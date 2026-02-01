Israel will den GrenzÃ¼bergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ã„gypten am Sonntag eingeschrÃ¤nkt wieder Ã¶ffnen. Die Ein- und Ausreise soll nach Angaben der israelischen BehÃ¶rden in beide Richtungen mÃ¶glich sein, allerdings nur fÃ¼r den Personenverkehr und nach einer vorherigen SicherheitsÃ¼berprÃ¼fung durchÂ Israel. Die Ã–ffnung des seit Mai 2024 geschlossenen GrenzÃ¼bergangs Rafah ist Teil des seit Oktober geltenden Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der radikalislamischen PalÃ¤stinenserorganisation Hamas.
Rafah ist der einzige GrenzÃ¼bergang aus dem Gazastreifen, der nicht Ã¼ber Israel fÃ¼hrt, und war frÃ¼her auch fÃ¼r viele Hilfslieferungen genutzt worden. Die UNO und internationale Hilfsorganisationen hatten schon seit langem eine WiedererÃ¶ffnung des GrenzÃ¼bergangs gefordert, allerdings umfassender als nun von Israel angekÃ¼ndigt.
Brennpunkte
Israel will GrenzÃ¼bergang Rafah fÃ¼r Personenverkehr Ã¶ffnen
- AFP - 1. Februar 2026, 04:07 Uhr
