Politik

Iran erklÃ¤rt europÃ¤ische StreitkrÃ¤fte zu "terroristischen Gruppen"

  • AFP - 1. Februar 2026, 10:49 Uhr
Bild vergrößern: Iran erklÃ¤rt europÃ¤ische StreitkrÃ¤fte zu terroristischen Gruppen
Irans ParlamentsprÃ¤sident Mohammed Bagher Ghalibaf
Bild: AFP

Der Iran hat die StreitkrÃ¤fte der EU-Mitgliedsstaaten zu 'terroristischen Gruppen' erklÃ¤rt. Dies gab der iranische ParlamentsprÃ¤sident Mohammed Bagher Ghalibaf am Sonntag vor dem Parlament in Teheran bekannt.

Der Iran hat die StreitkrÃ¤fte der EU-Mitgliedstaaten zu "terroristischen Gruppen" erklÃ¤rt.Â Dies gab der iranische ParlamentsprÃ¤sident Mohammed Bagher Ghalibaf am Sonntag vor dem Parlament in Teheran bekannt. Der Iran reagierte damit auf die Entscheidung der EU, die Iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen. Die EuropÃ¤ische Union macht die Revolutionsgarden fÃ¼r die Niederschlagung der jÃ¼ngsten Protestbewegung verantwortlich.

Ghalibaf bezeichnete den Schritt der EU als "unverantwortliche Aktion" und erklÃ¤rte: "GemÃ¤ÃŸ Artikel sieben des Gesetzes Ã¼ber GegenmaÃŸnahmen zur Einstufung der IRGC als Terrororganisation werden die Armeen der europÃ¤ischen LÃ¤nder als terroristische Gruppen betrachtet".Â Die AnkÃ¼ndigung erschien vor allem symbolischer Natur, ihre Folgen waren zunÃ¤chst unklar.

Das von Ghalibaf zitierte Gesetz war 2019 verabschiedet worden, als die USA die Revolutionsgarden als terroristische Organisation eingestuft hatten. Die Parlamentssitzung in Teheran fand am 47. Jahrestag der RÃ¼ckkehr des ehemaligen RevolutionsfÃ¼hrers Ayatollah Khomenei aus dem Exil statt, der 1979 die Islamische Republik gegrÃ¼ndet hatte.Â 

Der ParlamentsprÃ¤sident trug wie zahlreiche andere Abgeordnete als Zeichen der SolidaritÃ¤t die grÃ¼ne Uniform der Revolutionsgarden. Sie riefen "Tod fÃ¼r Amerika", "Tod fÃ¼r Israel" und "Schande Ã¼ber Euch, Europa", wie im staatlichen Fernsehen zu sehen war.

Die Revolutionsgarden sind der ideologische Arm des iranischen MilitÃ¤rs und haben die Aufgabe, die Islamische Revolution gegen innere und Ã¤uÃŸere Gefahren zu verteidigen.

Westliche Regierungen machen die Revolutionsgarden fÃ¼r das harte Vorgehen gegen die Protestbewegung um den Jahreswechsel verantwortlich, als tausende Menschen getÃ¶tet wurden. Teheran hatte die Gewalt auf von den USA und Israel angezettelte "Terrorakte" zurÃ¼ckgefÃ¼hrt.Â 

Als Reaktion auf die gewaltsame Niederschlagung der Proteste hatte sich die EU am Donnerstag auf eine Einstufung der Revolutionsgarden als Terrororganisation geeinigt. Diese Einstufung hatten neben den USA in den vergangenen Jahren auch Kanada und Australien vorgenommen.Â 

Der iranische ParlamentsprÃ¤sident sagte, mit der Entscheidung der EU, "die in Ãœbereinstimmung mit den Anweisungen des US-PrÃ¤sidenten und den FÃ¼hrern des zionistischen Regimes" erfolgt sei, werde Europa "in der zukÃ¼nftigen Weltordnung noch schneller unbedeutend" werden. Im Iran selbst sei dadurch die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Revolutionsgarden nur gewachsen.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Umfrage: Schwarz-grÃ¼n in Nordrhein-Westfalen weiterhin mit Mehrheit
    Umfrage: Schwarz-grÃ¼n in Nordrhein-Westfalen weiterhin mit Mehrheit

