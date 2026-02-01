CDU-Antrag gegen Sozial-Missbrauch fÃ¼r Parteitag

CDU-Parteitag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die NRW-CDU will den Missbrauch von Sozialleistungen durch kriminelle Banden massiv einschrÃ¤nken. In einem Antrag fÃ¼r den Bundesparteitag in Stuttgart im Februar, der Ã¼ber den die "Bild am Sonntag" berichtet, fordert der Landesverband drastische MaÃŸnahmen gegen den Missbrauch der EU-FreizÃ¼gigkeit.



Dabei geht es auch um eine Reform der Zahlung von Kindergeld ins Ausland. "Kindergeldbetrug ist leider immer mehr zu einer Masche krimineller Banden geworden", erklÃ¤rte CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann der "Bild am Sonntag". "Es ist nur konsequent, das Kindergeld an die Lebenshaltungskosten anzupassen, wenn es ins EU-Ausland, zum Beispiel nach RumÃ¤nien oder Bulgarien, Ã¼berwiesen wird." Die aktuellen Zahlungen seien dort aufgrund der geringeren Lebenshaltungskosten "vÃ¶llig Ã¼berproportional", so Linnemann.



Zudem will die Union gegen die Ausbeutung mit sogenannten Schrott-Immobilien vorgehen. Der Antrag sieht vor, dass Polizei und Feuerwehr Unbewohnbarkeit direkt an die Jobcenter melden dÃ¼rfen, um Zahlungen zu stoppen, "damit kriminelle Netzwerke nicht mehr von der zwangsweisen Weiterleitung von Sozialleistungen profitieren." Um die Ermittlungsarbeit zu erleichtern, fordert die CDU ein Betrugs-Zentralregister zur Vernetzung von Melderegistern, Familienkassen und SozialÃ¤mtern.



Wer beim Betrug erwischt werde, solle zudem mit hÃ¤rteren Konsequenzen rechnen mÃ¼ssen: Die Union verlangt die "leichtere Ausweisung von EU-AuslÃ¤ndern inklusive der MÃ¶glichkeit einer Wiedereinreisesperre". NRW-GeneralsekretÃ¤r Paul Ziemiak zu "Bild am Sonntag": "Sozialleistungsbetrug untergrÃ¤bt das Vertrauen in unsere Demokratie und in die staatliche HandlungsfÃ¤higkeit. Ihm muss mit der ganzen HÃ¤rte des Rechtsstaates begegnet werden."

