holen
Finanzamt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU), hat vorgeschlagen, GrÃ¼nder und Unternehmer im Ausland mit einem Steueranreiz nach Deutschland zu locken. "Fakt ist, dass wir schauen mÃ¼ssen, wie wir Investoren attraktive Bedingungen bieten kÃ¶nnen. Sonst kommen die nicht", sagte Spahn dem "Handelsblatt" (Montagausgabe).

Der CDU-Politiker verwies auf Italien, das Steueranreize fÃ¼r Auswanderer anbietet, die ins Land ziehen. "Gerade aus den USA hÃ¶re ich, dass viele GrÃ¼nder und Unternehmer Ã¼ber eine RÃ¼ckkehr nach Europa nachdenken", sagte Spahn. "Die Italiener haben den Trend frÃ¼h erkannt und bieten solchen Leuten sehr attraktive steuerliche Vorteile fÃ¼r die ersten Jahre an."

Aus Spahns Sicht kÃ¶nnte das auch ein Ansatz fÃ¼r Deutschland sein. "Technisches Knowhow, GrÃ¼ndergeist und Investoren ins Land zu locken, finde ich klug." Der Unionsfraktionschef rÃ¤umte ein, dass dies in der schwarz-roten Koalition mÃ¶glicherweise schwierig umzusetzen sei. "In Deutschland fÃ¼hren solche VorschlÃ¤ge gern zu reflexhafter Ablehnung, das weiÃŸ ich", sagte er. "Mehr Innovations- und Unternehmergeist kÃ¶nnten wir aber brauchen."

