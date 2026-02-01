Iran erklÃ¤rt EU-StreitkrÃ¤fte zu Terrorgruppen

Iran (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Nach der EU-Entscheidung, die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen, hat der Iran die StreitkrÃ¤fte der EU-Mitgliedsstaaten zu "terroristischen Gruppen" erklÃ¤rt. Das kÃ¼ndigte der iranische ParlamentsprÃ¤sident Mohammad Bagher Qalibaf an.



Hintergrund ist demnach ein Gesetz aus dem Jahr 2019, welches nach der Terrorlistung der Revolutionsgarden durch die USA beschlossen wurde. Dieses erlaubt auch GegenmaÃŸnahmen gegen alle Nationen, die dieser Entscheidung folgen. Die praktischen Auswirkungen durch die Terrorlistung der EU-StreitkrÃ¤fte dÃ¼rften sich allerdings in Grenzen halten.

