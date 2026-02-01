IW-Studie: Geringverdiener ziehen Hunderttausende aus dem System

Arbeitsamt in Aschersleben (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Geringverdiener und sozial Schwache erhalten in Deutschland Ã¼ber das gesamte Leben hunderttausende Euro mehr soziale und Ã¶ffentliche Leistungen als sie dafÃ¼r je an Steuern und Sozialabgaben eingezahlt haben. Das berichtet "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW).



Demnach erhalten Personen im Ã¤rmsten Viertel der BundesbÃ¼rger Ã¼ber das gesamte Leben Sozialleistungen und Ã¶ffentliche Leistungen von durchschnittlich 1,08 Millionen Euro. Dazu zÃ¤hlen Rente, Gesundheits- und Pflegeleistungen genauso wie beispielsweise Wohngeld, BÃ¼rgergeld (Grundsicherung) oder der Schulbesuch.



Die HÃ¶he der gezahlten Steuern (Einkommensteuer, Mehrwertsteuer) und Sozialabgaben betrÃ¤gt dagegen in dieser Gruppe nur durchschnittlich 300.000 Euro.



Wer dagegen zum reichsten Viertel gehÃ¶rt, zahlt durchschnittlich Ã¼ber das gesamte Leben Steuern und Sozialabgaben in HÃ¶he von zwei Millionen Euro, berichtet "Bild am Sonntag" weiter. Die erhaltenen Leistungen betragen dagegen durchschnittlich 720.000 Euro.



IW-Sozialstaatexperte Martin Beznoska sagte der "Bild am Sonntag": "Wir haben einen hohen Grad an Umverteilung in unserem Steuer- und Sozialsystem. Personen mit wenig oder gar keinem Einkommen profitieren in starkem MaÃŸe von den Sozial- und anderen Ã¶ffentlichen Leistungen." Beznoska betonte, der deutsche Sozialstaat sei "im Prinzip gerecht. Er hilft definitiv den Schwachen, belastet aber die Starken bereits auch stark. FÃ¼r noch mehr Umverteilung besteht daher Ã¼berhaupt kein Anlass."



Der IW-Experte begrÃ¼ÃŸte die jÃ¼ngsten Ergebnisse der Sozialstaat-Kommission. "Die VorschlÃ¤ge gehen in die richtige Richtung", so Beznoska. Der Experte: "Ziel des Sozialstaats muss es sein, mÃ¶glichst viele Menschen in die Position zu hieven, von der eigenen Arbeit leben zu kÃ¶nnen. Ein gutes Bildungssystem und verbesserte Arbeitsanreize bei Steuern und Sozialleistungen sind dafÃ¼r entscheidend."

