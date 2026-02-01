Iran erklÃ¤rt europÃ¤ische StreitkrÃ¤fte zu "terroristischen Gruppen"

Irans ParlamentsprÃ¤sident Mohammed Bagher Ghalibaf

Der Iran hat die StreitkrÃ¤fte der EU-Mitgliedstaaten zu "terroristischen Gruppen" erklÃ¤rt.Â Dies gab der iranische ParlamentsprÃ¤sident Mohammed Bagher Ghalibaf am Sonntag vor dem Parlament in Teheran bekannt. Der Iran reagierte damit auf die Entscheidung der EU, die Iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen. Die EuropÃ¤ische Union macht die Revolutionsgarden fÃ¼r die Niederschlagung der jÃ¼ngsten Protestbewegung verantwortlich.



Ghalibaf bezeichnete den Schritt der EU als "unverantwortliche Aktion" und erklÃ¤rte: "GemÃ¤ÃŸ Artikel sieben des Gesetzes Ã¼ber GegenmaÃŸnahmen zur Einstufung der IRGC als Terrororganisation werden die Armeen der europÃ¤ischen LÃ¤nder als terroristische Gruppen betrachtet".Â Die AnkÃ¼ndigung erschien vor allem symbolischer Natur, ihre Folgen waren zunÃ¤chst unklar.



Das von Ghalibaf zitierte Gesetz war 2019 verabschiedet worden, als die USA die Revolutionsgarden als terroristische Organisation eingestuft hatten. Die Parlamentssitzung in Teheran fand am 47. Jahrestag der RÃ¼ckkehr des ehemaligen RevolutionsfÃ¼hrers Ayatollah Khomenei aus dem Exil statt, der 1979 die Islamische Republik gegrÃ¼ndet hatte.Â



Der ParlamentsprÃ¤sident trug wie zahlreiche andere Abgeordnete als Zeichen der SolidaritÃ¤t die grÃ¼ne Uniform der Revolutionsgarden. Sie riefen "Tod fÃ¼r Amerika", "Tod fÃ¼r Israel" und "Schande Ã¼ber Euch, Europa", wie im staatlichen Fernsehen zu sehen war.



Die Revolutionsgarden sind der ideologische Arm des iranischen MilitÃ¤rs und haben die Aufgabe, die Islamische Revolution gegen innere und Ã¤uÃŸere Gefahren zu verteidigen.



Westliche Regierungen machen die Revolutionsgarden fÃ¼r das harte Vorgehen gegen die Protestbewegung um den Jahreswechsel verantwortlich, als tausende Menschen getÃ¶tet wurden. Teheran hatte die Gewalt auf von den USA und Israel angezettelte "Terrorakte" zurÃ¼ckgefÃ¼hrt.Â



Als Reaktion auf die gewaltsame Niederschlagung der Proteste hatte sich die EU am Donnerstag auf eine Einstufung der Revolutionsgarden als Terrororganisation geeinigt. Diese Einstufung hatten neben den USA in den vergangenen Jahren auch Kanada und Australien vorgenommen.Â



Der iranische ParlamentsprÃ¤sident sagte, mit der Entscheidung der EU, "die in Ãœbereinstimmung mit den Anweisungen des US-PrÃ¤sidenten und den FÃ¼hrern des zionistischen Regimes" erfolgt sei, werde Europa "in der zukÃ¼nftigen Weltordnung noch schneller unbedeutend" werden. Im Iran selbst sei dadurch die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Revolutionsgarden nur gewachsen.Â