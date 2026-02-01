UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews wollen am Sonntag in Abu Dhabi neue direkte GesprÃ¤che Ã¼ber ein Ende des Ukraine-Kriegs fÃ¼hren. Die Verhandlungen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate werden von den USA vermittelt. Die UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews hatten am vergangenen Wochenende in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander Ã¼ber den US-Plan zur Beendigung der KÃ¤mpfe gesprochen.Â
Beide Seiten sind sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen inzwischen in mehreren Punkten einig - aber nicht im Hauptstreitpunkt: Russland fordert einen RÃ¼ckzug der ukrainischen Truppen aus der Region Donezk, was von Kiew entschieden abgelehnt wird. Die Region Donezk gehÃ¶rt zur Ukraine, ist aber teilweise von russischen Truppen besetzt.
Brennpunkte
UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews wollen neue direkte GesprÃ¤che in Abu Dhabi fÃ¼hren
- AFP - 1. Februar 2026, 04:04 Uhr
UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews wollen am Sonntag in Abu Dhabi neue direkte GesprÃ¤che Ã¼ber ein Ende des Ukraine-Kriegs fÃ¼hren. Die Verhandlungen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate werden von den USA vermittelt.
UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews wollen am Sonntag in Abu Dhabi neue direkte GesprÃ¤che Ã¼ber ein Ende des Ukraine-Kriegs fÃ¼hren. Die Verhandlungen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate werden von den USA vermittelt. Die UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews hatten am vergangenen Wochenende in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander Ã¼ber den US-Plan zur Beendigung der KÃ¤mpfe gesprochen.Â
Weitere Meldungen
Nach dem heftigen Sturm "Kristin" in Portugal sind zwei MÃ¤nner bei Dach-Reparaturarbeiten gestorben. In der Kleinstadt Batalha im Zentrum des Landes starb ein 73-JÃ¤hriger, derMehr
Israel will den GrenzÃ¼bergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ã„gypten am Sonntag eingeschrÃ¤nkt wieder Ã¶ffnen. Die Ein- und Ausreise soll nach Angaben der israelischenMehr
In Costa Rica finden am Sonntag PrÃ¤sidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Favoritin fÃ¼r das hÃ¶chste Staatsamt ist die rechtsgerichtete Ex-Ministerin Laura FernÃ¡ndez, dieMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD bringt wegen mÃ¶glicher Cyberrisiken einen Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte Elektroautohersteller ins Spiel. Der digitalpolitische SprecherMehr
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) reist am Samstag begleitet von einer groÃŸen Wirtschaftsdelegation nach Saudi-Arabien. Ziel des Besuchs sei es, dieMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) warnt bei vernetzten chinesischen Elektroautos vor Sicherheitsrisiken durch mÃ¶gliche externe Zugriffe.Mehr