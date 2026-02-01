Brennpunkte

UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews wollen neue direkte GesprÃ¤che in Abu Dhabi fÃ¼hren

  • AFP - 1. Februar 2026, 04:04 Uhr
Bild vergrößern: UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews wollen neue direkte GesprÃ¤che in Abu Dhabi fÃ¼hren
Verhandlungen in Abu Dhabi am 23. Januarn
Bild: AFP

UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews wollen am Sonntag in Abu Dhabi neue direkte GesprÃ¤che Ã¼ber ein Ende des Ukraine-Kriegs fÃ¼hren. Die Verhandlungen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate werden von den USA vermittelt.

UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews wollen am Sonntag in Abu Dhabi neue direkte GesprÃ¤che Ã¼ber ein Ende des Ukraine-Kriegs fÃ¼hren. Die Verhandlungen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate werden von den USA vermittelt. Die UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews hatten am vergangenen Wochenende in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander Ã¼ber den US-Plan zur Beendigung der KÃ¤mpfe gesprochen.Â 

Beide Seiten sind sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen inzwischen in mehreren Punkten einig - aber nicht im Hauptstreitpunkt: Russland fordert einen RÃ¼ckzug der ukrainischen Truppen aus der Region Donezk, was von Kiew entschieden abgelehnt wird. Die Region Donezk gehÃ¶rt zur Ukraine, ist aber teilweise von russischen Truppen besetzt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Zwei MÃ¤nner bei Dach-Reparaturarbeiten nach Sturm in Portugal gestorben
    Zwei MÃ¤nner bei Dach-Reparaturarbeiten nach Sturm in Portugal gestorben

    Nach dem heftigen Sturm "Kristin" in Portugal sind zwei MÃ¤nner bei Dach-Reparaturarbeiten gestorben. In der Kleinstadt Batalha im Zentrum des Landes starb ein 73-JÃ¤hriger, der

    Mehr
    Israel will GrenzÃ¼bergang Rafah fÃ¼r Personenverkehr Ã¶ffnen
    Israel will GrenzÃ¼bergang Rafah fÃ¼r Personenverkehr Ã¶ffnen

    Israel will den GrenzÃ¼bergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ã„gypten am Sonntag eingeschrÃ¤nkt wieder Ã¶ffnen. Die Ein- und Ausreise soll nach Angaben der israelischen

    Mehr
    Costa Rica wÃ¤hlt PrÃ¤sidenten und Parlament
    Costa Rica wÃ¤hlt PrÃ¤sidenten und Parlament

    In Costa Rica finden am Sonntag PrÃ¤sidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Favoritin fÃ¼r das hÃ¶chste Staatsamt ist die rechtsgerichtete Ex-Ministerin Laura FernÃ¡ndez, die

    Mehr
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    BundestagsprÃ¤sidentin KlÃ¶ckner bekrÃ¤ftigt Wunsch nach weiblichem Staatsoberhaupt
    BundestagsprÃ¤sidentin KlÃ¶ckner bekrÃ¤ftigt Wunsch nach weiblichem Staatsoberhaupt
    Iran-USA-Konflikt: Signale fÃ¼r mÃ¶gliche Verhandlungen
    Iran-USA-Konflikt: Signale fÃ¼r mÃ¶gliche Verhandlungen
    Mindestens 125 Tote bei Angriffen in pakistanischer Provinz Belutschistan
    Mindestens 125 Tote bei Angriffen in pakistanischer Provinz Belutschistan
    Ãœber 300 humanitÃ¤re Helfer in 2025 getÃ¶tet
    Ãœber 300 humanitÃ¤re Helfer in 2025 getÃ¶tet
    IW-Studie: Geringverdiener ziehen Hunderttausende aus dem System
    IW-Studie: Geringverdiener ziehen Hunderttausende aus dem System
    CDU-Antrag gegen Sozial-Missbrauch fÃ¼r Parteitag
    CDU-Antrag gegen Sozial-Missbrauch fÃ¼r Parteitag

    Top Meldungen

    SPD erwÃ¤gt Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte E-Auto-Hersteller
    SPD erwÃ¤gt Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte E-Auto-Hersteller

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD bringt wegen mÃ¶glicher Cyberrisiken einen Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte Elektroautohersteller ins Spiel. Der digitalpolitische Sprecher

    Mehr
    Wirtschaftsministerin Reiche will in Saudi-Arabien
    Wirtschaftsministerin Reiche will in Saudi-Arabien "Partnerschaft vertiefen"

    Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) reist am Samstag begleitet von einer groÃŸen Wirtschaftsdelegation nach Saudi-Arabien. Ziel des Besuchs sei es, die

    Mehr
    Verfassungsschutz warnt vor Fernzugriff auf chinesische E-Autos
    Verfassungsschutz warnt vor Fernzugriff auf chinesische E-Autos

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) warnt bei vernetzten chinesischen Elektroautos vor Sicherheitsrisiken durch mÃ¶gliche externe Zugriffe.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts