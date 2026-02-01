NRW-CDU will gegen Missbrauch von Sozialleistungen durch kriminelle Banden vorgehen

Linnemann

Die CDU in Nordrhein-Westfalen will den Missbrauch von Sozialleistungen durch kriminelle Banden massiv einschrÃ¤nken. In einem AntragÂ fÃ¼r den Bundesparteitag in Stuttgart im Februar, fordert der Landesverband drastische MaÃŸnahmen gegen den Missbrauch der EU-FreizÃ¼gigkeit, wie die "Bild am Sonntag" (BamS) berichtete. Dabei ginge es auch um eine Reform der Zahlung von Kindergeld ins Ausland.



"Kindergeldbetrug ist leider immer mehr zu einer Masche krimineller Banden gewordenâ€œ, sagte CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann gegenÃ¼ber "BamS. "Es ist nur konsequent, das Kindergeld an die Lebenshaltungskosten anzupassen, wenn es ins EU-Ausland, zum Beispiel nach RumÃ¤nien oder Bulgarien, Ã¼berwiesen wird", forderte der Politiker aus dem Wahlkreis Paderborn. Die aktuellen Zahlungen seien dort aufgrund der geringeren Lebenshaltungskosten "vÃ¶llig Ã¼berproportional".Â



Zudem will die Union laut "BamS" gegen die Ausbeutung mit sogenannten Schrott-Immobilien vorgehen. Der Antrag sehe vor, dass Polizei und Feuerwehr Unbewohnbarkeit direkt an die Jobcenter melden dÃ¼rfen, um Zahlungen zu stoppen, "damit kriminelle Netzwerke nicht mehr von der zwangsweisen Weiterleitung von Sozialleistungen profitieren."Â



Um die Ermittlungsarbeit zu erleichtern, werde ein Betrugs-Zentralregister zur Vernetzung von Melderegistern, Familienkassen und SozialÃ¤mtern gefordert. Wer beim Betrug erwischt werde, solle zudem mit hÃ¤rteren Konsequenzen rechnen mÃ¼ssen: Die Union verlangt die "leichtere Ausweisung von EU-AuslÃ¤ndern inklusive der MÃ¶glichkeit einer Wiedereinreisesperre", berichtet BamS weiter.Â



"Sozialleistungsbetrug untergrÃ¤bt das Vertrauen in unsere Demokratie und in die staatliche HandlungsfÃ¤higkeit", sagte der GeneralsekretÃ¤r der Partei fÃ¼r Nordrhein-Westfalen, Paul Ziemiak. "Ihm muss mit der ganzen HÃ¤rte des Rechtsstaates begegnet werden.â€œ