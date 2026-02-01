Brennpunkte

Zwei MÃ¤nner bei Dach-Reparaturarbeiten nach Sturm in Portugal gestorben

  AFP - 1. Februar 2026, 05:01 Uhr
Bild vergrößern: Zwei MÃ¤nner bei Dach-Reparaturarbeiten nach Sturm in Portugal gestorben
SturmschÃ¤den in Praia da Vieira, Donnerstag
Bild: AFP

Nach dem heftigen Sturm 'Kristin' in Portugal sind zwei MÃ¤nner bei Dach-Reparaturarbeiten gestorben. Die BehÃ¶rden warnten indes vor weiteren Unwettern.

Nach dem heftigen Sturm "Kristin" in Portugal sind zwei MÃ¤nner bei Dach-Reparaturarbeiten gestorben. In der Kleinstadt Batalha im Zentrum des Landes starb ein 73-JÃ¤hriger, der vom Dach stÃ¼rzte, als er Ziegel ersetzen wollte, wie lokale BehÃ¶rden am Samstag mitteilten. Ein zweiter Mann starb nach einem Sturz bei Reparaturarbeiten im nahegelegenen Alcobaca, erklÃ¤rte der BÃ¼rgermeister der Kleinstadt. Er rief die Menschen zu erhÃ¶hter Vorsicht auf.

Am Samstag warnten die BehÃ¶rden zudem vor neuem Starkregen und Ãœberschwemmungen. Wegen der erwarteten heftigen RegenfÃ¤lle sprach der Wetterdienst Ipma fÃ¼r das gesamte portugiesische Festland eine Unwetterwarnung bis Montag aus.

Laut der neuen Unwetterwarnung des Wetterdienstes drohen Ãœberschwemmungen, weil die BÃ¶den nach den Unwettern der vergangenen Tage schon vollstÃ¤ndig mit Wasser gesÃ¤ttigt sind und FlÃ¼sse bereits viel Wasser fÃ¼hren. Der portugiesische Zivilschutz warnte auch vor Sturzfluten, Erdrutschen und SteinschlÃ¤gen. Den Menschen wurde geraten, lose GegenstÃ¤nde zu sichern, gefÃ¤hrdete KÃ¼sten- und Flussgebiete zu meiden und beim Autofahren vorsichtig zu sein.

Im Zentrum des Landes waren infolge des Sturms "Kristin" nach Angaben des Energieversorgers E-Redes am Samstagnachmittag immer noch fast 200.000 Haushalte ohne Strom.Â 

Der Sturm in der Nacht zum Mittwoch durch Zentral- und Nordportugal gezogen. FÃ¼nf Menschen waren in den Unwettern ums Leben gekommen.

