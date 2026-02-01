Ãœber 300 humanitÃ¤re Helfer in 2025 getÃ¶tet

Brennpunkte

  dts - 1. Februar 2026
DRK-Helfer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Hermann GrÃ¶he, beklagt eine hohe Zahl von getÃ¶teten humanitÃ¤ren EinsatzkrÃ¤ften in Konflikten weltweit beklagt und eine bessere Durchsetzung des vÃ¶lkerrechtlichen Schutzes verlangt.

Im vergangenen Jahr seien mehr als 300 Helfer wÃ¤hrend ihres Einsatzes fÃ¼r andere Menschen getÃ¶tet worden, darunter auch viele Mitarbeiter der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, sagte GrÃ¶he den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben). Das sei ein "untragbarer Zustand".

Hinter der Zahl steckten nicht nur Einzelschicksale, es handele sich vielmehr um eine Missachtung humanitÃ¤rer Grundregeln insgesamt, sagte der DRK-PrÃ¤sident. Die Helfer, die unter widrigen Bedingungen und groÃŸen Risiken das Leid anderer Menschen lindern wollten, seien ein Sinnbild an Mitmenschlichkeit. GrÃ¶he sagte: "Es ist von sehr groÃŸer Bedeutung, dass den Regeln im bewaffneten Konflikt, dem humanitÃ¤ren VÃ¶lkerrecht, endlich wieder mehr Geltung verschafft wird und das Recht umfassend durchgesetzt wird."

