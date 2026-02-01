Brennpunkte

Iran erklÃ¤rt EU-StreitkrÃ¤fte zu Terrorgruppen

  • dts - 1. Februar 2026, 08:21 Uhr
Bild vergrößern: Iran erklÃ¤rt EU-StreitkrÃ¤fte zu Terrorgruppen
Iran (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Teheran (dts Nachrichtenagentur) - Nach der EU-Entscheidung, die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen, hat der Iran die StreitkrÃ¤fte der EU-Mitgliedsstaaten zu "terroristischen Gruppen" erklÃ¤rt. Das kÃ¼ndigte der iranische ParlamentsprÃ¤sident Mohammad Bagher Qalibaf an.

Hintergrund ist demnach ein Gesetz aus dem Jahr 2019, welches nach der Terrorlistung der Revolutionsgarden durch die USA beschlossen wurde. Dieses erlaubt auch GegenmaÃŸnahmen gegen alle Nationen, die dieser Entscheidung folgen. Die praktischen Auswirkungen durch die Terrorlistung der EU-StreitkrÃ¤fte dÃ¼rften sich allerdings in Grenzen halten.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Spahn will
    Spahn will "wieder Ã¼ber nukleare Teilhabe reden"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) spricht sich angesichts der Spannungen im transatlantischen VerhÃ¤ltnis fÃ¼r eine Diskussion Ã¼ber nukleare

    Mehr
    NRW-CDU will gegen Missbrauch von Sozialleistungen durch kriminelle Banden vorgehen
    NRW-CDU will gegen Missbrauch von Sozialleistungen durch kriminelle Banden vorgehen

    Die CDU in Nordrhein-Westfalen will den Missbrauch von Sozialleistungen durch kriminelle Banden massiv einschrÃ¤nken. In einem AntragÂ fÃ¼r den Bundesparteitag in Stuttgart im

    Mehr
    Neue Epstein-Akten: Starmer befÃ¼rwortet Aussage von Ex-Prinz Andrew vor US-Kongress
    Neue Epstein-Akten: Starmer befÃ¼rwortet Aussage von Ex-Prinz Andrew vor US-Kongress

    Nach der VerÃ¶ffentlichung weiterer Akten Ã¼ber den verstorbenen SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein hat sich GroÃŸbritanniens Premierminister Keir Starmer fÃ¼r eine Aussage von

    Mehr
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    CDU-Wirtschaftsrat verlangt
    CDU-Wirtschaftsrat verlangt "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer"
    Spahn will Investoren mit Steueranreiz nach Deutschland holen
    Spahn will Investoren mit Steueranreiz nach Deutschland holen
    Irans ParlamentsprÃ¤sident erklÃ¤rt EU-StreitkrÃ¤fte zu
    Irans ParlamentsprÃ¤sident erklÃ¤rt EU-StreitkrÃ¤fte zu "terroristischen Gruppen"
    Zwei MÃ¤nner bei Dach-Reparaturarbeiten nach Sturm in Portugal gestorben
    Zwei MÃ¤nner bei Dach-Reparaturarbeiten nach Sturm in Portugal gestorben
    BundestagsprÃ¤sidentin KlÃ¶ckner bekrÃ¤ftigt Wunsch nach weiblichem Staatsoberhaupt
    BundestagsprÃ¤sidentin KlÃ¶ckner bekrÃ¤ftigt Wunsch nach weiblichem Staatsoberhaupt
    Israel will GrenzÃ¼bergang Rafah fÃ¼r Personenverkehr Ã¶ffnen
    Israel will GrenzÃ¼bergang Rafah fÃ¼r Personenverkehr Ã¶ffnen

    Top Meldungen

    IW-Studie: Geringverdiener ziehen Hunderttausende aus dem System
    IW-Studie: Geringverdiener ziehen Hunderttausende aus dem System

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Geringverdiener und sozial Schwache erhalten in Deutschland Ã¼ber das gesamte Leben hunderttausende Euro mehr soziale und Ã¶ffentliche Leistungen

    Mehr
    CDU-Antrag gegen Sozial-Missbrauch fÃ¼r Parteitag
    CDU-Antrag gegen Sozial-Missbrauch fÃ¼r Parteitag

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die NRW-CDU will den Missbrauch von Sozialleistungen durch kriminelle Banden massiv einschrÃ¤nken. In einem Antrag fÃ¼r den Bundesparteitag in

    Mehr
    SPD erwÃ¤gt Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte E-Auto-Hersteller
    SPD erwÃ¤gt Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte E-Auto-Hersteller

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD bringt wegen mÃ¶glicher Cyberrisiken einen Zulassungsstopp fÃ¼r bestimmte Elektroautohersteller ins Spiel. Der digitalpolitische Sprecher

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts