CDU-Wirtschaftsrat verlangt "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer"

Haus des Wirtschaftsrates (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU erhÃ¶ht den Druck auf die Bundesregierung und fordert eine "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer". Der Unternehmerverband mit mehr als 13.000 Mitgliedern schlÃ¤gt in dem Reformvorschlag, Ã¼ber den die "Bild am Sonntag" berichtet, deutliche Steuersenkungen und eine Begrenzung der Sozialabgaben durch die Streichung diverser Leistungen vor.



Der GeneralsekretÃ¤r des Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, sagte der Zeitung: "Mehr als drei Millionen Arbeitslose sind ein unmissverstÃ¤ndliches Signal, dass die Politik jetzt endlich alles tun muss, um das Aufstiegsversprechen zu erneuern und WachstumskrÃ¤fte zu entfesseln."



In ihrer Agenda schlÃ¤gt der Wirtschaftsrat zur Senkung der Steuerlast die spÃ¼rbare Anhebung des Grundfreibetrags, das spÃ¤tere Einsetzen des Spitzensteuersatzes, einen automatischen Inflationsausgleich bei der Einkommensteuer, die Abschaffung des SolidaritÃ¤tszuschlags auch fÃ¼r Gutverdiener und die Senkung der Unternehmensteuer auf 25 Prozent vor.



Um einen weiteren Anstieg der Sozialabgaben zu verhindern, soll die Regierung nach dem Willen des Wirtschaftsrats diverse Leistungen streichen: Das Arbeitslosengeld soll grundsÃ¤tzlich nur noch fÃ¼r ein Jahr ausgezahlt werden. Um Privilegien in der Rentenversicherung fÃ¼r bestimmte Gruppen abzuschaffen, spricht sich der Wirtschaftsrat fÃ¼r die Streichung der MÃ¼tterrente, der Rente mit 63 und der Grundrente aus. Das Renteneintrittsalter soll an die Lebenserwartung gekoppelt und Ã¼ber die beschlossenen 67 Jahre hinaus erhÃ¶ht werden.



In der gesetzlichen Krankenversicherung soll der Leistungskatalog Ã¼berprÃ¼ft und Zahnbehandlungen daraus gestrichen werden. In der Agenda heiÃŸt es dazu: "Verschiedene Leistungen, etwa Zahnarztbehandlungen, lassen sich generell gut privat absichern und sollten nicht lÃ¤nger im Umlageverfahren den Beitragszahlern zur Last fallen." In der Unfallversicherung sollen nicht lÃ¤nger UnfÃ¤lle auf Arbeitswegen abgesichert sein.



AuÃŸerdem soll die Regierung die Energiekosten fÃ¼r alle senken, den Kauf von Wohnungen erleichtern (u. a. Grunderwerbsteuer streichen) und BÃ¼rokratie abbauen.



Steiger kritisiert, dass die SPD zu "einer Partei fÃ¼r die Belange der TransferempfÃ¤nger mutiert" sei und "in erschreckendem MaÃŸe die UnterstÃ¼tzung der Arbeiter und Angestellten verloren" habe. Das drohe auch der CDU, "wenn sie weiterhin in so starkem MaÃŸe wie bislang die Vorstellungen der SPD mittrÃ¤gt". Eine "Ã¼berbordende Steuer- und Abgabenlast" wÃ¼rde heutzutage "die AufstiegsmÃ¶glichkeiten fÃ¼r die fleiÃŸige Mitte" aushÃ¶hlen. Deshalb braucht es laut Wirtschaftsrat eine Agenda, die Leistung belohnt und das Aufstiegsversprechen erneuert.

