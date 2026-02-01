Iran-USA-Konflikt: Signale fÃ¼r mÃ¶gliche Verhandlungen

Landung auf dem US-FlugzeugtrÃ¤ger USS Abraham Lincoln im Arabischen Meer

Im Konflikt zwischen den USA und dem Iran gibt es nach Angaben von beiden Seiten Verhandlungsbereitschaft. Teheran "redet mit uns, wir werden sehen, ob wir etwas tun kÃ¶nnen, andernfalls werden wir sehen, was passiert", sagte US-PrÃ¤sident Donald Trump am Samstag dem Sender Fox News. Der Iran habe "niemals einen Krieg angestrebt" und strebe auch weiterhin keinen Krieg an, sagte indes Irans PrÃ¤sident Massud Peseschkian.



Er Ã¤uÃŸerte sich nach Angaben des iranischen PrÃ¤sidialamtes am Samstag in einem Telefonat mit dem Ã¤gyptischen PrÃ¤sidenten Abdel Fattah al-Sisi. Der Chef des iranischen Sicherheitsrats, Ali Laridschani, sagte, es gebe Fortschritte bei den "strukturellen Vorbereitungen fÃ¼r Verhandlungen" mit den USA.Â



Im Zusammenhang mit den Spannungen zwischen dem Iran und den USA, die seit Tagen zu eskalieren drohen, reiste am Samstag Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman al-Thani nach Teheran. Wie das AuÃŸenministerium in Doha mittelte, kam al-Thani, der auch AuÃŸenminister seines Landes ist, dort mit Laridschani zusammen. Er habe in dem GesprÃ¤ch die UnterstÃ¼tzung Katars fÃ¼r "alle BemÃ¼hungen zum Abbau der Spannungen in der Region" bekrÃ¤ftigt, erklÃ¤rte al-Thanis Ministerium.



Trump forderte den Iran zu Verhandlungen Ã¼ber das iranische Atomprogramm auf - und drohte militÃ¤rische Gewalt an, sollte Teheran nicht zustimmen. "Wir haben eine groÃŸe Flotte da drauÃŸen", sagte er mit Hinblick auf die US-Kriegsschiffe in der Region auch am Samstag.Â



Am Freitag sagte der US-PrÃ¤sident, der Iran sei an einem "Deal" interessiert. Ob er dem Iran eine Frist fÃ¼r ein Abkommen zu Teherans Atom- oder Raketenprogramm oder anderen Themen gesetzt habe, beantwortete Trump mit ja. Wann diese ablaufe, wisse nur der Iran, fÃ¼gte der US-PrÃ¤sident hinzu.Â Er verwies zudem bereits am Freitag auf die US-Kriegsschiffe - die USA entsandten unter anderem den FlugzeugtrÃ¤ger "USS Abraham Lincoln" in die Region.Â



Der Iran versetzte am Samstag seine StreitkrÃ¤fte in hÃ¶chste Alarmbereitschaft. Die StreitkrÃ¤fte seien "in voller Verteidigungs- und Kampfbereitschaft", erklÃ¤rte am Samstag Armeechef Amir Hatami. "Wenn der Feind einen Fehler macht, wird dies zweifellos seine eigene Sicherheit, die Sicherheit der Region und die Sicherheit des zionistischen Regimes gefÃ¤hrden", warnte Hatami. Teheran nutzt den Begriff "zionistisches Regime" fÃ¼r Israel - beide LÃ¤nder sind tief verfeindet und streiten um Einfluss in der Region.



Teheran hatte sich kurz zuvor zu einer Wiederaufnahme der GesprÃ¤che Ã¼ber sein Atomprogramm bereit erklÃ¤rt. Entsprechende Verhandlungen mÃ¼ssten "fair und auf AugenhÃ¶he" stattfinden und dÃ¼rften keine Debatten Ã¼ber die RaketenbestÃ¤nde oder VerteidigungskapazitÃ¤ten seines Landes beinhalten, forderte der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi bei einem Besuch in Istanbul. Konkrete PlÃ¤ne fÃ¼r ein Treffen mit US-Vertretern zur Wiederaufnahme der AtomgesprÃ¤che mit dem Iran gibt es nach seinen Angaben aber bislang nicht.



Inmitten der verschÃ¤rften Spannungen ereignete sich in der Hafenstadt Bandar Abbas an der iranischen GolfkÃ¼ste eine heftige Explosion, bei der Medienberichten zufolge mehrere Menschen verletzt wurden. Nachdem es zunÃ¤chst Spekulationen Ã¼ber einen Angriff gab, erklÃ¤rte die Feuerwehr am Abend, dass ein Gasleck die Ursache gewesen sei. Zuvor hatten bereits die Revolutionsgarden im Internet kursierende GerÃ¼chte dementiert, dass GebÃ¤ude ihrer Marine-Einheiten an der GolfkÃ¼ste Ziel von Angriffen geworden seien.Â



Die USA hatten einen mÃ¶glichen neuen MilitÃ¤reinsatz gegen den Iran im Zuge der Proteste im Land ins Spiel gebracht. Iranische SicherheitskrÃ¤fte gingen mit groÃŸer HÃ¤rte gegen Demonstrierende vor. Aktivisten zufolge wurden tausende Menschen getÃ¶tet und zehntausende festgenommen. Die in den USA angesiedelten Menschenrechtsorganisation Hrana konnte nach eigenen Angaben Ã¼ber 6.700 Tote bestÃ¤tigen, darunter 137 Kinder. Die iranischen BehÃ¶rden sprechen von rund 3100 Toten.Â