Spahn will "wieder Ã¼ber nukleare Teilhabe reden"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) spricht sich angesichts der Spannungen im transatlantischen VerhÃ¤ltnis fÃ¼r eine Diskussion Ã¼ber nukleare Teilhabe aus. Europa und Deutschland mÃ¼ssten selbststÃ¤ndiger werden, sagte Spahn dem "Handelsblatt" (Montagausgabe).
"Deswegen fÃ¼hren wir den Wehrdienst wieder ein, zunÃ¤chst freiwillig, notfalls verpflichtend", erklÃ¤rte der CDU-Politiker. "Und ja, wir mÃ¼ssen wieder Ã¼ber nukleare Teilhabe reden." Auf die Nachfrage, ob er damit auch deutsche Atomwaffen meine, sagte Spahn: "Deutschland sollte bei solchen Fragen immer europÃ¤ische LÃ¶sungen suchen."
Der CDU-Politiker fÃ¼gte aber hinzu: "Wir wÃ¤ren nicht klug beraten, wenn wir den Bruch der transatlantischen Freundschaft herbeireden wÃ¼rden." Denn ohne die USA "kÃ¶nnen wir auf absehbare Zeit keine Sicherheit in Europa garantieren".
Sorgen machen Spahn aber die wachsenden Kontakte von AfD-Politikern ins Lager der US-Republikaner. "Leider haben sich bei den US-Republikanern viele falsche Narrative festgesetzt, die die AfD streut: Es gÃ¤be keine Meinungsfreiheit in Deutschland, es wÃ¼rden Parteien verboten", so Spahn zum "Handelsblatt". Deshalb fÃ¼hre er viele GesprÃ¤che. "Wir mÃ¼ssen aufklÃ¤ren und als Union versuchen, unsere transatlantische Partnerschaft noch aktiver zu pflegen."
Brennpunkte
Spahn will "wieder über nukleare Teilhabe reden"
1. Februar 2026, 08:00 Uhr
.
