UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews wollen neue direkte GesprÃ¤che in Abu Dhabi fÃ¼hren

Verhandlungen in Abu Dhabi am 23. Januarn

UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews wollen am Sonntag in Abu Dhabi neue direkte GesprÃ¤che Ã¼ber ein Ende des Ukraine-Kriegs fÃ¼hren. Die Verhandlungen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate werden von den USA vermittelt. Die UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews hatten am vergangenen Wochenende in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander Ã¼ber den US-Plan zur Beendigung der KÃ¤mpfe gesprochen.Â



Beide Seiten sind sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen inzwischen in mehreren Punkten einig - aber nicht im Hauptstreitpunkt: Russland fordert einen RÃ¼ckzug der ukrainischen Truppen aus der Region Donezk, was von Kiew entschieden abgelehnt wird. Die Region Donezk gehÃ¶rt zur Ukraine, ist aber teilweise von russischen Truppen besetzt.