Irans ParlamentsprÃ¤sident erklÃ¤rt EU-StreitkrÃ¤fte zu "terroristischen Gruppen"

  • AFP - 1. Februar 2026, 07:50 Uhr
Bild vergrößern: Irans ParlamentsprÃ¤sident erklÃ¤rt EU-StreitkrÃ¤fte zu terroristischen Gruppen
Soldaten der Iranischen Revolutionsgarden
Bild: AFP

Der Iran hat die StreitkrÃ¤fte der EU-Mitgliedsstaaten zu 'terroristischen Gruppen' erklÃ¤rt. Dies gab der iranische ParlamentsprÃ¤sident Mohammed Bagher Ghalibaf am Sonntag vor dem Parlament in Teheran bekannt.

Der Iran hat die StreitkrÃ¤fte der EU-Mitgliedsstaaten zu "terroristischen Gruppen" erklÃ¤rt.Â Dies gab der iranische ParlamentsprÃ¤sident Mohammed Bagher Ghalibaf am Sonntag vor dem Parlament in Teheran bekannt, wÃ¤hrend die Folgen der Entscheidung zunÃ¤chst unklar blieben. Der Schritt sei eine Reaktion auf die vor wenigen Tagen von der EU getroffene Einstufung der Iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation.

"GemÃ¤ÃŸ Artikel sieben des Gesetzes Ã¼ber GegenmaÃŸnahmen zur Einstufung der IRGC als Terrororganisation werden die Armeen der europÃ¤ischen LÃ¤nder als terroristische Gruppen betrachtet", erklÃ¤rte Baghafi, der bei der VerkÃ¼ndung eine Revolutionsgarden-Uniform trug.

Vergangenen Donnerstag hatten sich die EU-AuÃŸenminister in BrÃ¼ssel auf eine Einstufung der Revolutionsgarden als Terrororganisation geeinigt. Der Schritt wurde mit der brutalen Niederschlagung der kurz vor dem Jahreswechsel entflammten regierungskritischen Proteste im Iran begrÃ¼ndet. Iranische EinsatzkrÃ¤fte tÃ¶teten nach Angaben von Aktivisten tausende Menschen, Zehntausende wurden festgenommen. Die Revolutionsgarden spielten bei der Niederschlagung der Proteste eine zentrale Rolle.

