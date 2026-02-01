Brennpunkte

Neue Epstein-Akten: Starmer befÃ¼rwortet Aussage von Ex-Prinz Andrew vor US-Kongress

  • AFP - 1. Februar 2026, 05:45 Uhr
Bild vergrößern: Neue Epstein-Akten: Starmer befÃ¼rwortet Aussage von Ex-Prinz Andrew vor US-Kongress
Starmer in Japan
Bild: AFP

Nach der VerÃ¶ffentlichung weiterer Akten Ã¼ber den verstorbenen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein hat sich GroÃŸbritanniens Premierminister Keir Starmer fÃ¼r eine Aussage von Andrew Mountbatten-Windsor vor dem US-Kongress ausgesprochen.

Nach der VerÃ¶ffentlichung weiterer Akten Ã¼ber den verstorbenen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein hat sich GroÃŸbritanniens Premierminister Keir Starmer fÃ¼r eine Aussage von Andrew Mountbatten-Windsor vor dem US-Kongress ausgesprochen. Starmer beantwortete eine entsprechende Frage in Bezug auf den ehemaligen britischen Prinzen am Samstag mit "ja". "Ich habe immer gesagt, dass jeder der Ã¼ber Informationen (verfÃ¼gt), darauf vorbereitet sein sollte, diese Informationen zu teilen, in welcher Form auch immer er darum gebeten wird", sagte Starmer am Rande einer Reise nach Asien.Â 

Dabei gehe vor allem um die Opfer Epsteins, fÃ¼gte Starmer hinzu. Der britische Regierungschef hatte sich bisher in Bezug auf Mountbatten-Windsor nicht in dieser Deutlichkeit geÃ¤uÃŸert. Im November hatte er noch gesagt, es sei die persÃ¶nliche Entscheidung des Bruders von KÃ¶nig Charles III., ob dieser aussagen wolle.Â 

Der ehemalige Prinz war mit VerÃ¶ffentlichung der neuen Akten durch das US-Justizministerium am Freitag weiter in BedrÃ¤ngnis geraten. Den Dokumenten zufolge, schlug Epstein Mountbatten-WindsorÂ 2010 ein Treffen mit einer Russin vor - kurz nachdem der US-Investmentbanker eine Strafe wegen Prostitution MinderjÃ¤hriger abgesessen hatte.Â 

Kurze Zeit spÃ¤terÂ lud der damalige Prinz Epstein in den Buckingham-Palast ein. Ob das Treffen mit der Russin und der Besuch in dem Palast stattfanden, geht aus den Akten nicht hervor.Â 

Charles hatte seinem Bruder wegen dessen Verbindungen zu Epstein im vergangenen Jahr alle kÃ¶niglichen Titel und Ehren aberkannt. Die US-Australierin Virginia Giuffre hatte den ehemaligen Prinzen beschuldigt, sie als 17-JÃ¤hrige missbraucht zu haben.Â 

In den neuen Akten tauchen die Namen zahlreicher weiterer prominenter MÃ¤nner auf. Unter anderem werden Microsoft-GrÃ¼nder Bill Gates und US-MilliardÃ¤r Elon Musk erwÃ¤hnt. Die Dokumente enthalten auch Listen der US-Bundespolizei FBI mit grÃ¶ÃŸtenteils anonym erhobenen Anschuldigungen gegen US-PrÃ¤sident Donald Trump.

Epstein stand unter Verdacht, tausende MinderjÃ¤hrige und junge Frauen missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben. Er war erstmals 2008 verurteilt worden, weil er die Dienste von minderjÃ¤hrigen Prostituierten in Anspruch genommen hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft erhielt er damals aber nur eine 18-monatige Haftstrafe.Â 

2019 wurde er unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von MinderjÃ¤hrigen erneut festgenommen. Rund einen Monat spÃ¤ter wurde er erhÃ¤ngt in seiner New Yorker GefÃ¤ngniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben beging er Suizid.