    Mehr als ein Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat Schwarz-GrÃ¼n weiterhin eine Mehrheit. In einer am Sonntag in DÃ¼sseldorf verÃ¶ffentlichten Umfrage von Infratest

    Mehr
    Zahnbehandlungen selbst zahlen: CDU-Wirtschaftsrat will Sozialleistungen streichen
    Zahnbehandlungen selbst zahlen: CDU-Wirtschaftsrat will Sozialleistungen streichen

    Der CDU-Wirtschaftsrat, ein CDU-naher Unternehmensverband, hat radikale Streichungen von Sozialleistungen gefordert, um einen Anstieg der Sozialabgaben zu verhindern. In der

    Mehr
    Irans ParlamentsprÃ¤sident erklÃ¤rt EU-StreitkrÃ¤fte zu
    Irans ParlamentsprÃ¤sident erklÃ¤rt EU-StreitkrÃ¤fte zu "terroristischen Gruppen"

    Der Iran hat die StreitkrÃ¤fte der EU-Mitgliedsstaaten zu "terroristischen Gruppen" erklÃ¤rt.Â Dies gab der iranische ParlamentsprÃ¤sident Mohammed Bagher Ghalibaf am Sonntag vor

    Mehr
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Umweltminister Schneider mahnt zÃ¼gige Einigung auf neues Heizungsgesetz an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Babymilchskandal: Frankreich kÃ¼ndigt strengere Vorschrift an
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    Inflation zieht im Januar an: Verbraucherpreise steigen um 2,1 Prozent
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    US-Zentralbank: Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef
    Selenskyj: GesprÃ¤che zwischen Russland, Ukraine und den USA in Abu DhabiÂ erst am Mittwoch
    Selenskyj: GesprÃ¤che zwischen Russland, Ukraine und den USA in Abu DhabiÂ erst am Mittwoch
    Ukraine-GesprÃ¤che in Abu Dhabi werden am Mittwoch fortgesetzt
    Ukraine-GesprÃ¤che in Abu Dhabi werden am Mittwoch fortgesetzt
    Beim EntrÃ¼mpeln von Wohnung in Monheim: Leiche von Frau gefunden
    Beim EntrÃ¼mpeln von Wohnung in Monheim: Leiche von Frau gefunden
    Mindestens acht Tote bei BusunglÃ¼ck im tÃ¼rkischen Urlaubsort Antalya
    Mindestens acht Tote bei BusunglÃ¼ck im tÃ¼rkischen Urlaubsort Antalya
    Israel untersagt Hilfsorganisation Ã„rzte ohne Grenzen vorerst EinsÃ¤tze im Gazastreifen
    Israel untersagt Hilfsorganisation Ã„rzte ohne Grenzen vorerst EinsÃ¤tze im Gazastreifen
    NRW-CDU fordert nationale Strategie zur Drohnenabwehr
    NRW-CDU fordert nationale Strategie zur Drohnenabwehr

    Top Meldungen

    CDU-Wirtschaftsrat verlangt
    CDU-Wirtschaftsrat verlangt "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU erhÃ¶ht den Druck auf die Bundesregierung und fordert eine "Agenda fÃ¼r Arbeitnehmer". Der Unternehmerverband mit mehr

    Mehr
    Spahn will Investoren mit Steueranreiz nach Deutschland holen
    Spahn will Investoren mit Steueranreiz nach Deutschland holen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Unionsfraktion, Jens Spahn (CDU), hat vorgeschlagen, GrÃ¼nder und Unternehmer im Ausland mit einem Steueranreiz nach

    Mehr
    IW-Studie: Geringverdiener ziehen Hunderttausende aus dem System
    IW-Studie: Geringverdiener ziehen Hunderttausende aus dem System

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Geringverdiener und sozial Schwache erhalten in Deutschland Ã¼ber das gesamte Leben hunderttausende Euro mehr soziale und Ã¶ffentliche Leistungen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts