Brennpunkte

NRW-CDU will gegen Missbrauch von Sozialleistungen durch kriminelle Banden vorgehen

  • AFP - 1. Februar 2026, 06:13 Uhr
Bild vergrößern: NRW-CDU will gegen Missbrauch von Sozialleistungen durch kriminelle Banden vorgehen
Linnemann
Bild: AFP

Die NRW-CDU will den Missbrauch von Sozialleistungen durch kriminelle Banden massiv einschrÃ¤nken. In einem AntragÂ fÃ¼r den Bundesparteitag im Februar, fordert der Landesverband laut 'BamS' drastische MaÃŸnahmen gegen den Missbrauch der EU-FreizÃ¼gigkeit.

Die CDU in Nordrhein-Westfalen will den Missbrauch von Sozialleistungen durch kriminelle Banden massiv einschrÃ¤nken. In einem AntragÂ fÃ¼r den Bundesparteitag in Stuttgart im Februar, fordert der Landesverband drastische MaÃŸnahmen gegen den Missbrauch der EU-FreizÃ¼gigkeit, wie die "Bild am Sonntag" (BamS) berichtete. Dabei ginge es auch um eine Reform der Zahlung von Kindergeld ins Ausland.

"Kindergeldbetrug ist leider immer mehr zu einer Masche krimineller Banden gewordenâ€œ, sagte CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann gegenÃ¼ber "BamS. "Es ist nur konsequent, das Kindergeld an die Lebenshaltungskosten anzupassen, wenn es ins EU-Ausland, zum Beispiel nach RumÃ¤nien oder Bulgarien, Ã¼berwiesen wird", forderte der Politiker aus dem Wahlkreis Paderborn. Die aktuellen Zahlungen seien dort aufgrund der geringeren Lebenshaltungskosten "vÃ¶llig Ã¼berproportional".Â 

Zudem will die Union laut "BamS" gegen die Ausbeutung mit sogenannten Schrott-Immobilien vorgehen. Der Antrag sehe vor, dass Polizei und Feuerwehr Unbewohnbarkeit direkt an die Jobcenter melden dÃ¼rfen, um Zahlungen zu stoppen, "damit kriminelle Netzwerke nicht mehr von der zwangsweisen Weiterleitung von Sozialleistungen profitieren."Â 

Um die Ermittlungsarbeit zu erleichtern, werde ein Betrugs-Zentralregister zur Vernetzung von Melderegistern, Familienkassen und SozialÃ¤mtern gefordert. Wer beim Betrug erwischt werde, solle zudem mit hÃ¤rteren Konsequenzen rechnen mÃ¼ssen: Die Union verlangt die "leichtere Ausweisung von EU-AuslÃ¤ndern inklusive der MÃ¶glichkeit einer Wiedereinreisesperre", berichtet BamS weiter.Â 

"Sozialleistungsbetrug untergrÃ¤bt das Vertrauen in unsere Demokratie und in die staatliche HandlungsfÃ¤higkeit", sagte der GeneralsekretÃ¤r der Partei fÃ¼r Nordrhein-Westfalen, Paul Ziemiak. "Ihm muss mit der ganzen HÃ¤rte des Rechtsstaates begegnet werden.â€œ

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Neue Epstein-Akten: Starmer befÃ¼rwortet Aussage von Ex-Prinz Andrew vor US-Kongress
    Neue Epstein-Akten: Starmer befÃ¼rwortet Aussage von Ex-Prinz Andrew vor US-Kongress

    Nach der VerÃ¶ffentlichung weiterer Akten Ã¼ber den verstorbenen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein hat sich GroÃŸbritanniens Premierminister Keir Starmer fÃ¼r eine Aussage von

    Mehr
    Zwei MÃ¤nner bei Dach-Reparaturarbeiten nach Sturm in Portugal gestorben
    Zwei MÃ¤nner bei Dach-Reparaturarbeiten nach Sturm in Portugal gestorben

    Nach dem heftigen Sturm "Kristin" in Portugal sind zwei MÃ¤nner bei Dach-Reparaturarbeiten gestorben. In der Kleinstadt Batalha im Zentrum des Landes starb ein 73-JÃ¤hriger, der

    Mehr
    Israel will GrenzÃ¼bergang Rafah fÃ¼r Personenverkehr Ã¶ffnen
    Israel will GrenzÃ¼bergang Rafah fÃ¼r Personenverkehr Ã¶ffnen

    Israel will den GrenzÃ¼bergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ã„gypten am Sonntag eingeschrÃ¤nkt wieder Ã¶ffnen. Die Ein- und Ausreise soll nach Angaben der israelischen

    Mehr
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Irans ParlamentsprÃ¤sident erklÃ¤rt EU-StreitkrÃ¤fte zu
    Irans ParlamentsprÃ¤sident erklÃ¤rt EU-StreitkrÃ¤fte zu "terroristischen Gruppen"
    BundestagsprÃ¤sidentin KlÃ¶ckner bekrÃ¤ftigt Wunsch nach weiblichem Staatsoberhaupt
    BundestagsprÃ¤sidentin KlÃ¶ckner bekrÃ¤ftigt Wunsch nach weiblichem Staatsoberhaupt
    Costa Rica wÃ¤hlt PrÃ¤sidenten und Parlament
    Costa Rica wÃ¤hlt PrÃ¤sidenten und Parlament
    UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews wollen neue direkte GesprÃ¤che in Abu Dhabi fÃ¼hren
    UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews wollen neue direkte GesprÃ¤che in Abu Dhabi fÃ¼hren
    Iran-USA-Konflikt: Signale fÃ¼r mÃ¶gliche Verhandlungen
    Iran-USA-Konflikt: Signale fÃ¼r mÃ¶gliche Verhandlungen
    Mindestens 125 Tote bei Angriffen in pakistanischer Provinz Belutschistan
    Mindestens 125 Tote bei Angriffen in pakistanischer Provinz Belutschistan

    Top Meldungen

    IW-Studie: Geringverdiener ziehen Hunderttausende aus dem System
    IW-Studie: Geringverdiener ziehen Hunderttausende aus dem System

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Geringverdiener und sozial Schwache erhalten in Deutschland Ã¼ber das gesamte Leben hunderttausende Euro mehr soziale und Ã¶ffentliche Leistungen

    Mehr
    CDU-Antrag gegen Sozial-Missbrauch fÃ¼r Parteitag
    CDU-Antrag gegen Sozial-Missbrauch fÃ¼r Parteitag

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die NRW-CDU will den Missbrauch von Sozialleistungen durch kriminelle Banden massiv einschrÃ¤nken. In einem Antrag fÃ¼r den Bundesparteitag in

    Mehr
    SPD erwÃ¤gt Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte E-Auto-Hersteller
    SPD erwÃ¤gt Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte E-Auto-Hersteller

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD bringt wegen mÃ¶glicher Cyberrisiken einen Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte Elektroautohersteller ins Spiel. Der digitalpolitische Sprecher

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts